Городъёсын толлы дасясько

Сергей Благодатский: Гужем вакчи, котельнойёсты, гумыосты но толлы дасяно, документъёсын но выроно

Та вакытэ шаерамы радъяське коммунальной хозяйствоез толлы дасян: кезьыт куазьлы со дась ни 50 процентлы. Лэсьтӥськонъя, улон инты хозяйствоя но энергетикая министерствоысь специалистъёс вуыло пӧртэм ёросъёсы, эскеро котельнойёсты, гумыосты.

Та уж понна кыл кутӥсь специалистъёс полысь одӥгез — Сергей Благодатский. Со тырше та министерствоысь коммунальной хозяйствоез азинтонъя ёзлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез луыса.

— Асьме палан кезьыт куазь араз 9 толэзь кыстӥське, нош солы дасяськон дыр туж вакчи — 3 толэзь сяна ӧвӧл. Та дыр куспын калыклы шуныт, ву сётӥсь гумыосты эскерыса вуттоно, тырмымтэоссэ палэнтоно. Туннэ синйылтытэк кельтэм ужпум тол вылтӥ трос ыштонэ вуттыны быгатоз угось.

Нырысь учкыса, ЖКХ удыс уноезлы мӧзмыт потоз. Но Сергей Александрович шуэ: мон ас интыям, уже туж тунсыко. Вордскиз со Ижын, ужаны кутскиз 20 аресказ. Ӵап соку угось семья кылдытӥз, пиез вордскиз. Ужаны нырысь интыяськиз Ижысь электрической сетьёсъя огазеяськонэ электромонтёре, бӧрысь тыршиз «Удмуртские коммунальные системы» предприятиын, «Энергосбытын». Ӟеч тыршемзэ синйылтыса, сое ог 3 ар талэсь азьло ужаны ӧтизы элькунысьтымы Лэсьтӥськонъя, улон инты хозяйствоя но энергетикая министерствое. Солы 33 арес, министерствоын со тужгес егитэз специалист. Кылем арын со пыриськиз «Команда Удмуртии» конкурсэ. Тодон-валанъёсы муромизы, табере эшшо но ӟечгес тыршо ЖКХ удысэз азинтон, калыклэсь вазиськонъёссэ быдэстон ласянь, шуэ со.

Елена Слащёва