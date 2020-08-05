Ува ёросысь Сяртчыгуртысь нылпи садэз тупатыны висъямын ог 3 миллион манет
Related Articles
Ас вакытаз Сяртчыгуртын одӥг липет улын школа но, нылпи сад но вал. 10 ар талэсь азьвыл гинэ татын 224 улӥсез лыдъяськиз. Берло дыре, егитъёс кин кытчы пазьгиськемен, калык кулэсмыны ӧдъяз.
2 ар талэсь азьвыл 1-тӥ классэ воксё 3 мурт гинэ лыктӥз на. Соин ик покчи классъёсын дышетскисьёсты Кыйлуд школае выжтӥзы, бадӟымъёссэ угось вазенгес татчы автобусэн нулло ни вал. Кыйлуд школалэн директорез Вера Левченко пусъемъя, нылпи садэ
18 пинал ветлэ вал ай, нош вуоно дышетскон аре 14 кузя кылёзы: егит семьяос гуртысь кошкизы.
— Арлыдоосгес кылё ни гуртэ. Школае но ужаны лыктӥсьёс уг сюро ни. Кылсярысь, математикаен дышетӥсьмы пенсие потӥз ке, интыяз ӧйтӧд кинэ пуктод. Гуртъёсын уж но ӧвӧл. Нош колхозэ пиналъёслэн кутскемзы уг поты, — шуэ Вера Валерьевна.
Сяртчыгуртын школа буш медаз сылы шуыса, сад борды интыязы фельдшер-акушер пунктэз, библиотекаез. Юртэз быдэсак тупатъяны коньдон уз тырмы. Али чакламын нылпи садлэсь гинэ липетсэ, укнооссэ воштыны. Борддорез, ялан котмыса, воксё ярантэм ни.
Нош юртлэн мукет сэрегъёсызлы уксё чакламтэ. ФАП но библиотека асьсэ коже тупатъян уж борды кутскыны уз быгатэ.
Вера Левченко верамъя, кышъяськон ужъёсты август пумозь вуттыны чакламын. Али нылпиос доразы пуко.
Елена Сараматова
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment