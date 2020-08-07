Пичи Пурга ёросысь волонтёръёс 143 пол юрттэт сётӥзы вазиськись муртъёслы

Волонтёръёс мыло-кыдо пыриськизы «ПоддЕРжка» но «МыВместе» акциосы.

Волонтёръёсты ӵемысь курылӥзы аптекае ветлыны

Туспуктэм: Пичи Пурга ёросысь «Каскад» центрлэн «ВКонтакте» группаысьтыз

Калыклы юрттэт сётӥсьёс огазеяськемын ёросысь егитъёслэн «Каскад» центразы. 6 координаторъёс волонтёръёслэсь ужзэс радъяло но заявкаос бичало. Та дырлы Пичи Пурга ёросын 40 мурт дась котькыӵе куронэз быдэстыны.

— Тулыс пандемиен валче ми сомында выль адямиосын тодматским. Тросэз со дырозь нокыӵе юрттэтлы ӧз вазиськылэ, кызьы ке ас кужыменызы улӥзы. Нош карантин дыръя шараяськизы шуге-леке вуэм арлыдоос. Ми соос сярысь ивортӥмы соцслужбаын ужасьёслы. Табере та адямиосты соос но чакласа возё, — шуэ «Каскад» центрлэн кивалтӥсез Светлана Токарева.

Волонтёръёс быдэсъязы юрттэт курисьёслэсь котькыӵе заявкаоссэс. Кылсярысь, ӵемысь ветлоно луылӥз аптекае, астмаен, диабетэн курадӟисьёслы эмъюм басьтыны. Куддыръя кулэ препарат соку ик ӧз шедылы, соин волонтёръёс кӧня ке аптекаосты котыръязы яке заказ лэсьтыса возьмано луылӥзы.

Сиён-юонлы ветлыкузы но, волонтёръёс песянай-песятайёслэсь мылкыдзэс одно ик лыдэ басьязы, 1 супермаркетысь гинэ ваньзэ ӧз октэлэ. Кылсярысь, няньлы 1 лавкае пырано, йӧллы – мукетаз, эшшо ӵыжы-выжыос дорысь сылалтэм кияр вуттоно. Озьы котькуд курон тыро-пыдо быдэсъяськиз.

Светлана Токарева пусъе: дунтэк юрттӥськыны дасесь вал бюджет удысын ужасьёс но, адвокат но, банкысь специалист но, газетысь корреспондент но. Озьы бадӟым команда люкаськиз – 40 мурт. Туж усто соиз но: волонтёръёслэсь мылкыдзэс дунъяз ёрос администрация но. Татысь кивалтӥсьёс котьку но висъяллязы транспорт, шугъяськонъёс ӧй вал бензинлы ёрмон ласянь но.

Елена Скворцова