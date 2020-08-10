Удмурт кылъя урокъёс мыно «Мынам Удмуртие» радиоын

Котькуд арнянуналэ 9 часын ӵукна «Мынам Удмуртие» радиолэн эфираз «Удмуртский с нуля» программа мынэ. Вань мылкыд карисьёс, сое кылзыса, удмурт кылэн тодматско.

А. Чернова, А. Трофимова но А. Михайлова «Мынам Удмуртие» радиоын удмурт кылэн тодмато.

Туспуктӥз Анна Кастильо-Мехиа

Программалы инъет сё­тӥз Удмурт кыллэн нуналэзлы сӥзем акция. Кылем арын 27-тӥ ноябре «Шунды» огазеяськон но Эшъяськон юрт школаосын, университетъёсын, мукет ужъюртъёсын удмурт кылэн тодматӥсь урокъёс радъязы. Урок «Мынам Удмуртие» радиолэн эфираз но ортчиз, сое нуизы Эшъяськон юртысь методист­ъёс, «Шунды» огазеяськонлэн ёзчиосыз Алина Чернова но Августина Михайлова, журналист Алёна Трофи­­мова.

— Калыклы урокмы кельшиз, — вераз Алина Чернова, — соин ик Выль ар бере ини Алёна ӵектӥз одӥг пол ортчем ужрадмес быдэс радиопрограммалы пӧрмытыны. Озьы, февральысен кутскыса, ми арняяз одӥг пол меӵак эфире потаны кутскимы.

Нылъёс котькуд уроксэс пӧртэм темаослы сӥзё, ӵемысь дырлэн вакытэз, праздникъёс вылэ пыкъясько яке Эшъяськон юртлэн ужрадъёсыныз герӟало.

— Милям программамы визьнодан понна ӧвӧл, школаысь урокъёс кадь уг ортчы, — вераз Алёна Трофимова, — со эшъёсын пумиськон, мыло-кыдо вераськон.

Котькуд эфирез тунсыкогес каро ӧтем куноос. Кылсярысь, нырысетӥ эфиръёсын нылъёс вераськизы удмурт кылэз дышетон луонлыкъёс сярысь. Малпазы: ӧтёно «Кылдысин» ватсэтэз (приложениез) кылдытӥсез, программистэз Григорий Григорьевез. Со пыр-поч мадиз приложениез сярысь. Удмурт кылэз тодӥсьтэмъёслы со туж бадӟым юрттэт.

Озьы ик удмурт азьветлӥсьёсты ӧтьыло. Кылсярысь, Анастасия Шумилова эфирын аслэсьтыз кылбуръёссэ лыдӟиз.

— Милям программаямы пӧртэм рубрикаос вань, — шуиз Алина. — Котьку лыдӟиськомы удмурт кылбуръёсты, кылзӥсьёслы мадиськонэз (загадка) тодыны дэмласькомы. Эфире гожъясьёс но жингыръясьёс трос гинэ луо.

Эфирлэсь пайдазэ ас вылаз шӧдӥз ачиз Алёна Трофимова но. Солэн анай-атайёсыз Пичи Пурга ёросысь. Алёна пичи дыръяз туж яратылӥз удмурт кылэз, но кема дыр ӵоже городын улыса, анай кылыз вуныны кутскиз.

— Мыным туж юрттэ программамы, шумпотӥсько анай кылыным мургес тодматскисько шуыса, — шуиз Алёна. — Али ваньмон дыръям удмурт книгаос, статьяос лыдӟисько. Библиотекае но ветлӥсько, ачим но удмурт книга бичасько. Потэ, прог­рамма мон кадьёслы но, кылэз тодӥсьтэмъёслы но мед юрттоз.

Озьы огаз эфире блогерез Максим Ивановез (@maximus_spin) ӧтизы. Со аслаз Instagram бамаз пӧртэм серемес видеоос лэсьтэ, отын удмурт акцентсэ юромо будэтэ, но ачиз удмурт кылын ӟеч-ӟеч вераськыны уг быгаты. Нылъёс меӵак эфирын сое дышетыны выризы. Таӵе формат яраз асьсэлы но, кылзӥсьёслы но.

— Программамы йыг-йыг пыд вылаз сылыны кутскиз гинэ но, самоизоляция ялӥзы, — вераз Августина Михайлова, — соин ик радиое ветлыны ӧм быгатэ ни, но Эшъяськон юртын ужасьёсын ӵош «Удмуртский с нуля» урокъёсмес вотэсын меӵак эфирын ортчытъяны кутскимы. Видео пыр герӟаськылӥмы удмурт кылэз тодӥсьтэм геройёсын. Оглом 4 таӵе видео потӥз.

«Удмуртский с нуля» радиопрограммаез «ВКонтактеысь» «Мынам Удмуртие» телерадиокомпанилэн огинъёсысьтыз шедьтыны луэ, нош видеопрограммаосты — Эшъяськон юртлэн YouTube каналысьтыз.

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Мария ЕМЕЛЬЯНОВА