Сюресэз кильымо-кильымо. Тӧр шорын — Вавож ёросысь Ӟозлудысь дышетӥсь Нина Лебедева

Вавож ёросысь Ӟозлудысь Нина ЛЕБЕДЕВА

Вавож ёросысь Ӟозлудысь Нина ЛЕБЕДЕВА школаын кружокъёс нуыны котьку удмурт дэремен ветлэ. Дӥсьёссэ, туала шӧмъем карыса, ачиз ик вуре. Вуриськыны, куиськыны гуртысь нылпиосты но дышетэ. Нош бадӟымъёсты «Бӧляке» огазеяз — со калык ансамблёзь будӥз ни. Эшшо та чупрес нылкышнолы луыса Ӟозлудэ этнофутуристъёс вуылӥзы — гуртэз шулдыртыса, капкаосты суредаса кельтӥзы. Нина Лебедева пусъемын уно данъян грамотаосын, таукаронъёсын, Удмуртиысь культура удысысь дано ужась луэ.

Дышетӥз «Удмурт дунне»

— Пичи дыръям мон туж но туж керпотӥсь вал, — тодаз вае Нина Фёдоровна. — Горд, сӥтьпужыё — серекъялозы кадь потылӥз. Исаллямзы ноку ӧвӧл ке но. Школамы, классмы туж умой вал — туж эшъяськыса дышетским-будӥм. Нылпи садэ мыныкум, одӥг ӟуч кыл но ӧй тодылы. Быдэс арнязэ пичи пукон вылын пукыса ортчытылӥ. Китӥм кутыса пуктылӥзы, китӥм кутыса ик ӝутылӥзы.

Мамаен-папаен ялан ужын вал, колхозэ потазы. Ми, 4 пиналъёс, пыр бабуэн кыльылӥм. Соин ӟуч сямен юри, мед дышом шуыса, вераськисько вал, ушъялляз: ой, нылы, быгатӥськод ини, быгатӥськод. Бабуэ мынам туж аспӧртэм вал. Мон шуысал: та бадӟым улонэ потыны нырысетӥ дышетӥсе со луэ. Бабумы ӟуч сямен чебер вераськиз, картэз, дедмы, ӟуч вал.

Нош вордӥськи Вавож ёросысь ик ӟучо-удмурто Водзимонья (Водӟи) гуртын. Семья­ямы удмурт сямен гинэ вераськылӥзы ке но, школае мыныса, ӟучомыны ӧдъяй – удмурт кылъя урокъёс ӧй вал.

Кӧня ке ар талэсь азьло «Удмурт дунне» газетэз басьтыны кутски. Малпай: йырез ужатыны кулэ, маке но выльзэ тодоно — газет юрттоз. Нырысетӥ аръёсаз одӥг номерез быдэс арня ӵоже лыдӟыны вырисько вал. Али чалякгес пӧрме ни. Одӥг гожтэмзэ но лыдӟытэк уг кельтӥськы. Лыдӟисько ке, мукетъёсызлы но мылкыдме усьтэме потэ. Ӵемысь жингыръясько Выль Бияысь Мария Дягелева эшелы: газетын потэм статьяосыз серттӥськом-пертчиськом, мылкыдмес усь­тӥськом. «Удмурт дуннеез» лыд­ӟыса, удмурт сямен чебергес но вераськисько ни кадь потэ, — шуэ Нина Фёдоровна.

Лыдӟиськыны Нина пичиысен яратылӥз. 2-тӥ классын дышетскыкуз, Витя агаез (Виктор Геннадьевич Шутов бӧрысь Вавож ёросысь культурая ёзэн но кивалтӥз) солы гуртысь биб­лиотекае сюрес возьматӥз. Нылаш огкутскемен кӧня ке книга басьтэ вал. Доразы изьыны выдэмзэс гинэ возьмаса улылӥз. Собере шобрет улэ пырылӥз но фонарик ӝуатъяз. Озьы уйшор берозь но лыдӟиськылӥз.

Семьяез.

Модельер луэмез потӥз

Нош малпаськылӥз Нина модельер луон сярысь. Кышъяськыны бабуэз дышетӥз. Вуриськыны мылкыдзэ уката пуромытылӥз анаез — фермаысь скал кыскемысь ӝыт бертылӥз но вуриськон машина сьӧры пуксьылӥз, семьяез ӵемысь тук-тук-тук! кокаськись машина куара улсын умме усьылӥз. Дэремъёс вурылӥз аслаз пиналъёсызлы но, бускель нылпиослы но.

Нина, анаезлэсь адӟем карыса, мунёосызлы олокыӵе но дӥсьёс вурылӥз. Нош аслыз нырысь ик айшет вуриз. Школаязы труд урокъёсын дышетӥзы.

— Дышетӥсьмы Юлия Николаевна Вострикова туж умой вал: дӥсь вандыны но, вурысъёсты чебер вурӟыны но дышетылӥз, — азьланьтэ тодэ ваёнзэ Нина Фёдоровна. — Айшетме туж чебер вури кадь потӥз — быгатӥ шуыса ох! шумпотӥ. Дышетӥселы возьматӥсько. Нош со вера: Нина, тон эшшо умойгес быгатӥськод. Воже ик потӥз, малпай, кызьы эшшо талэсь умойгес вурыны луэ на. Но гуртэ бертыса, пырски-пырски, тупатъяй — эшшо умойгес луиз. Со дырысен «Нина, тон эшшо умойгес быгатӥськод» шуон улонам девизлы пӧрмиз. Маке карисько, кыӵе ке ужрад ортчытӥсько ке, берло малпасько: таиз умой пӧрмиз, нош созэ ӟечгес карыны луэ на вылэм…

Модельере дышетскыны уз быгаты шуыса, Нина 8-тӥ классысен валаз. Тодӥз: та удысъя дышетскыны луэ бадӟым городъёсын гинэ — Москваын, Ленинградын, Казаньын. Со отчы уз мыны: кышкалоз, йыромоз. 10-тӥ классэз йылпумъяз, вуриськись луон мылкыдын. Но медосмотрез ӧз поты, окулист шуиз: сотэк но ляб адӟиськод, весь вуриськыса, синтэм кыльыны быгатод.

— Витя агае культпросветэз йылпумъяз бере, дэмлаз: мын, пе, библиотекаре дышетскы, — шуэ Нина Фёдоровна. — Мынӥ, дышетски.

Библиотекае… пыласькыны

Нина Лебедева вала вал: лыдӟиськыны яратэ ке но, книгаос пӧлын бугыръяськыса пукыны мӧзмыт луоз. Но распределениея сюриз Вавож ёрос библиотекае, отын коллективез егит вал — та ик кельшиз выль вуэм специалистлы. Сое агитбригадаен ӵош бусыысь механизаторъёс дортӥ ветлытъ­язы. Клубын ужасьёс концерт пуктылӥзы, нош Нина Фёдоровна книгаос сярысь вералляз. Собере Вавож фермае юнматӥзы — арнялы быдэ отчы книгаосын ветлӥз. Журналысь кыӵе ке тунсыко статья лыдӟе ке, со сярысь но вера ни.

«Дэрем» студие ветло нылпиос.

— Пудо утисьёс монэн соку выёмизы, дыр, — серекъя нылкышно. — Но кылзӥсько вал, выль книгаос но вайыны курылӥзы, лыдӟиськисьёс ӧжыт ӧй вал, уката яратылӥзы яратон сярысь романъёсты, фантастикаез, детективъёсты. Соку ик мыным ӟеч ужаме понна район нырысетӥ грамотазэ сётӥз.

Библиотекарь луыса ужанзэ Нина Лебедева азинтӥз Ӟозлудэ быземез бере но. Гуртысь биб­лиотекаын ӵапак инты бушаз. Юртэз гурен эстӥське на вал — борддоръёсыз но, книгаосыз но сьӧд-сьӧд суэсь. Техничкаен ӵошен толэзь пала сое миськыны-утялтыны выризы. Нош собере сельсовет выль гур пуктыса сётӥз — таиз ӧз ӵынды ни.

Библиотекаын котькызьы ужаны луэ, но Нина Фёдоровна шыпыт гинэ пукыны ӧз чида. Гуртоосты пӧртэм ужъёсы котыраз люканы кутскиз. Тросэз дораз киужлы дышетскыны мыло-кыдо ветлӥзы. Нылпиослы но, бадӟымъёслы но туж кельшиз Ивановлэн амалэзъя вуэн пылатӥськонъя клубез.

— Пие садике вазь сётэмысьтым-а, мар-а ӵем висьылэ вал — ӧжытак кынмыны шеде, кызыны ӧдъя, нырыз тыре, ӧжыт гинэ астма ӧз луы, — тодаз вае нылкышно. — Мар карыны паймемысьтым, сое кезьыт вуэн пылатъяно кариськи. Нырысьсэ поттӥ толалтэ ӵукна. Вылтӥз ву кисьтӥ, со кесяське: мама, нош ачид? Ачим но пыласькыны кутски. Бускельёсы паймыса юало вал: Нина, тыныд пиед жаль уг поты-а, мар-а? Ма, со чир! поттэ, кесяське ук. 3-4 аресказ тазалыкез тупатскиз. Но мынам ас поннам гинэ номыр кареме уг луы, ачим маке карисько ке, мукетъёссэс но кыс­кеме потэ. Озьы библиотека бордын кезьыт вуэн пыласькись­ёслэсь клубзэс кылдытӥ — ог 5 ар пала выримы.

«Бӧляк» ансамблен Москваын ВДНХ-ын.

Эшшо Нина Лебедева, нылпиосын ӵош гуртэтӥ ветлыса, вашкала арбериосты люканы кутскиз. Музей усьтымон экспонатъёс люкаськизы.

— Вашкала удмурт дэремъёс гинэ 10 пала люкаськизы, — азинтэ веранзэ Нина Фёдоровна. — Куд-огез бездылэмын, пасяськылэмын ни вал. Гужемзэ мон соосты кенер вылэ тӧлатъяны потталляй. Шоразы учкыса, малпалляй: вот та дэремъёсын сцена вылэ потоно вал!

«Бӧляк»

Нина Лебедевалэн малпанэз шуак улонэ пыӵаны кутскиз: кылдытӥзы «Бӧляк» ансамбль, калыклэсь люкам дэремъёсты тупатъяса-выльдыса сцена вылэ поттӥзы.

— Германиын улӥсь аспал адямимы Виктор Березин гурт­мылы герб кылдытыны дэмлаз, — тодаз вае Нина Фёдоровна. — Та малпанэн ми колхоз предэнымы Леонид Кузьминэн тодмо удмурт суредась Юрий Лобанов доры мынӥм. Тунсыко малпанды, шуиз со. «Тунсыко» кылэз мон соку нырысьсэ кылӥ. Со суреда — ми калыкмылы возьматӥськом, мылкыдзэс юаськом. Озьы ӝыны ар пала ортчиз. Собере

Ӟозлудамы бадӟым шулдыръяськон ортчытӥм, герб­­мес кутӥськом шуыса. Гербамы ӟоз суредамын, пуктэмын со лёг вылэ, мышказ пужым адӟиське — вашкала пужыммы милям али но

Лёгйыл шуон интыямы сылэ, отчы вӧсяськыны ветло вылэм.

Юрий Лобановен тодматсконзы ик ансамбль кылдытонлы но муг луиз. Художник ӟозлудъёслы этнофутуристъёслэн «Артана» фестиваль-симпозиумазы пыриськыны дэмлаз. 1-тӥ нуналэз ортчоз, пе, Сарапулын, 2-тӥ нуналзэ Ӟозлудэ выжтыны луоз.

— 2 толэзь кылемын вал. Та дыр куспын огыр-бугыр вырим, — шуэ Н. Лебедева. — Нырысь ик ансамбль кылдытоно шуыса вазиськи Ӟозлудысьтымы пересьёслы, но соослэн мылкыдзы малы ке ӧз луы. Нош Ӟозлудпочинкаысь 3-ез — 4-ез соглаш кариськизы, собере эшшо кӧняез ке пинал калык, дышетӥсьёс пумит ӧз луэ. Озьы 15-лэсь трос кузя люкаським. Сарапулын армие келян сям-йылолэз возьматӥм. Нош ӵуказеяз куноосты дорамы пумитамы ни — туж трос калык люкаськиз, кунгож сьӧрысь, Эстониысь, Финляндиысь вуэмъёс но вал.

Турынлэсь панно куэ.

Туэ «Бӧляк» 15 арзэ пусъе ни, репертуараз пыртэ калык кырӟанъёсты, сям-йылолъёсты — соосты, гуртысь пересьёслэсь ик юалляськыса, люкало. Та дыр куспын вуылӥзы Москвае, Екатеринбурге, Кирове но мукет городъёсы, ӵемысь ӧтьыло Иже.

Вунонтэм кылиз Эстоние потамзы.

— Отчы потыны Юрий Лобанов ик дэмлаз, — азинтэ веранзэ Н. Лебедева. — Ми бурдъяським! Нош уксёмы ӧвӧл. Али тодам вайисько ке, паймисько, кыӵе дӥсьтӥсь вылӥськем. Колхоз предэнымы Леонид Николаевичен Иже нефтяникъёс доры кураськыны мынӥм. Офисазы пырим, синъёсмы

па­лёмизы нылкышнооссы

ӝу­жыт каблукъёс вылын, вакчи юбкаосын. Я, кивалтӥсьсы дораз ӧтиз. Но шуиз: бадӟым компаниослы-огазеяськонъёслы гинэ юрттӥськом, соос пыр асьмелы реклама лэсьтӥськом. Нош тӥляд коллективды пичи, тодмотэм… Колхозмы ик уксё висъяз ни, юрттӥськиз на «Ува-молоко» огазеяськон.

«Бӧляклы» луыса ик Нина Фёдоровна возьдаськон сямзэ но пыдлогес ватыны дышем. Шуэ: ма, коллективмес тросэз тодо, олокытын но туж шуныт пумитало, йырез кӧня ке но ӝутоно, малпасько. Нырысь аръёсаз со ачиз ик «Бӧлякен» кивалтӥз. Собере биньгозызэ ӵектӥз Валентина Алексеевна Снигирёвалы, нош али кивалтэ агаез Виктор Геннадьевич Шутов.

Нылпиос уг мӧзмо

Та вакытэ Нина Лебедева школаын ужа: шаертодонъя, куиськонъя кружокъёс нуэ, «Дэрем» студия кылдытӥз.

Школаысьтызы ик одӥгез дышетӥсьсы дорысьтыз куиськон станок вайиз. Табере 4-тӥ — 8-тӥ классъёсын дышетскисьёс выж лёгет но, кускерттон но куо. Огпӧртэм уж мӧзмыт медаз луы шуыса, Нина Фёдоровна нялтас соосты утюгаськыны но, вуж басмаосты кузь юдэсъёслы чебер вандылыны но дышетэ.

Вуриськыны яратэ.

Нош шаертодонъя кружокъёсазы кӧня пӧртэм исследовательской ужъёс лэсьтӥзы ни! Гурт котырысьтызы топонимикаез эскеризы, капкаослы, куиськонлы, вашкала пусъёслы сӥзем ужъёс гожтӥзы. Гурлы гинэ но сӥземез вань.

— Вазен гурез горд сюйлэсь шукко вылэм, — шуэ

Н. Лебедева. — Ӟозлудпочинкаын али но куд-огезлэн со вань на. Бадӟым бӧлякен нунал куспын шуккылӥллям, горд сюй пильылӥськыса медаз вутты шуыса. Нылкышноос, пыдынызы лёгаса, сурет лэсьтылӥллям, пиосмуртъёс опалубка пӧрмытъяллям, сюй ворттӥллям, гур шуккиллям… Со гуръёс сыӵе юнэсь вылӥллям, собере кесяны уг луы ни вылэм. Соин ик куддыръя вужмем коркаез кесяллязы ке но, гурзэ озьы ик кельтылӥзы, котыраз выль бугро ӝутылӥзы… Ваньзэ тае тодыны пиналъёслы туж тунсыко. Куддыр соослы тема ӵектӥськод, мылкыдзэс бугыртӥськод гинэ, асьсэос монэ дышетыны кутско ни.

«Дэрем» студияз ветло ӟучомыны кутскем пиналъёс но. Таосызлэн удмурт дэрем вуремзы уггес поты вал: юнме вуром, ум нуллэ, пе. Но дышетӥсьсы лӧпкытъяз: олокытӥ но ветлом ай удмурт пӧрмыса. Нырысь

районысьтызы ик Выль Бия школае ветлӥзы: дефиле возьматӥзы, удмурт дэрем сярысь веразы. Собере мукет ёросъёсысь школаосы но потаны ӧдъязы. Студие ветлӥсьёслэн синъёсы ӝуаны кутскизы, асьсэос юало ни: табере кытчы мыном?

Вавож дэрем

Вуриськонэн Нина Лебедева ноку ӧз люкиськылы. Вавожысь библиотекаын ужакуз ай, арлы быдэ республикамылэн палэназ, пӧртэм городъёсы поталляз. Отысь басма басьтыса бертылӥз. Вуриськемысь ӧз дугды Ӟозлудын но. Нош удмурт дэремъёс вурыны уката мылкыдыз бугырскиз Пичи Пургалась «Дэрем» студилэн кивалтӥсеныз Татьяна Москвинаен тодматскемез бере.

— Со районысьтымы библиотекае ветлӥз, туж трос паймымонзэ вераз удмурт дӥсь сярысь, — тодаз вае Н. Лебедева. — Мон отчыозь вуриськисько но вуриськисько вал. Нош собере тодӥ: удмурт дӥсь пӧртэм висёнъёслэсь но уте вылэм. Кылсярысь, саесаз итэт пуктылӥзы. Кырсёме, вужме ке, сое нош ик выльдыны луэ. Но со сяна, со итэт суйёсты висёнлэсь уте вылэм. Соку Татьяна Никитичналы вазиськи, оло, Вавож дэремез но туала шӧмъем кароды? Нош со меӵак шуиз: тӥляд со дэремды, асьтэос ик малпалэ. Ӧжытак ӝожоми вал ке но, бӧрысь валай: туж шонер вераз! Пырски-пырски дэреме бордын. Нырысетӥез пичи пургаослэн кадь луиз. Но бӧрысь пӧрмытӥ ини, кӧня ке пумозэ вури. Вавож дэреммы милям туж аспӧртэм — кускиньӵош шуиськом сое. Кускысеныз кильымо-кильымо итэт лэсьтэмын. Вылӥыз векчи клеткаё луэ ке, улӥыз — паськыт клеткаё. Туж чебер! Туала шӧмъем каремъёссэ туж яратыса нуллӥсько. Нырысь гуртоосмы но юало вал: удмурт дэрем дӥсямед, «Бӧлякен»-а кытчы ке мынӥськоды? Нош мон: уже празднике кадь мынӥсько! Нош али Татьяна Никитичналэн коллекцияз но трос кускиньӵош дэремъёсыз.

Одӥг ужен пыр вырыны уг яратӥськы, шуэ Нина Фёдоровна. Вуриськем сяна, куиськыны кутскиз — куиськон станок но басьтэм ни. Али турын-куаръёслэсь панно лэсьтэ. Киужен вырон висказ аудиокнига кылзэ на, лыдӟиськыны дыр уггес шедьы бере.

— Кузпалы нырысь куаретылэ но вал: тынад, пе, котькытын киужъёсыд костасько, бардак луэ, — уг ваты нылкышно. — Аръёс ортчемъя воксё одӥг кадесь луим ни кадь. Мон одӥг басма юдэсэз но, шортэз но уг куштӥськы, малы ке яралоз ай шуисько. Кузпалы но сыӵе ик: ваньзэ ачиз лэсьтэ. Косяк янакъёсмы сисьмизы. Ойдо пластиклы воштом, шуисько. Ойдо, пе, воштом, но ачим лэсьто — пулэсь. Мукетсэ но озьы ик. Маке уж борды кутске ке, пумозяз вуттытэк, уг буйга ни. Али колхозэ турын рулонъёс лэсьтыны ветлэ. Уйшорозь но бусыын. Сергеез нырысьсэ Вавожысь пумитай — отын шофёрын ужа вал. Синтэм-пельтэм синмаськи, нокинэ уг адӟиськы-кылӥськы ни вал! Юра пимы семьяеныз Уваын улэ, машина тупатъя.

Нина Лебедева ассэ туж шудоен лыдъя. Шуэ: гуртоосы туж мыло-кыдоесь, одӥг ужез но оген ӧй быдэстысал. Пинал дырысен модельер луон мылкыдыз но быдэсмиз! Городын, оло, луонлыкъёс тросгес, пе, но отын адямиос но туж трос, ыштӥськыны кема ӧвӧл. Нош гуртын солэн аслаз интыез — татын со адямиосты маин ке но паймытъяны, кытчы ке но бурдъяны быгатэ. Улон сюресэз кильымо-кильымо, мӧзмыны дыр уг сюры.

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Элина КУМАЧЁВА