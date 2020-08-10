Ёрмонысь поттэ соцконтракт. Шаерысьтымы 2 сюрс 531 муртлы юрттэт сётэмын ни

О. Савиновалэн льӧль малпанэз соцконтрактлы луыса быдэсмиз.

Шуг-секытэ сюрем семьяослы Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерство юрттэт сётэ. Озьы шаерысьтымы 1 сюрс 882 муртэн 163 миллион манет тыр социальной контракт гожтэмын ни. Юрттэт басьтӥз Вавож ёросысь Яголуд гуртысь Оксана Савинова но.

Малпанэз быдэстэ

Куддыр улон сокем пачкатэ-кекатэ, адямиос куанермонысь асьсэ коже потыны уг вормо ни. Кинлэн ке эмъяськыны, мукетызлэн дышетскыны, куинетӥезлэн пудо басьтыны я аслэсьтыз ужзэ усьтыны коньдонэз уг тырмы. Ӵапак сыӵеослы юрттон вылысь кун уксё висъяны кутскиз. Зэм, ваньмызлы ӧз — соцконтракт гожтыны соглаш луись ёрмись семьяослы гинэ. Соцконтракт — со аспӧртэм гарантия выллем, кунлэсь уксёзэ кулэезъя кутод, тур-пар уд быдты шуыса. Яголудысь Оксана Савинова озьы быгатӥз поварлы дышетскыны.

— Ачим образование басьтыны ӧй быгатысал, — шуэ 34 аресъем Оксана Павловна. — Партчи школаын поварлэн юрттӥсез луыса ужасько, уждунэ ог 12 сюрс манет, картэ «Луч» хозяйствоын пудо утялтэ, солэн уждунэз 20 сюрс манетлэсь уг ортчы. 3 кузя нылпиосмы, ваньзы школьникъёс — сюдыны-дӥсяны ик кӧня уксё кошке. Директормы огпол юа: Павловна, дышетскемед потэ-а? Кызьы уз поты? Ёрос администрацие ӧтизы. Министерство пыр Ижысь торгово-экономической техникуме келязы, татын поварлэсь курсъёссэ ортчон понна 14 сюрс манет тыризы. 3 толэзь дышетскеме понна толэзьлы быдэ эшшо 10 сюрс 600 манет стипендия тыризы на. Ку ай со быдӟа уксёез киям кутысал! Шумпотэменым, нылпиосме но дӥсяй, парсьпиос но басьтӥм. Табере гидэ пыремелы быдэ мылкыды кырӟа.

Ёросысь ми 2 кузя соцконтрактъя дышетским. Мон шумпотэменым, эктыса кадь ветлылӥ. Пичи дырысеным повар луэме потэ вал. Кыӵе-кыӵе курадӟыса будэмын мон Кизнер ёросысь пичи гуртын. Анай-атае юыло вал. Куддыр сиыны сиёнмы но ӧй вал. Фуражез пужныса, нянь пыжылӥмы. 5 аресъем пичи вынме сюдон понна со нянез, ымам кушаса, небӟытъяй. Атаймес юэмысьтыз ужысь медаз уллялэ, прогул медаз пуктэ шуыса, 6-тӥ классысен ветлӥ фермае скалъёсты кыскыны, 4 часын ӵукна султӥсько вал. Урокъёсме но куддыр лэсьтыны ӧй вуттылы. Школае 3 иськем пыдын ветлоно вал. Эшъёсы ултӥяллязы, бордысьтыд кыед зын потэ шуылӥзы. Дӥсяськемед потэ ке, ужа, шуо вал дорын. Озьы 7-тӥ классысен гужем каникулъёс дыръя фермаын рос-прос ужалляй ни. Тау колхоз предлы оскемезлы. Дорысь но пудоез сюдылӥ. Суй-пыдъёс жадьыса-висьыса, уйёсме ӧй кӧлалля. Весь малпасько вал: будӥ ке, повар луо, нылпиосме ческыт сюдыса гинэ возё. Соцконтраклы луыса малпанэ быдэсмиз.

Нылкышно семьяяз улэм-вылэмзэ вера ке, нылпиосыз бӧрдыса кылзӥсько. Соин но котьку анай-атайзылы бакча но гид котыразы юрттӥсько. Ужаны капчигес мед луоз шуыса, алигес кредитэн мотоблок басьтӥзы. Мунчо пуктыны пеноблок вайизы. Корка бордазы пристрой пуктэмзы потэ на. 2010-тӥ арын анай капиталэн коръёслэсь ӝутэм юрт басьтыны пӧрмытӥзы. Нылпиослы быдэн комнатазы мед луоз кадь потӥз, шуо Савиновъёс.

— Яголудын калык валась: кыӵе ке ужрад ортчытоно ке, дэмен люкасько, чай паро, ӝук пӧзьто но кырӟаса-вераса пуко. Али гуртамы ог 50 корка, — шуэ трос нылпиё анай.

Оксана Павловна ӵукналы быдэ школае дыртэ. Гужем пыдын я велосипедэн. Пандемиен валче сиён пӧранэн йырин ӧй вал ке но, уж сюрылӥз: Партчи школалэсь липетсэ, укнооссэ выльдӥзы. Нош та нуналъёсы со уже выль сямен мынӥз: табере со — дипломен повар. Гуртысь нылпиос понна школаын ужась лагерьын кырӟаса ик пӧрасько, шуэ нылкышно.

Асваланэз воштэ

Туэ шаерысьтымы 162 муртэ Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерство пыр дышетыны луонлык кылдӥз. Со сяна, 528 муртэ уже интыяны пӧрмиз. Министерствоысь ёзэн кивалтӥсь Мария Сандалова пусъемъя, дышетскыны мылкыдзы адямиослэн ӧвӧлгес. Со понна шумпотыса уксё куто аварийной корказэс тупатыны, эмъяськыны, частной нылпи садэ пиналзэс нуллыны компенсацилы. Тазьы ваньмыз понна котькудӥзлы ог 100 сюрс манет сётӥськиз, оглом 1 сюрс 80 контракт гожтэмын.

Со сяна, адямиос асьсэлэсь ужзэс усьтыны контракт мыло-кыдо гожто. Оглом 112 мурт ужбергатӥсь луыса пусйиськиз ни. Таослы быдэн ог 250 сюрс манет висъяськиз. Уноез фермер кариськизы. Кин ке пудо вордыны малпа, кин ке мушъёсын вырыны медэ. Мукетъёсыз нянь пыжон борды басьтӥсько, куинетӥосыз техникаез тупатъяны малпало, массаж кабинет усьто. Зэм, туннэ огзылэсь но кызьы азинсконзэс вераны уг луы. Ужаны рос-прос ӧз кутске, тӥрлык гинэ басьяло ай. Но оскон вань, таос ёросъёсын асьсэды шедьтозы но секыт югдурысь потыны быгатозы, эшшо ке бордазы ужась но кутозы шуыса.

Соцконтрактъя федерал бюджетысь оглом 247 миллион манет висъяны чакламын, 84 миллионэз кутымтэ на. Со сяна, коронавирусэн сэрен туэ республикалэн казнаысьтыз висъяськоз 30 миллион манет, гуртоос ас хозяйствозэс ӝутыны мед быгатозы шуыса. Пандемиен валче адямиослэн доходзы усиз угось. Пудо

вордыны, бакча будэтыны, солэсь уксё поттыны мед пӧр­мытозы. Министерствое 31-тӥ июльлы 800 куриськон вуэмын ни.

649 контракт гожтэмын — со 15 миллион манет тыр.

Соцконтракт азьын сылӥсь ужпум: 2024-тӥ арозь начар улӥсьёслэсь лыдзэс 2 поллы кулэстоно. Туннэ улыны тупатэм минимумлэсь пичи доходэн адямиос ог 180 сюрс кузя. Шаерамы вань улӥсьёс пӧлысь со 12 процентэз луэ. Толэзьлы быдэ пособие басьтӥсь начар семьяос ог 38 сюрс лыдъясько. 2019-тӥ арын 240 семьялы 6,2 миллион манет тыр юрттыны луиз. Ваньмыз сямен соос гуртъ­ёсын улӥсьёс.

— Тазьы ужанлэн пайдаез вань, — шуэ Мария Сандалова. — 2016-тӥ-2018-тӥ аръёсы 314 контракт гожтэмын вал. Адямиос пудо басьтӥзы, теплицаос лэсьтӥзы, вузаськыны кутскизы. Таос пӧлысь кылем арын 173-ез ужзэ азинтӥз. Озьыен, сомында мурт быгатӥз улон условиоссэ умоятыны, ватсаса доход поттыны. Кин ке шуоз 55 процентэз гинэ мытэм ужзэ азинтӥз. Но та туж умой ни, малы ке шуоно соцконтракт гожтэмъёс пӧлысь уноез рос-прос ужаны дышымтэ адямиос. Но соос шонер сюрес вылэ султӥзы, асьсэды сюдыны кутскизы, асваланзы воштӥськиз.

Елена Сараматова