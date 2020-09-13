Быръёнъёсты чаклало 1 сюрс 178 палэнысен учкисьёс

Туннэ, 13-тӥ куарусёнэ, шаерысьтымы Ижысь, Воткинскысь, Сарапулысь, Глазовысь, Можгалась город Думаосы быръёнъёс ортчо. Озьы ик ватсаса депутатъёсты быръё на 11 ёрос кенешъёсы но 4 гурт администрациосы. Адямиос куразэс сёто 496 интыосын.

Удмуртиысь Общественной палаталэн кивалтӥсез Рашид Хуснутдинов: Наблюдательёс кыл куто, быръёнъёс шекъёстэк но шара мед ортчозы шуыса.

— Быръёнъёслэсь ортчемзэс чаклало политической партиосысь но мерлыко огазеяськонъёсысь 1 сюрс 178 наблюдательсёс, соос пӧлысь ог 100-ез шаерысьтымы Общественной палаталэн ёзчиосыз, — вера Удмуртиысь Общественной палаталэн кивалтӥсез Рашид Хуснутдинов. — Соос кыл куто, быръёнъёс шекъёстэк но шара мед ортчозы шуыса. Озьы ик ужа центрмы, кудӥз, Ижен сяна, герӟськемын вань интыосын, кытын ортчо быръёнъёс. Со 5 городъёс, 11 ёросъёс но 4 поселениос.

Общественной палата бордысь центре луэ жингырытыны 8 800 301 7 444 телефон номеръя, но бырёнъёсты радъян сярысь юанъёстэс сётыны.

Вераны кулэ, пандемиен йырин вань бырйисьёслы маскаос нуллоно. Быръён участокъёсын ваньмаз сямен сыло дезсредствоос, кулэ дыръя люкыло маскаос. Калыклы номырлэсь кышканэз.

Сергей Захаров