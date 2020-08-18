Улонысь кошкиз писатель но журналист Анатолий Комаров

Пӧртэм аръёсы Анатолий Ермолаевич Вавож но Алнаш ёрос газетъёслэн валтӥсь редакторзы вал, Удмуртиысь писательёслэн «Молот» (али «Кенеш») журналазы ужаз, Удмуртиысь Писательёслэн огазеяськонзылэн пропагандая бюроеныз кивалтӥз, телевидениея но радиоя кун комитетлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез вал.

Нош 1987-тӥ – 1994-тӥ аръёсы «Советской Удмуртия» (али «Удмурт дунне») газетлэн валтӥсь редакторез вал. Нялтас вераса, со ик газетлы туннэ нимзэ — «Удмурт дунне» — ӵектӥз. Бӧрысь быдэсак выжиз литература удысэ, Писательёслэн огазеяськонзылэн правлениеныз кивалтӥсьлэн воштӥсез вал.

Быдэс улонэз литератураен, журналистикаен герӟаськемын ке но вал, та удысэ со шӧдтэк-шорысь вуиз. Можга ёросысь Сардан каргуртын вордӥськем пияш дышетсконзэ йылпумъяз Вавожысь шорёзо школаын, туж ӟеч суредаськылӥз. Малпалляз суредась яке врач луыны. Эмъян удысэз ик бырйиз, мединститутэ пыриз. Но куинетӥ курсысен яратоно нылашсэ пумитаз, семья кылдытӥз. Озьы егит Комаров улонзэ чутрак воштӥз, удмурт пединститутысь биологияя факультетэ выжиз, угось мединститутын заочно дышетскыны уг луы. Ужаз Вавож ёросысь Гурезь-Пудга гуртысь школаын биологияя, суредаськонъя но физкультурая дышетӥсь луыса. Нош собере… секыт висьыны усиз. Ярам, эмъясьёс пыд вылаз султытыны быгатӥзы. Соослы тау карыса, Анатолий Ермолаевич Вавож ёрос газетэ заметка гожтӥз. Та ик луиз солэн журналистика удысэ вуэмез: дышетӥсьын ужан дыръяз ик со Вавож ёрос газетлэн литсотрудникез луиз, бӧрысь быдэсак редакцие ужаны выжиз, вить ар ӵоже соин кивалтӥз.

Анатолий Ермолаевич туж трос лэсьтӥз Алнаш ёрос газетэз ӝутон понна но. Татысь «Ошмес син» литературно-творческой кружоке ачиз но мыло-кыдо ветлӥз, кылбуръёс гожъяны кутскиз. Нош «Удмурт дунне» («Советской Удмуртия») газетэз Анатолий Ермолаевич 7 ар ӵоже валтӥз. Со вакытэ редакциын ужамъёс пусъё солэсь лякыт, адямиез вӧсь карытэк ужыны быгатэмзэ, калык сярысь сюлмаськемзэ, вераськыны капчи луэмзэ. Ӧз кышкалля воштӥськонъёслэсь, газетэз вӧлмытонъя выль амалъёс утчаз, улонэ пыӵатӥз.

Нош лыдӟисьёслы пыраклы кылизы Анатолий Комаровлэн книгаосыз: «Выль бугро мон ӵупи» кылбур бичет (1981), К. Герд сярысь нылпиослы гожтэм «Лызгырлыос-шыркунъёс» повесть (1989), веросъёсын но повестьёсын «Юриськем музъем» книга (1998). Но, ӵыжы-выжыосыз верамъя, секыт висьыса но Анатолий Ермолаевич нуналлы быдэ гожъяське на вал. Озьыен, оскиз, берлоосыз но ужъёсыз куке соку лыдӟись доры вуозы шуыса…

Удмуртиысь Писательёслэн огазеяськонзы но «Удмурт дунне» газетлэн редакциез мур куректэмзэс верало Анатолий Ермолаевичлэн ӵыжы-выжыосызлы но матысь эшъёсызлы.

Писателен люкиськон луоз ӵуказе, 19-тӥ августэ, 11 час 30 минутэ Ижысь Троицкой черкын.