Шӧкыч: Куно ныллэн саламез

Мар ишан та! Улон калыкез воксё мыддорин кариз ни. Табере матысь ӵыжы-выжыослы но оло оскод, оло уд.Можгалан улӥсь 30 аресъем нылмурт Грак ёросысь кенакез доры кунояны мынэм. Сием-юэм, мунчое пырем но… кенакезлэсь кисызэ куанермытэм. Кызьы шуоды? Туж огшоры – Интернет пыр.Нылмурт телефоназ пук­тэм мобильной банк приложение, отчы ватсам кенакезлэсь банк счётсэ. Ма, Гракысь 46 аресъем кышномуртлэн тодаз но ӧй вал, дыр, кун учреждениын бухгалтерын ужась ӵыжы-выжыез лушкаськоз шуыса.Нош мурт кисые луш­каськись 2 пол пыраз – кенакезлэн нимыныз со

2 пол кредит куриз 30 сюрс но 36 сюрс манетлы. Мобильной банке вуэм уксёез пӧяськись нылмурт банкомат пыр басьяз.

Таӵе эрикез шӧдыса, амало бухгалтер эшшо йыртэмаз на. Кенакезлэн нимыныз 3 займ басьтӥз микрофинансовой ога­зе­яськонъёсысь. Валамон ни, 1 кредитсэ но, 1 займзэ но тырыны ӧз малпа.Нош Гракысь кенаклы жингыръяны кутскизы, пунэмъёссэ тырыны косыса. Соку ини пӧяме кылем кышномурт полицие вазиськиз. Табере куно ныллы уголовной кыл кутон пиштэ.

________Елена СКВОРЦОВА