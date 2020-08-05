Ува ёросысь Сяртчыгуртысь нылпи садэз тупатыны висъямын ог 3 миллион манет

Сяртчыгуртын школа буш медаз сылы шуыса, сад борды интыязы фельдшер-акушер пунктэз, библиотекаез.

Туспуктэм: udmurt.ru

Ас вакытаз Сяртчыгуртын одӥг липет улын школа но, нылпи сад но вал. 10 ар талэсь азьвыл гинэ татын 224 улӥсез лыдъяськиз. Берло дыре, егитъёс кин кытчы пазьгиськемен, калык кулэсмыны ӧдъяз.

2 ар талэсь азьвыл 1-тӥ классэ воксё 3 мурт гинэ лыктӥз на. Соин ик покчи классъёсын дышетскисьёсты Кыйлуд школае выжтӥзы, бадӟымъёссэ угось вазенгес татчы автобусэн нулло ни вал. Кыйлуд школалэн директорез Вера Левченко пусъемъя, нылпи садэ

18 пинал ветлэ вал ай, нош вуоно дышетскон аре 14 кузя кылёзы: егит семьяос гуртысь кошкизы.

— Арлыдоосгес кылё ни гуртэ. Школае но ужаны лыктӥсьёс уг сюро ни. Кылсярысь, математикаен дышетӥсьмы пенсие потӥз ке, интыяз ӧйтӧд кинэ пуктод. Гуртъ­ёсын уж но ӧвӧл. Нош колхозэ пиналъёслэн кутскемзы уг поты, — шуэ Вера Валерьевна.

Сяртчыгуртын школа буш медаз сылы шуыса, сад борды интыязы фельдшер-акушер пунктэз, библиотекаез. Юртэз быдэсак тупатъяны коньдон уз тырмы. Али чакламын нылпи садлэсь гинэ липетсэ, укнооссэ вош­тыны. Борддорез, ялан котмыса, воксё ярантэм ни.

Нош юртлэн мукет сэрегъёсызлы уксё чак­ламтэ. ФАП но библиотека асьсэ коже тупатъян уж борды кутскыны уз быгатэ.

Вера Левченко верамъя, кышъяськон ужъёсты август пумозь вуттыны чакламын. Али нылпиос доразы пуко.

Елена Сараматова