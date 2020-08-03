Туэ ӝыны ар куспын 317 ЭКО лэсьтэмын ни
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Та нацпроектлэн валтӥсь ужпумез — вордскись нуныослэсь лыдзэс йылтон. Элькунысьтымы репродуктологъёс ивортэмъя, кӧня ке ар талэсь азьло гинэ 15 процентэз семьяос нылпи вайыны ӧз быгатэ, нош туннэ нуналлы та лыдпус 20 процентозь ӝутскемын ни. Огъя Россиен ӵошатоно ке — 3 процентлы ятыргес.
Нылпи вайыны быгатӥсьтэм паръёслы юрттэ ЭКО (нуныез пробиркаын кылдытон) амал — та юрттэт сётӥське «Демография» нацпроект чотын.
Туэ ӝыны ар куспын ЭКО-я 317 процедура ортчытэмын ни. Нош кылем арын, кылсярысь, та амалэн юрттэт сётэмын 748 нылкышнолы, соос пӧлысь 222-ез таза пинал вайыны быгатӥзы.
Тазалыкез утёнъя министерстволэн репродуктивной ужпумъёсъя валтӥсь внештатной специалистэз Елена Кузнецова пусъемъя, нылпи вайыны быгатӥсьтэм паръёслы туала технологиосын юрттэт сётон арысь аре паськыта. Туэ чакламын 753 процедура ортчытыны. Кун чотын (дунтэк) ЭКО лэсьто элькунысьтымы 3 эмъяськонниосын. Та юрттэтэз басьтыны быгатэ Россиын котькудиз улӥсь.
Елена Слащёва
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