Эстониысь литературной премия сярысь ялон
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Эстониысь Ӵыжы-выжы луись калыкъёслэн програмазылэн кенешез но Фин-угор литератураослэн ассоциацизы литературной премилы конкурс ортчыто.
Конкурсэ пыриськыны быгато урал семьяе пырись кылъёсын гожъяськисьёс но та кылъёсысь произведениосты берыктӥсьёс. Ужъёсты 5 номинациын дунъялозы: чеберлыко проза (роман, повесть, веросъёсын бичет), поэзия, фин-угор кылъёсысь берыктэм произведение, нылпиослы книга, драматической произведение (пьеса, сценарий, либретто).
Авторъёслы 1-тӥ сентябрёзь ыстоно произведенизэс (pdf форматэн) marika@fennougria.ee электрон почтае. Номинация, авторлэн нимтулыз, вордӥськем нуналэз, ужан интыез, адресэз но телефонэз, электрон почтаез гожтэмын луыны кулэ. Со сяна, заявкаын пусъёно гожъяськисьлэсь мукет печатлам ужъёссэ, конкурсэ ыстэм книгалы экспертъёслэсь 1-2 дунъетсэ ватсано. Книгалэсь 2 копизэ почта пыр лэзёно Marika Alver, Pärnu mnt 28, Tallinn 10141 Эстония адресъя.
Премия сярысь лыдӟыны луэ fennougria.ee вотэс бамын. Лауретъёсты шараялозы 1-тӥ ноябре, Кузебай Гердэз буре вайыса.
Виктория Крамова
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