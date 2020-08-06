Предприятиос выль сямен ужаны кутско

Кунамы паськыт пыӵа «Ужазинлыкез ӝутон но ужтэк кылемъёслы юрттон» нацпроект. Быдэсъяськоз со 2024-тӥ арозь.

Краска поттонъя «Новый дом» огазеяськон нацпроектэ пыриське

Туспуктэм: udmurt.ru

Нацпроект улсын предприятиослэн ужазинлыксы (производительстьсы) арлы быдэ тужгес ичизэ 5 процентлы йылыны кулэ — туала технологиосты уже кутыса, ужан интыосты валаса радъяса. Озьы огазеяськонъёслы тросгес продукция поттыны луонлыкъёс кылдо, отын тыршисьёслэн ужзы капчия, нош уждунзы йылэ.

Нацпроектэ мыло-кыдо пырисько ни элькунысьтымы 37 предприятиос. Пӧлысьтызы одӥгез — «21-тӥ даурысь электроизделиосты поттонъя конструкторской бюро» огазеяськон. 60 арлэсь ятыр ини та огазеяськон авиацилы чаклам пӧртэм арбериосты лэсьтэ. Нацпроектэ пыриськыны кутскемез бере со басьтӥськиз куд-ог цехъёссэ выльдыны. Чылкак выль сямен радъязы самолётъёсты но вертолётъёсты перегрузкалэсь но замыканиослэсь утись автоматъёсты поттонзэс но. Озьы ӝыны ар куспын ужазинлыксы 11 процентлы йылӥз.

— Таин валче предприятилэн табышез 12 процентлы йылӥз, нош ужасьёссылэн уждунзы 5,2 процентлы ӝутскиз. Эшшо ке ватсаса ужан интыос кылдытыны быгатӥзы, — пусйиз элькунысьтымы промышленностья но вуз каронъя министр Виктор Лашкарёв.

«Ужазинлыкез ӝутон но ужтэк кылемъёслы юрттон» нацпроектэз пыӵатыны Удмуртилы висъяськоз 43 миллион манет, со пӧлысь 28 миллионэз вуоз федерал бюджетысь.

Сергей Захаров