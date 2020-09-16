Балезино ёросысь Даньвыр но Эбек бырем гуртъёс интые пуктозы синпелетъёс
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Балезино ёросысь Даньвыр но Эбек гуртъёсысь потэмъёс кылем арын огкылэ вуизы: улэм местаосмы бервылын одӥг корка но ӧвӧл ни, но татчы памятник пуктоно.
— Из ке но гуртмы сярысь мед вералоз шуыса, адямиос коньдон люказы, — шуэ Исак гурт поселениен кивалтӥсь Константин Корепанов. — Кема малпаськизы, мар суредано из вылэ. Гуртысь потэмъёслэсь выжы нимъёссэс, пе. Пыризы отчы Быдӟым ожын быремъёслэн но нимъёссы. Озьы памятник быдэс гуртлэсь историзэ огазеясь луиз. Изэз усьтонэ Эбекысь но Даньвырысь потэмъёс вуылӥзы, гуртлэсь нуналзэ пусйизы.
Эбек гуртысь потэмъёс ошмессэс сузязы на. Вузэ капчиен омыртыны мед луоз шуыса, котырзэ вӧлэм пуэн шуккизы. Табере котыраз чылкыт вузэ юыса пукыны луэ.
— Калыкез ӝутъясь луэ Ушур культурая юртын ужась Эвелина Нефёдова, — вера Константин Геннадьевич. — Со ачиз Эбек гуртысь потэмын бере, сюлэмыз гуртэз понна бӧрдэ. Местаосыз али ке но туж чебересь, сад-бакча возёно кадесь. Кин тодэ, оло, куке отчы юрт пуктӥсь шедёз. Шор усадьбаозь, Ушурозь, меӵак 4 иськем гинэ, котыр — 7.
Поселениысь вань пичи гуртъёс сюреслы матын сыло, шыпыт но чебер интыын. Соин но та местаослы синмаськисьёс арысь аре йыло. Одӥг мурт пуктӥське ке, солэсь мукетъёсыз адӟем каро. Ышыг интыын шулдыргес шуыса, бадӟымесь гуртъёс шоры уггес учко, пичияз лэсьтӥськыны выро. Оглом Исак поселениын али 900 пала улӥсез.
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Елена САРАМАТОВА
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