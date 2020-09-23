Адӟылымтэ ю-нянь
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16-тӥ сентябрьлы кеносъёсы люкамын ни ог 676 сюрс тонна тысь. Ю гурезьёс эшшо ог 28 сюрс тонналы будыны кулэ. Тамында урожай 2017-тӥ арысен бичаны ӧм пӧрмытылэ.
Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствоысь музъем кусыпъёсъя но будосъёсъя ёзэн кивалтӥсь Алевтина Бурдина пусъемъя, кужмо предприятиос уборказэс вазенгес йылпумъязы. 8 ёросын вань комбайнъёссэс гаражъёсы пыртӥзы ни. Нырысь ик уборказэс йылпумъязы Вавож но Красногорск ёросъёсын. Али утялтоно бусыоссы трос на Яр ёросын — ужъёссы 82 процентлы быдэстэмын. Уйпалан угось бер кизьыны потӥзы, юоссы кисьмаса ӧз вуэ. Озьы ик ӝегало Дэбес но Вотка ёросъёс — 89 процентэз лудъёссы кутсамын.
— Шаерамы котькуд гектарысь шорлыдын ог 23 центнер люкаське, — ивортэ А. Бурдина. — Берло 5 арзэ гектарысьтыз ог 18 центнер
потылӥз. Тросгес урожай басьтыны луонлыкъёсыз котькудӥзлэн вань. Ас вакытаз Вавож ёросын воксё начар музъемъёс вал, ӟеч лыдъяськизы соос Яр котырын. Нош табере вавожъёс ваньмызлэсь уно ю калто. Кылсярысь, татысь «Жуё-Можга» хозяйствоын котькуд гектарысь 41,1 центнер потӥз, Мичурин нимо СХПК-ын — 40,2 центнер, «Удмуртия» предприятиын — 39,6 центнер. Шаерамы та тужгес бадӟым лыдпусъёс. Со дыре ик али Яр ёросын котькуд гектарысь 17,5 центнер сяна ю-нянь уг поты. Солэсь но ӧжыт люкаське Балезино, Якшур-Бӧдья, Юкаменск, Красногорск, Кез, Сьӧлта палъёсын — ог 14 центнер.
Вавожъёслы арлы быдэ уногес урожай басьтыны юрттэ ужан амалъёссэс ялан вошъямзы. Татын выль сортъёсты гинэ уг эскеро — техниказэс пумтэм выльдо. Кылсярысь, «Удмуртия» СПК-ын быдэсак No-Till технологие выжизы — гырытэк кизё. Зэм, нырысь-валысь споръяськизы, номыр уз пӧрмы шуыса. Табере вормонъёссылы шумпото. Киземъёссэс вуэн я химикатъёсын пазяны ачиз ветлӥсь опрыскиватель басьтӥзы. Кутскон понна дӥсьтон гинэ кулэ, шуэ хозяйствоен кивалтӥсь Аркадий Юшков.
Туннэ котькуд ёросын азьмынӥсь предприятиос вань, соос быдэс элькунлы адӟем карымон луо, соос сьӧры мукетъёсыз кыстӥсько. Гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова пусъемъя, азьланяз котькудӥз эшшо тросгес урожай бичан понна сюлмаськоз. Куке-соку араз 1 миллион тонна ю тысь бичаны ужпум пуктӥмы вал ук. Экспортлы ужаны малпасьёсыз та лыдпусозь вуттӥськозы. Кунгож сьӧрысь рыноке гуртоос пумен сюрес лёго. Кылсярысь, 2015-тӥ аръёсы 750 гектар вылэ гинэ рапс кизё вал, туэ 14 сюрс гектар вылэ кизизы. 1 сюрс 200 гектарлы уногес киземын етӥн. Та культураез али 5 сюрс 200 гектар вылысь утялтоно. Россиын уно етӥн будэтӥсь
3 улосъёс пӧлы пыриськомы. Ваньмыз со вузмес кунгож сьӧры поттон понна но лэсьтӥське. Кидыслы картошка Молдавие келяськомы ни.
Ӝоген ю-нянен вуз карыны кутскомы, шуэ Ольга Абрамова.
Гуртоослы вуоно арлы инъет дасязы ни: тол улэ 58,7 сюрс гектар кизизы.
Елена Сараматова
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