Шӧкыч: Куно ныллэн саламез
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Мар ишан та! Улон калыкез воксё мыддорин кариз ни. Табере матысь ӵыжы-выжыослы но оло оскод, оло уд.Можгалан улӥсь 30 аресъем нылмурт Грак ёросысь кенакез доры кунояны мынэм. Сием-юэм, мунчое пырем но… кенакезлэсь кисызэ куанермытэм. Кызьы шуоды? Туж огшоры – Интернет пыр.Нылмурт телефоназ пуктэм мобильной банк приложение, отчы ватсам кенакезлэсь банк счётсэ. Ма, Гракысь 46 аресъем кышномуртлэн тодаз но ӧй вал, дыр, кун учреждениын бухгалтерын ужась ӵыжы-выжыез лушкаськоз шуыса.Нош мурт кисые лушкаськись 2 пол пыраз – кенакезлэн нимыныз со
2 пол кредит куриз 30 сюрс но 36 сюрс манетлы. Мобильной банке вуэм уксёез пӧяськись нылмурт банкомат пыр басьяз.
Таӵе эрикез шӧдыса, амало бухгалтер эшшо йыртэмаз на. Кенакезлэн нимыныз 3 займ басьтӥз микрофинансовой огазеяськонъёсысь. Валамон ни, 1 кредитсэ но, 1 займзэ но тырыны ӧз малпа.Нош Гракысь кенаклы жингыръяны кутскизы, пунэмъёссэ тырыны косыса. Соку ини пӧяме кылем кышномурт полицие вазиськиз. Табере куно ныллы уголовной кыл кутон пиштэ.
________Елена СКВОРЦОВА
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