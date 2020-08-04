Шӧкыч: Бызиськиз, ява!

Калыкын юнме уг шуо: визьтэм дыръяз мед бызёз. Вот мынам но сыӵе ик шузи дыры тупаз. Вуоно кузпалы зарни зундэс кузьмаз 25-тӥ январе – Студентлэн нуналаз. Бен, мон сыӵе малпанзэ азьлогес ик тодӥ, соин стипендиме люканы кутски. Та коньдонэн лавкае мынӥ но сюан дэрем басьтӥ. Огнам. Нокинлы вератэк, вуоно картэлы, Мишаелы, возьматытэк – со, пе, алама примета.

Мугор сюсьтыл кадь бере, нырысетӥ мертам дэремлы ик синмаськи, соку ик «басьто» шуи. Дэремъёсын салонысь консультант синъёссэ питыръяз – милям, пе, таӵе ӝог уг басьясько, куддыръя 10 пол но выльысь вуо.

Дэрем басьтӥ ни, верай дусымелы. Ярам, шуиз но мемиеныз тодматыны нуиз. Вуоно анаймылы мон дотово кельши кадь. Мар тон сыӵе ӟызы шуэ, 2 нунал шутэтскытозямы, 2 пол кутскыса пыжиськиз. Нош мынам аппетитэ вань гинэ, куасалтыса сиисько.

Гужем вуэмъя кыкнамылэн но мемиосмы сюан сярысь сюлмаськыны кутскизы. Мишие шуэ: эн бӧрдэ, мон ачим ваньзэ радъяло. Тани али кин ке чебер лыдпусэн нунал утча. Нош Миши мукет малпаз: фамилиез Ильин бере, Ильин нуналэ, пе, загсэ мыном. Солэсь азьло шулдыръяськон инты утчаны кошким. Райцентрысь кафеын милемыз уг возьмало вылэм: 2-тӥ августэ сюан ортчытӥсьёс вань ни, шуизы. Ярам, ми укыр ӧм ӵыжаське, арнялы вазьгес но сюан лэсьтыны дасесь. Аренда понна дун тырим, сиён-юон заказтӥм.

— Миши, нош загсэ заявление ку сётом? – тӧдьы юсь кадь дэремме малпаса, юай.

— Мильым! – кымесаз чабкиз Миши. – Вунэтӥськем ук.

Мар карод – вамыштӥм загсэ. Малпаськом, 26-тӥ июле гожтӥськыны лыктом. Загсысь ӝӧк сьӧрын пукись кышномурт синъёссэ питыръяз: ма туннэ 5-тӥ июль ини, ми заявлениосты толэзьлы азьлапал кутӥськом.

— Мынам кышное кӧто, — ӝот-ӝот вераз Миши.

Мон серемме мырдэм кутӥсько, уго мемие весь туйылэ: кытын кӧтыд, кытын берпалыд, нием коньы кадь ветлӥськод.

— Справка ваелэ, — шуэ загсын ужась, — сотэк уг куты заявленидэс.

Ярам, таиныз милям сюлмаськонмы ӧй вал: Мишилэн ӵужапаез роддомын ужа, со милемлы справка «суредаз». Озьы тыпыр-тапыр кышнояським, 26-тӥ июле 17 часын гинэ загсын гожтӥзы.

Табере 15 ар улӥськом. Нялтас вераса, нылпи мон вайи ай, дышетсконме йылпумъяса гинэ. Юнме уг вера вылэм меми: шузи дыръя бызёно…

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ШУЛДЫР ОНИСЬ