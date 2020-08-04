Туэ шаермы экспортэн 5 миллион доллар поттыны чакла
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Журналистъёслы та сярысь вераз Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез, гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова.
Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство чакла, туэ ар пумозь экспортэн 5 миллион доллар поттыны мед луоз шуыса. Кылем арын 2,7 миллион доллар люкаськиз вал. Туннэ кунгож сьӧры вуззэс келяло 6-7 предприятиос. Эшшо 9-эз матысь дыре инвисъёссэ паськытатыны медэ. Удмурт сиён-юон, етӥн кошко Китае, Монголие, Белоруссие, Казахстанэ, Туркменистанэ, Узбекистанэ, Армение, Польшае но Нидерландые. Кунгожсьӧръёс яратыса басьяло йӧл но солэсь лэсьтэм сиён, парсь но курег сӥль. «КОМОС ГРУПП» агрохолдинг али документъёс лэсьтэ Африкае кӧс (сухое) йӧл келян понна. Медэ на дуннеысь рынокын курегпуз вузаны.
Мукет предприятиос но туннэ ик куд-ог вузъёсынызы кунгож сьӧры потысалзы ни. Кылсярысь, Можга ёросысь «Аскор» предприятилэн курка сӥль, консерва келямез потэ. Но дуннеысь рыноке сюрон понна предприятиос азе туж чурытэсь куронъёс пуктӥсько. Ольга Абрамова пусъемъя, сертификациез ортчон туж дуно усе. Ай эшшо холодильникъёс басьтоно, вузэз ӝоктон интыос лэсьтоно. Та ик ужзэс ӝегатэ.
— Али Сарапулын рапслэсь вӧй пызьыртонъя завод лэсьтӥське. Октябрь пумозь нырысетӥ вӧйзэс шӧмъяны луоз ни. Вань вуззэс экспортлы дасяны медо. Сырьё тырмоз шуыса малпаськомы. Арысь аре хозяйствоос уногес но уногес рапс кизё. Туэ со ог 15 сюрс гектар вылын будэ, миым сярысь, ог 3 сюрс гектарлы уногес, — вера Ольга Викторовна.
Министр пусъемъя, сертификация пыр потон тӥрлыкез выльдэон понна быдтэм коньдонзылэсь оглюкетсэ берыктон вылысь грант но субсидиос люкылозы.
Елена Сараматова
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