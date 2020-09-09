Антон Чеховлы но Михаил Шолоховлы сӥзем вожвылъяськонъёсы ӧтчало пыриськыны Удмуртиын улӥсьёсты

Туэ сӥзьыл ортчозы литература, история, крезьгур, театр, кино, туризм но суредаськон удысъёсын тунсыкъяськисьёслы конкурсъёс, фестиваль но Культурая, туризмъя но медиая конгресс.

Отчы пыриськон понна 15-тӥ октябрёзь куриськон келяно. Положениен тодматскыны луэ project1422986.tilda.ws/page9219104.html вотэс бамын. Вожвылъяськисьёслы дасямын пӧртэм кузьымъёс, фондлэн быдӟалаез — 420 сюрс манет.

Вожвылъяськисьёс пыриськыны быгатозы «Узнай Россию. Донское слово» литературной фестивале но Культурая, туризмъя но медиая «Живое наследие малой Родины» конгрессэ. Соос ортчозы туэ ноябрь толэзе онлайн амалэн. Конгресс улсын йылпумъянъёс лэсьтэмын луозы «Судьба человека» литературно-музыкальной марафонлы, пӧрмытэмын луоз война вакытлы сӥзем видеокнига. Октябре «Ютуб» бамын ортчоз на онлайн концерт. Пыриськон понна куриськон келяно вотэс бам пыр: https://forms.gle/mvJUkJ45wfM6Lan18.

Конгресс но фестиваль сӥземын Антон Чехов вордскем дырысен 160 ар тырмонлы но Михаил Шолохов вордскем дырысен 115 ар тырмонлы.

Юанъёсын вазиськоно, glory-gallery@mail.ru электрон почтае гожтыса. Ужрадъёсты ортчытэ Россиысь дано муртъёслэн ассоциацизы (https://vk.com/glorygallery), Президентлэн грантъёсызъя фондлэн но Россиысь Общественной палаталэн юрттэменызы.

Виктория Крамова