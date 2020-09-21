Алнаш ёросысь Асангурт: Вай шуыса гинэ уд улы ни

Кыкетӥ арзэ ужа ни ӵыж-выль черк. Со пуктэмын, калык

но «Молодая гвардия» СХК сюлмаськемен.

Туспуктӥз Мария Векшина.

Алнаш ёросысь Асангурт муниципал кылдытэтэ пыро 5 гуртъёс: Асангурт, Удмурт Кизекгурт, Бигер Кизекгурт, Кучырангурт, Арлан. Валче тыршыса, сюресъёс но лэсьтыны, тыл но кыскыны, улонзэс но ӟечгес карыны туртто.

Сюрес лэсьто, синпелет пукто

Асангурт муниципал кылдытэтын уло 1 сюрс 60 пала адямиос. Тросэз соос пӧлысь — ог 800 адями — Асангуртын. Кучыранын гожтӥськемын 102 адями, Удмурт Кизекгуртын — 137, Арланын — 37 адями. Жаляса верано, бырон калэ вуэмын Бигер Кизекгурт. Али отын 6 корка сылэ на, но огаз но улӥсез ӧвӧл ни.

— Сюлмаськонъёстэк улон ӧвӧл, соосты сэрттыны-пертчыны гинэ мед луоз, — вера Асангурт мунципал кылдытэтлэн йырыз Игорь Бобров. — Пыриськиськомы инициативной бюджетирование проектэ, куддыр калыклэсь уксёзэ бичано луиськомы. Али, кылсярысь, уксё люкаса, Кучырангуртын но Асангуртын сюресъёсты тупатыны малпаськомы. Та­зьы ик Кучырангуртын но Арланын ульчаосы тыл лэсьтӥмы. Юбоосы тылэз шыръясь светодиодной лампочкаос 2-3 ар ӵоже пичиен-пичиен пуктылӥмы. Азьвыл тыл понна ар куспын 95 сюрс манет тыриськомы вал ке, али 30 сюрс гинэ люкаське. Нош шыръям 60 сюрс манет уксёез мукет ӟеч ужъёсы кутыны быгатӥськомы. Шуом, щебёнка басьтыны, сюрес лэсьтыны. Инициативной бюджетирование сярысь элькун программая Удмурт Кизекгуртын Быдӟым оже быремъёслы памятник лэсьтыны кутским. Отын таӵе синпелетсы ноку но ӧй вал.

Школа азьын сылэ Трокай Борисовлы сӥзем синпелет.

Сое лэсьтӥз Асангуртын вордскем Андрей Васильев.

Туспуктӥз Мария Векшина.

Улон воштӥськемен, кылдо выль федерал, элькун проектъёс. Отчы пыриськыса, луэ гуртэ нылпиослы шудон площадкаос пуктыны, сюрес лэсьтыны, мукет ӟеч уж мытыны. Кызьы вера Игорь Витальевич, ваньзэ тае валаны но уже кутыны, аслыд воштӥськыны но адямиосты воштыны кулэ. Уго туала вакытэ «вай» шуыса гинэ улыны уг пӧрмы ни, «ме» но шуоно, аслыд вырӟоно. Тае калыклы но валэктоно.

Колхоз сюлмаське

Асангуртэ пырыку ик, адӟиське, гурт сяськая, азинске. Алигес ӝутскиз выль черк, усьтӥськиз клуб. Гуртоослэсь улонзэс капчигес но чебергес карон сярысь трос сюлмаське «Молодая гвардия» СХК. Со ог 200 адямилы уж сётэ. Туэ усьтэмын 400 йырлы выль ферма-карусель, эшшо одӥгез пуктӥське на. Кызьы вера хозяйстволэн кивалтӥсез Михаил Крылов, ваньмыз та лэсьтӥське адямилэсь ужзэ капчиятон, фермае егит ужасьёсты кыскон понна. Озьы ик колхоз возе физиокабинет, пинь эмъясез но спорт понна кыл кутӥсь адямиез. Гуртоос хозяйстволы тау каро выль черк понна но. Со 2018-тӥ арын усьтэмын ни ке но, али но пыр лэсьтӥське на.

Максим Крыловлэн ульчаез.

Туспуктӥз Мария Векшина

Асангуртлэн шораз ик сыло Трокай Борисов нимо школа, нылпи сад, черк, магазинъёс, клуб, спортзал, пересьёслэн интернатсы. Интернатын уло быдэс элькунысь 22 пересьёс. Озьыен, гуртын улыны-вылыны ваньмыз вань. Кызьы вера мунципал кылдытэтлэн йырыз Игорь Бобров, ужан интыос гинэ тросгес мед луысалзы на, уго ог 80 адямиос Татарстанэ ужаны ветло. Мукетъёсыз тыршо колхозын, магазинъёсын, школаын, нылпи садын, дӥськут вурон цехын…

Пиналъёс но гуртын ӧжыт ӧвӧл, гужемзэ ульчаосын люр-ляр вазе. Али школаын дышетско 100 пала пиналъёс, нылпи садэ ветло 40-лэсь ятыр покчиос. Соос понна черк дорын лэсьтэмын ӵыж-выль шудон инты.

Вераны кулэ, гуртоослэн улоназы бадӟым инты басьтэ спорт. Волейболэн шудонъя командаоссы гинэ татын 4-лэсь уно. Нош «Молодая гвардия» аслаз кубокез понна волейболъя ӵошатсконъёс радъялля.

— Ӝытъёссэ кин клубе потэ, кин спортзалэ, кин отчы но, татчы но вуттӥське, — вера Игорь Бобров. — Спортзалмес 1981-тӥ арын колхоз пуктӥз. Одӥг арлы но со ӧз ворсаськылы, ремонт чик лэсьтымтэ. Сое быдэсак тупатоно ни: укноос вияло, выжъёс туж зол быремын. Талы уксё утчаськомы но, секытгес ик йӧтэ. Ёрос администрация но весь оскытэ, тупатъялозы шуыса, но коньдон уг шедьы. Гуртамы спорт зол возиське. 2018-тӥ арын спортэз азинтэммы понна муниципал кылдытэтмы быдэс Россиын 1-тӥ инты басьтӥз, кылем арын — 3-тӥ инты.

Выль клубын — «Трокай»

Гуртоос кемалась возьмазы вал ни, ку соослэсь вашкала клубзэс выльдозы. Шумпотон вуиз туэ «Культура» нацпроектлы луыса. Озьы Асангуртын ӝутскиз ӵыж-выль клуб. Со чакламын 200 интылы. Отчы шумпотыса ветлэ пересез но, пиналэз но. Кин «Тугоко», кин «Вубуртчин», кин «Мыло-кыдо» ансамбле, пичиос — «Пушъет» коллективе.

Туэ Асангуртын выль клуб усьтӥськиз.

Туспуктӥз Мария Векшина

— Мылкыдмы лобӟе. Вужез клубмы сюлэме лякиськемын ни вал ке но, таиз юрт выжыкылысь кадь, — верало «Мыло-кыдо» ансамбльысь кенакъёс.

Асангуртъёслэн бадӟым данъяськонзы вань: Кизекгуртын вордӥськемын удмурт азьветлӥсь, нырысетӥ удмурт эмчи Трокай Борисов. Со трос лэсьтӥз удмуртлыкез ӝутон, Удмуртилы кунлык басьтон понна. Солэн нимыз сётэмын гуртысь школалы, нош 2018-тӥ арын пуктэмын чебер памятник. Ас пал адямизылы сӥзьыса ик, 1990-тӥ аръёсы гуртоос ортчытъяны кутскизы «Трокай» фестиваль. Арысь аре со паськытаз, огазеяз Алнаш ёросэз, собере — быдэс элькунэз. Пӧртэм аръёсы со ортчылӥз пӧртэм интыосын, нош туэ выльысен берытскоз вордскем кӧкыяз. 19-тӥ сентябре Асангуртэ люкаськозы быдэс элькунысьтымы удмурт ансамбльёс, коллективъёс, киужен вырисьёс. Соос возьматозы асьсэлэсь быгатэмзэс. Куноосты пумитан сярысь табере сюлмаськонэз ӧвӧл ни. Куазь умой луиз ке, кырӟан-веран чузъяськоз бы­дэс гурт тыр, вӧл-вӧл интые пуктэм сцена вылысь, зориз ке, калыкез ваньзэсты тэртытоз ӵыж-выль клуб. Фестивальлы уен-нуналэн дасясько ни гуртоос.

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Мария Векшина