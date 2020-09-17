Быръёнъёс: Кужымзэ возьматӥз 4 партия

13-тӥ сентябре 496 быръёнъя участокъёс ужазы.

Туспуктэм: vk.com (Удмуртиысь Общественной палата)

Огъя куара сётон нуналэ, 13-тӥ куарусёнэ, шаерамы быръёнъёс огсыр ортчизы, законэз тӥян учыръёс пусйымтэ. Оглом 496 быръёнъя участокъёс ужазы, пӧлысьтызы 281-ез — Ижын.

Оскизы Иван Черезовлы

Ватсаса 1 депутат быръемын Кун Кенешлэн 6-тӥ ӧтчамаз — куара сётон радъяськиз Ижысь 1 номеро Буммашевской округъя. Угось вазенгес аслэсьтыз мандатсэ мозмытӥз та округъя депутат Фарит Губаев, со Иж город Думае быръёнъёсы пыриськиз.

Удмуртиысь Быръёнъёсъя валтӥсь комиссия ивортэмъя, огъя куара сётон нуналэ Буммашевской округысь 17,16 про­центэз бырйисьёс мылкыдзэс веразы. 41,54 процентэз дурбасьтӥзы «Огъя Россия» партиен дэмлам кандидатлы Иван Черезовлы, со 3 сюрс 45 куара люказ. ЛДПР-ен дэмлам кандидат Наталья Оганезовалы 1 сюрс 15 мурт дурбасьтӥз, КПРФ-лэн кандидатэз Наталья Кудрявцева 988 куара люказ. «Справедливая Россия» но «Коммунисты России» партиослэн кандидатъёссы Татьяна Волгина но Юрий Мишкин — 656 но 507 куара.

Азьвыл биатлонист Иван Черезов та вакытэ кивалтэ «Калашников» концернысь спецпроектъёсын. Удмуртиысь Общественной палаталэн ёзчиез луэ.

Тросгес куара — «Огъя Россилы»

Ижысь, Воткаысь, Глазовысь, Можгаысь но Сарапулысь город Думаосы депутатъёсты бырйыны шорлыдын 19,15 процентэз бырйисьёс лыктӥзы. Мыло-кыдо луэмзэс возьматӥзы можгаос — 28,2 процентэз куаразэс сётӥзы.

Иж город Думае та радэ 35 депутат быръемын — лыдзэс кулэстон сярысь огкылэ вуэмын вал туэ январе. ЦИК пусъе: шоркарысь Думалэн 7-тӥ ӧтчамаз шедизы 4 партиосысь адямиос но 2 самовыдвиженецъёс. Мандатъёс тазьы люкиськизы: 24-ез — «Огъя Россилы», 5-ез — КПРФ-лы, 3-ез — ЛДПР-лы, 1-ез — «Справедливая

Россиялы», 2-ез — самовыдвиженецъёслы.

Вань город Думаосын тужгес трос мандат басьтӥз «Огъя Россия» партия. Думаосы сюризы на ЛДПР, КПРФ но «Справедливая Россия» партиосысь адямиос. Нош Сарапулысь но Можгалась депутатъёс пӧлын луозы на «Родина» партиысь адямиос. Со сяна, Сарапул Думаын быдэн 1 мандатэн басьтӥзы на «Патриоты России» но «Партия пенсионеров» партиос. Сюризы на кӧня ке самовыдвиженецъёс.

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Элина КУМАЧЁВА