Шаерамы ВДВ-лэсь 90 ар тырмонэз пусйизы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 3 августа, 2020 13:01

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Ужрадын ВДВ-ын службазэс ортчем ветеранъёсты данъязы, гадьпусэн пусйылӥзы.
Тусупктэм: udmurt.ru

Бадӟым сӥлы карон ужрад ортчиз Ижысь Ялан ӝуась тыл дорын.

Десантникъёсты ӟечкылаз Удмурт Правительстволэн Тӧроез Ярослав Семёнов. Пусйиз, та войскаос котькыӵе ужез номырлэсь кышкатэк, геройлыко быдэсъяло. Десатникъёслы луыса но, егитъёс тодо, мар со шаерез гажан, мар со Дор!

Ужрадын ВДВ-ын службазэс ортчем ветеранъёсты данъязы, гадьпусэн пусйылӥзы.

Озьы ик калык тодматскиз ВДВ-лы сӥзем монументэн но. Тодады вайытом, со пуктэмын Пионеръёслэн юртсы вӧзын, али лэсьтиське на. Монументэн сӥё-дано усьтозы куарусён толэзе.

Мария Петрова

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 3 августа, 2020 13:01
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