«Визь-кенеш сётэме потэ!» Медицина наукаосъя докторлы Яков Вахрушевлы — 80 арес

Яков ВАХРУШЕВ профессорлэн сямыз уг воштӥськы ни: 80 арес тырмонзэ но пумитаз ужын. Котькуд нунал 7 часын ӵукна со медициная кун академиысь кафедрае пыре. Лекциослы дасяське, научной статьяос­ты лыдӟе-тупатъя, дышетӥсьёсын, аспирантъёсын кенеше.

— Яков Максимович, ужаны мылкыддылы вожъяськыны быгатозы егитъёс но!

— Ӵемысь кылод: ужано, ужано, ужано! Нош кызьы умой ужано — нокин валэктӥсь ӧвӧл. Монэ ужаны дышетӥз гурт улон. Вордски Якшур-Бӧдья ёросысь пичи гинэ Муколуд гуртын. Отын ноку ӧй вал тыл, ноку ӧз ужа радио. Атае ожын быриз, войнае кошкыкуз, мыным 8 толэзь гинэ вылэм. Озьы улытозям нокинлы «тятя» шуыса вазиськеме ӧвӧл. Мемее ӵукнаысен ӝытозь колхозын ужаз. Со туж юн сямо вал — маке косэмзэ эн лэсьты ай… Но тупен-тупен валэктылӥз, кызьы умой ужано. Улӥз на бордамы тятямылэн анаез, таиз котьку шуылӥз: дышетскыны кулэ, пие. Солэн одӥгез пиез Казаньысь юридической институтэз быдтӥз — соку сыӵеос туж ӧжыт вал, мукетыз пиез педучилищеын дышетскиз — со но вылӥ лыдъяськиз ни. Атаелэн дышетскемез ӧй вал, но фронтэ кошкон азяз Богородскысь сельсоветэн кивалтӥз.

Дышетскыны мылкыды мынам туж бадӟым вал. Муколудамы школа ӧй вал бере, покчи классъёсы 2 иськеме палэнэ ветлӥ, 7-тӥ классозь — 7 иськеме. Нош 8-тӥ классэ ветлоно луиз ни Якшур-Бӧдьяла — 22 иськеме. Классамы 40 кузя вал, школаез 17-ез гинэ йылпумъязы. Ӟуч кыллы но литературалы дышетӥз ӟуч воргорон. Туж бадӟым куронъёс пуктылӥз. Мынам но диктантъёс, сочинениос понна «кол» басьяме вал. Но дышетскыны мылкыдме шӧдӥз, лэся. Урокъёс­ты нимысьтыз валэктылӥз.

Табере статьяосме, монографиосме, учебникъёсме редактор доры вайисько ке, со шуэ: кыӵе вольыт гожъяськиськоды. Озьы, дыр: кытын ке вормонъёс басьтон понна куддыр нырысь ик шуг-секытъёсты но ортчоно — чидасьгес, кужмогес мед луод шуыса.

Яков Максимович Вахрушев — Россия Федерациысь дано врач, Удмурт Республикаысь тазалыкез утён удысысь дано ужась, медицина наукаосъя доктор, профессор, Ижысь медициная кун академиысь почётной академик, пуш висёнъёслэн пропедевтиказыя кафедраен кивалтӥсь. Тазалыкез утёнлы но наукаез азинтонлы трос кужымзэ но тодон-валанзэ сётэмез понна пусъемын Удмуртиысь Президентлэн, Кун Кенешлэн Данъян грамотаосынызы. 1 сюрс 200 пала научной статьяослэн авторзы, 16-ез — монографиос, пӧлазы вань ӝуше кылдӥсь полипъёслы, муслы но гормонъёслы сӥземъёсыз. Я. Вахрушевлэн «Непосредственное изучение больного», «Внутренние болезни», «От симптома к диагнозу…» учебникъёсыз кӧня ке пол поттэмын ни. Со кивалтэм улсын 14 доктор но 49 кандидат диссертациос гожтэмын.

Вордскиз 1940-тӥ арын 16-тӥ сентябре Якшур-Бӧдья ёросысь Муколуд гуртын.

— Огвакытэ медакадемиын проректор но вал, но бырйиды пропедевтикая кафедраез, соин 30 арлэсь кема кивалтӥськоды ни.

— 2 пукон вылын пукыны уг яратӥськы. Со одӥг мед луоз, но мон со вылын — кузё. Пропедевтикая кафедрамы

медакадемиын тужгес бадӟымез: дышетӥсьёс гинэ 17 кузя, вань на аспирантъ­ёс, лаборантъёс — ваньмы ог 30 кузя люкаськиськом. Котькыӵе ужъёсты дэмен, огкылысь быдэстыны тыршиськом. Гужем вылтӥ гинэ кафедраысьтымы 2 мурт монографиос гожтӥзы, соосты али лыдӟисько-эскерисько.

Пуш висёнъёсты йӧнатыны выль амалъёсты ялан утчаськом — тросэз кутӥсько шаерысьтымы эмъян учреждениосын. Эскеронъёсмы пӧлысь кудӥз тужгес кулэгес — ӧй висъясал, ваньзы кулэ. Нош больницаосын ужась врачъёс уката вылӥ дунъяло ӝуше кылдӥсь полипъёсты, сэпысь изъёсты операция лэсьтытэк быдтон амалъёсмес. Берло дыре ми дэмламы, кызьы пӧртэм висёнъёсты, стационарын йӧнатэм интые, поликлиникаын гинэ бурмытыны луэ.

Зэм, оптимизациез мон умоен уг лыдъяськы. Малпасько, ёрос центръёсысь паласькись висёнъёсъя ёзъёс­ты ӧй быдтысалзы ке, коронавирус но такем ӧй алясал. Угось таӵе висисьёслы республикаямы вазен 375 таӵе койкаос вал, кельтэмын 110-эз гинэ. Матысь дыре медакадемиямы конференция ортчыны кулэ, отчы лыктозы палэнысь тодосчиос но — та сярысь мон одно верало. Малпасько, туала югдурез лыдэ басьтыса, кунмы кыӵе ке йылпумъянъёс лэсьтоз ик.

Эмъясьёсты дасян пумысен ке, кафедрамы бадӟым саклык висъя учебникъёс поттонлы но — оглюкетсэ соосты Москва Россиысь эмъясьёсты дасянъя вузъёслы кутыны дэмлаз ни.

— Тодӥсько, студентъёс азе тӥ чурытэсь куронъёс пуктӥськоды.

— Одӥг тодмое, арлыдо нылкышно, вераз: врач доры, пе, пыри — со кылзыны кутскиз… фонендоскопсэ пеляз понытэк. Эшшо картае мар ке гожъямъяське. Мон та учыр сярысь кылэме бере пӧсьвуаськем кадь луи: фонендоскопез портфелям понӥ но медакадемие кошки — тодосчиослэн кенешазы вераськи: вот кыӵе но выпускникъёсмы вань асьмелэн… Врачъёслэн умойтэм ужамзы сярысь кылӥсько ке, соку ик асме янгышен шӧдӥсько. Бен, вань сту– дентъёс мон пыр уг пото, озьы ке но сюлэмы вӧсь луэ…

Ӧч карон вылысь сту­дентъ­ёсты 2 пол но, 3 пол но экзамен сётыны уг косӥськы — ӟеч специалистъёс мед луозы кадь потэ. Одӥгез выпускникмы Чехословакиын ужа. Шуэ: дорам туж трос висисьёс курисько, малы ке шуоно пропедевтикая экзаменэ 3 пол ветлӥ, пуш висёнъёсты ӟеч тодӥсько.

Мон туж трос дырме сётӥсько консультациослы. Кафедрамы интыяськемын Ижысь 8 номеро больницаын. Отысь вань секыт висисьёс мон пыр пото. Консультациосам котьку быдэс кабинет тыр люкасько кафедраысьтымы ужасьёс, больницаысь врачъёс, ординаторъёс. Ваньзы азьын висисез учкисько, висёнзэ дэмен тодманы выриськом. Собере дэмен ик чакласьком, кыӵе обследованиос лэсьтоно на, кызьы йӧнатоно… Мон адӟылӥ, кызьы куд-ог тодосчиос ӵемысь 3 кузя гинэ консультациос ортчытъяло: ачиз, висись но врач. Валасько, котькудӥзлэн аслаз ужан амалъёсыз. Но мынам ваньзылы визь-кенеш сётэме потэ.

— Тӥляд визьмыныды-быгатонлыкъёсыныды ужаны луысал бадӟым городъёсысь вузъёсын но. Палэнэ кошкон мылкыдды ӧй вал-а?

— 3 ар ӵоже армиын Венгриын вал. Отысен Ленинградысь военно-медицинской академие дышетскыны туж ӧтизы. Мӧзмонэ вормиз. Кунгож дорысен Москва пала мынӥсь поездэ пуксеме бере радио пыр ӟуч кырӟанъёсты кылӥ, собере вагонын артэ пукисьёс ӝӧк сьӧразы ӧтьыны кутскизы — пушкам шуныт но шуныт луиз. Нош Москваысь Иже лыктыкум ни, Кизнер, Можга станциосын удмурт кылэз кылӥ — пушкы тыриз. Сыӵе со, вордскем палъёсыдлэсь мӧзмон, сое лулыныд-сюлмыныд яратон. Туж шумпотӥсько, студентъёс монэ удмурт кылын кыӵе ке праздникен, вордскем нуналэным ӟечкылало ке. Кузпалы но ведь мынам, Россиысь но Удмуртиысь дано эмъясь Светлана Сергеевна Вахрушева, удмурт. Со туж синмаськымон адями, кус­памы ноку ӵошатскеммы ӧвӧл, ог-огмылы юрттыса улӥськом. Малпасько, та но улыны-ужаны кужым сётэ. Эшшо ӵукналы быдэ зарядка лэсьтӥсько, машинае вань ке но, пыдын ветлӥсько. Котьку огвакытэ кӧлыны выдӥсько, нош сайкасько ни ӵукна 4 часын. Выль нуналлэсь вуэмзэ адӟиськод ке, улыны-ужаны мылкыд эшшо юнгес бугырске!

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Элина КУМАЧЁВА