Воткинскын усьтӥськиз «Арлэн вакытъёсыз» парк
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Воткинскын улӥсьёс 2 ар талэсь азьло уг оско вал, Вотка тыметэ усись Берёзовка шурлэн аналтэм ярдурез ӵошкыт но чебер шутэтскон интылы пӧрмоз шуыса. Но турынэн, жуг-жаген шобырскем ярдур туэ пӧрмиз «Арлэн вакытъёсыз» парклы.
Берёзовка микрорайонын улӥсьёсты та инты кема дыр ӵоже сюлэмшугъяськытӥз. Дамба ӝутэмен сэрен татын вукож кылдӥз, со нюрлы пӧрмыны ӧдъяз. Вукожлэсь пыдэссэ чылкытатыны кӧня ке пол выризы — но ужзы токма вал. Ярдуре турын аляз, жуг-жаг люкаськыны кутскиз. Дырын-дырын вераськонъёс пурӟылӥзы, Берёзовкаысь ярдурез тазатоно шуыса — но одӥг проект но улонэ ӧз пыӵа 2018-тӥ арозь.
Архитекторъёс, инженеръёс, ландшафтэн ужась дизайнеръёс выль парклэсь проектсэ возьматыкузы но, воштӥськонъёслы оскон ичи вал. Но уж интыысьтыз вырӟиз: Россиысь Пичи городъёсын но исторической поселениосын паркъёс усьтонъя конкурсэ пыриськыса, воткаос федерал бюджетысь 100 миллион манет кыскыны быгатӥзы. Со сяна, коньдон вуиз элькунлэн но муниципалитетлэн кисыосысьтызы. Паркез лэсьтыку, городысь пӧртэм интыосын пияла ящикъёс сылӥзы — отчы городзэс яратӥсь воткаос уксё тырылӥзы. Озьы огъя кужымен люкаськиз 300 миллион манет, нош аналтэм инты, выжыкылын кадь, улӟиз.
Вакчи дыр ӵоже бадӟым уж быдэстэмын вал. Шурлэн ярдурез юнматэмын, табере шуре кырсь ву уг ни васькы. Ву дурын паськыт шутэтскон инты лэсьтэмын. Парк йылозяз-пумозяз вуттэмын ӧй на вал, нош татчы калык кыстӥськыны ӧдъяз ини вал. Тае адӟиз, Воткае июнь толэзьлэн пумаз вуылыкуз, Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.
— Воштӥськонъёс палэнысь уг вуо: ӟеч кузёлэн азбарез но ӟеч. Городлэн зэмос кузёез — Воткаысь калык. Татысь адямиос сюлмаськемен но тыршемен, кар воштӥське, ӟеч улон интылы пӧрме, — пусйиз Тӧро.
Парк 4 люкетлэсь пӧрмемын но сӥземын Пётр Чайковский композиторлы, солэсь «Времена года» фортепианной циклзэ тодын возьыса. Калыклы ваньмыз кельше: ӵошкыт сюресъёс но ӝикыт ӟусъёс, нылпиослы шудон интыос но спортэн эшъяськон площадкаос. Нылпиос самокатъёсын ширъяло, анай-атайёс ӟабыльто, егитъёс шутэтско, мӧйыос поръяло — вань лыктэмъёс парклы синмасько.
Августлэн пумаз воткаос пусйизы городзылэсь нуналзэ, соку ик паркез усьтӥзы. Паркез азьланяз ӟечгес карозы на. Нош городын улӥсьёслы, татчы куное лыктэм адямиослы асьсэлэсь ужзэс быдэстоно: паркез чылкыт возёно, ӟеч лэсьтэм ужез гажано но утёно.
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Вероника ЧИРКОВА
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