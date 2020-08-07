Юртъёс ӝутско, шаермы азинске

Лэсьтӥськисьёслэн тыршемзы бордысь потэ шаермылэн азинсконэз, калыкмылэн ӟеч улонэз.

Коркаос ӝутӥсько, улон азинске

Фото: Энергетикая, лэсьтӥськонъя но ЖКХ-я министерстволэн пресс-службаез

Лэсьтӥськонъя, улон инты хозяйствоя но энергетикая министерство ивортэмъя, кылем арын пуктэмын 759 сюрс 900 квадрат метр улон инты, со пӧлысь 333 квадрат метрез — трос этажъем юртъёсын. Нош туэ 11,3 процентлы ятыргес — 815 квадрат метр пала — ӝутыны чакламын.

Кылем арысен шаерамы паськыт пыӵаны кутскизы нацпроектъёс. Лэсьтӥськисьёс пыриськизы котькуд нацпроектэз быдэстонэ.

— Лэсьтӥськон удыс понна соосты пыӵатон кужымез мертан выллем луиз. Угось шаермес азинтонлы такем бадӟым юрттэт ноку ӧз висъяськылы, трос объектъёсты пуктыны, выльдыны чакламын вал, — пусъе лэсьтӥськонъя, улон инты хозяйствоя но энерегтикая министр Дмитрий Сурнин. — Туннэ нуналлы вераны луэ: лэсьтӥськисьёс вань чаклам ужъёсты ӟеч быдэстӥзы, азьланяз но тазьы ик чырмыт, вань кужымзэс сётыса, тыршозы.

Трос лэсьтэмын «Демография» нацпроект чотын. Миым, кылсярысь, элькунмылэн пӧртэм сэрегъёсаз ӧсъёссэс вӧлъязы 13 яслиос. Соосты лэсьтыны ваньзэ-ӧвӧлзэ висъяськиз 1 миллиардлэсь ятыр манет. Нош туэ яслиос усьтӥськозы Воткаын, Алнаш, Вавож черкогуртъёсын, Шаркан ёросысь Мишкино гуртын. 220 пиналлы чаклам 2 нылпи сад усьтӥськоз Ижын но Сарапулын — таоссэ пуктыны улос но федерал бюджетъёсысь висъяськиз 800 миллион манет.

«Дышетон» нацпроект но шаерамы ушъямон быдэсъяське. Миым пуктэмын 2 ӵыж-выль школа — Ижысь Леваневской урамын но Дэри ёросысь Пӧсьтол гуртын. Нош туэ зороз кезъёслы — каргуртазы усьтӥськоз 500 нылпилы чаклам школа. Ижын азинтӥськоз Берш нимо урамын но А-10 микрорайонын, Вавож ёросысь Кионгуртын, Сьӧлта черкогуртын школаосты пуктон. Мытэмын луоз Дэри ёросысь Пыӵанки но Ягул гуртъёсын, озьы ик Воткаын школаосты ӝутон.

Палэнэ ӧз кыльы мугорез кыдатон, тазалыкуез утён, культура удысъёс но. Кылсярысь, элькунмылэн пӧртэм сэрегъёсаз ӧсъёссэ вӧлъялоз 88 ФАП, 4 культурая юрт, азьланьтӥськоз Нациоанльной библиотекаез пуктон.

Чагыр эстӥськонэз гуртъёсы кысконъя но бадӟым уж нуиське. Туэ ар пумозь гуртъёсы пыртэмын 400 иськем пала гумыос. Газ вуоз ваньзэ-ӧвӧлзэ 57 гуртэ — 6 сюрс пала нимаз юртъёсы.

Елена Никитина