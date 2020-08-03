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Кулэмезлэсь кӧня ке нуналлы азьло гинэ Энвиль Касимовлэн «Апология любви» кылбур бичетэз потӥз.

Пичи гинэ, сьӧд вылбамо, автор мынэ Кулон пумитэ, но уг кышка, исаське кадь соин, пӧяны выре, но Ӵуказеез солэн ӧвӧл ни, шуыны луоз — автор шунытэн, оло нош берпуметӥ ӟырдытлыкен гожтэ Яратон сярысь. «… И я нажал на паузу. Я не хочу любви». Валамон, со озьы ӧвӧл, Художник уг быгаты яратонтэк улыны, но со та вие ваньзэ вала ини… Но уг сётскы, пальпотэ.

Журналист, суредась, политик Э. Касимов.

Энвиль КАСИМОВ

Мон кутски пеймытын адӟыны но кылыны

Кинлэн ке вужеръёсыз шыпырто мыным

— тон кутскид кылыны…

— тон кутскид кылыны…

* * *

Вина ке уг чырса,

Иське, со вина ӧвӧл.

Нянь ке уг вужмы,

Иське, со нянь ӧвӧл.

Нылмурт ке уг гордэкты,

Иське, со нылмурт ӧвӧл.

Воргорон ке уг бӧрды,

Иське, со воргорон ӧвӧл.

* * *

Дас одӥг роза

Вожаны зол муг

Дас одӥг ӧвӧл

Вить гинэ

Ӟырдай ни вожаса

Вить, пе, ӧвӧл

Одӥг

Одӥг — со муг ӧвӧл

Со маке умойтэм

Возьмасько

Нош со кияз

кык роза возе

* * *

Куло но тӧл луо

Тынад йырсиосад

Куло но кыл луо

Шулдыръяськонъёсад

Куло но серемпыр луо

Лемлет ымдуръёсад

Куло но валантэм луо

Кезьыт синъёсад

Куло но

Луо

________

Берыктӥз

Зинаида РЯБИНИНА