Удмуртиын ортчоз «Воршуд» фестиваль

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 26 августа, 2020 11:13

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17-тӥ-21-тӥ сентябре Удмуртиын ортчоз фин-угор калыкъёслэн сям-йылолъёссылы сӥзем «Воршуд» фестиваль (0+).

Туспуктӥз Максим Егоров

2 арлы огпол радъяськись «Воршуд» туэ сӥземын калык кырӟанъёслы но крезьгуро инструментъёслы. Фестивале пыриськозы Алнаш, Вотка, Грак, Дэбес, Кез, Кизнер, Кияса, Можга, Эгра, Юкаменск, Якшур-Бӧдья ёросъёсысь, Можга но Воткинск каръёсысь коллективъёс. Шаерамы озьы ик вуозы Башкортостанысь, Комиысь, Марий Элысь, Киров улосысь ансамбльёс. Онлайн амалэн фестиваль борды итӥськозы кунгож сьӧрысь кырӟасьёс но. Куноосты пумиталозы «Айкай» театр, «Чебеляй» студия, «Эктоника» проект но Удмуртиысь калык артистка Надежда Уткина.

Фестиваль дыръя ортчозы мастер-классъёс, бадӟым шулдыръяськон, экскурсиос но калык крезьгурлы сӥзем научно-практической конференция. Ижкарын сяна, праздникъёс ортчозы Эгра но Кияса ёросъёсын. 19-тӥ сентябре Алнаш ёросысь Асан черкогуртын но Кучырангуртын радъяськоз фольклорлы но киужъёслы сӥзем «Трокай» элькун фестиваль.

Виктория Крамова

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 26 августа, 2020 11:13
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