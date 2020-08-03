Пиналъёсты сьӧраз валтэ. Тӧр шорын — Удмуртиысь дано тренер Сергей Чечегов

Сергей ЧЕЧЕГОВ.

2-тӥ августэ ВДВ-лы 90 ар тырме. Солы сӥзьыса, Кез ёросысь десантникъёс 2 нунал куспын 90 иськемез ортчизы. Ужрадэз радъясьёс пӧлысь одӥгез — десантник, Кез каргуртысь спортъя нылпи школалэн Александровоысь ёзаз ужась, Удмуртиысь дано тренер Сергей ЧЕЧЕГОВ.

Етӥз пияш

— Александрово школалэн данъяськонэз — куасэн бызьылонъя олимпийской чемпионка Тамара Тихонова, спортъя мастер Владимир Никитин. Соослэн тренерзы мынам атае Василий Евграфович вал, — веранзэ мытӥз Сергей Чечегов. — Со ужан вакытэ ик школамы мукетъёслэсь висъяськиз ни, шуыны луоз. Котькытынлэсь азьло пластик куасъёс кылдӥзы. Папае вера вал, 1970-тӥ-1980-тӥ

аръёсы Совето Союзлэн сборной командаез, тодмо тренеръёс пыр куасъёс шедьтыны юрттӥз Тамара Тихонова. Отӥяз но Тамара Ивановна юрттӥз на. Куасъёс, мазьёс, дӥськут вайылӥз. Со дырысен школамылэн базаез юнмаз.

Сыӵе чемпионъёс ке вань, пиналъёслэн спортэн эшъяськон мылкыдзы бурдъяське. Ачимъя тодӥсько. Пичиысен ик спортзалысь ӧй поталля, уйёсы телевизорысь лушкемен учкылӥ дуннеысь спортсменъёслэсь баскетболэн, волейболэн шудэмзэс. Соин но, дыр, юн ярало та амалъёс.

Пичи дыръям ик етӥз вылӥськем, лэся. Атаелы куасэн яке пыдын бызьылон гинэ мед луысал, нош шудонъёсты сокем ӧз дунъялля. Ӵошатсконэ но ма ветлонэз, шуылоз вал. 5-тӥ классъёсын дышетскыкум ик, школаысьтымы бадӟым пиослэсь командазэс люкаса, Кезэ ветлӥмы. Мынэсьтым кылзӥсько вал, тренер выллем, командаез регистрировать карисько, сиськыны талон басьтӥсько, шудонэз чакласько вал. Озьы эшъёсынымы ӵош баскетболэн, волейболэн, ӝӧк выл теннисэн шудонъя ёрослэн чемпионъёсыз луимы. Бадӟымгес классын дышетскыкум, куасэн бызьылонъя чемпион луи на.

Анай-атаймы, Алла Сергеевна но Василий Евграфович, кыкназы но школаын ужамын. Папамы тренер вал, али улэп ӧвӧл ни, мамамы покчи классъёсты визьнодаз, трос аръёс ӵоже школаен кивалтӥз, али пенсиын. 4 пинал вордӥзы: 2 пи но 2 ныл. Мон — бадӟымез. Ваньмы сямен спортэн эшъяськылӥмы. Кылсярысь, Алексей вынме спортэн эшъяськемзэ шӧдыса, 6-тӥ классысен ик Пермьысь кадет классэ дышетскыны ӧтизы. Пермьын ик улэ но ужа, подполковникозь будӥз ни. Анна сузэре Яр педучилищеысь мугорез кыдатонъя факультетэз, собере Удмурт кун университетэз йылпумъяз, гуртамы ик улэ, пиналъёсты англи кыллы школаын дышетэ. Мария сузэре гинэ спортсменъёс шоры вожъяськытэк учкылӥз, али Ижын улэ, заводын ужа. Одӥгмес но кужмысь ӧз каре, спортэн эшъяськемысьтымы, ӧз но пыкылэ. Милям коркамы школаен артэ вал, соин ик котькинлэсь вазь вуисько но котькинлэсь бер бертӥсько вал, нуназе столовойын но юн чаль сиськылӥ. Пичиысен котьмае ӝог быдэстыны дышемын, спортлы тросгес дыр мед кылёз шуыса.

Пичи дыръяз.

Бубизлэн сюрестӥз

— Школаме йылпумъяса, Удмурт кун университетысь спортъя факультетын дышетски, — шуэ Сергей Васильевич. — Асме пӧртэм удысъёсын эскери: Кезысь школаын, кыл кутонъя управлениын ужай, бӧрысь нош ик школае вуи, таяз учыре – аслам дышетскем школаям. Нырысь ик физкультурая урокъ­ёсты нуи. Ӵем дыръя визь-кенеш сётылӥз атае. Жаляса верано, атаеным ӵош 6 ар гинэ ужаны кылдӥз. 2006-тӥ арын, шудтэм учыре шедьыса, 54 аресаз улонэз куспетӥ чигиз. Мытэм ужзэ быдэсак мон нуи ни, эшшо ӟечгес ужано луиз, атае понна но. Тренерын 20 ар ӵоже ужатозям, 3 пиналъёс — Пажманысь сузэр-вынъёс Дарья но Павел Белослудцевъёс, Лариса Белослудцева – спортъя мастеръёс луизы, эшшо 7-ез — спортъя мастере кандидатъёс.

Та вакытэ школаямы 99 дышетскисьёс, ӝыныез пала куасэн бызьылонъя секцие ветло, со пӧлысь 15-17 пиналъёс гинэ тол но, гужем но рос-прос мугорзэс кыдато. Огвакытэ кужмо спорт­сменъёс пӧлын нылъёс гинэ вал, нош али – пиос. Зӧк школаосын ӵошатскыны милем арысь аре секытгес луэ. Гуртъёсын дышетскисьёслэн лыдзы кулэсме. Анай-атайёслэсь мылкыдзэс воштыны уг вормиськы. Калык пӧлын валэктон уж нуисько ке но, пайдаез ичигес. Спортэн эшъяськон туала вакытэ модно лыдъяське, бадӟым кивалтӥсьёс но бызьыло, мугорез кыдатон тазалыклы пайда вае, номыр уродэз отын ӧвӧл шуыса верасько ке, монэ валасьёс ичи. Куд-ог анай-атайёс малпало, лэся, ми — тренеръёс — пиналъёсты юн гонять кариськомы шуыса. Шумпотӥсько, милемыз валась анай-атайёс шедё ке.

Мугорез кыдатон вылысь школаямы вань луонлыкъёс кылдытэмын. «Буранмы» вань, толалтэ сюресмы котьку вольыт луэ. Спортъя мастеръёслы но кандидатъёслы, оло, гурезь-нюкъёсмы лябытгес потозы, нош школаын дышетскисьёс понна ӵапак. Гурезьёсмы нялмытэсь, меӵесь ӧвӧл. Одӥг кругмылэн кузьдалаез 3-4 иськем. Бызьылыны мылкыд гинэ мед луоз. Лымы быре ке, пыдын бызьылон, великен ворттылон сюрес дасяськомы.

Дунне пыдсын

— Кез ёрос кыдёке интыяськемын. Ижысь Г. Кулаковалэн комплексаз ӵошатскон ортче ке, милемлы 5 часын ик султоно. Тросэз пиналъёс сьӧр гуртъёсын уло на, соослы Александровоозь лыктыны кулэ на. Школаысь 6 часын потӥськомы, огпала гинэ мынон сюресмы 200 иськем люкаське. Сюрес вылын одно ик сиськыны дугдылӥськомы, пиналъёсыз стартэ сютэм уд лэзьы ук. Ӵошатскон кутскемлэсь азьло куасъёсты дасяно на. Ярано коть, Кезысь спортъя нылпи школалэн директорез автобусэн юрттэ. Одӥгез валантэм, малы ке спортшколаямы вуж автобусъёс гинэ шедё, ӵемысь со тӥяськылэ. Соин ик быдэс командаен ӵошатсконэ потоно ке, соку гинэ автобусын мынӥськомы. Пичиоссэ яке зӧкъёссэ нылпиосты гинэ нуоно ке, машинаеным ветлӥськомы. Озьы котькуд шутэтскон нуналъёсы толалтэзэ кыӵе ке ӵошатсконэ ветлоно луэ.

Гужем но ваньмон дырмы ичи, толлы дасяськон мынэ. Толалтэ куас сюресъёсмы синмаськымон вольытэсь ке, тулыс сюресъёсмы быро. Туж кулэ асфальт сюрес. Кез ёросын со ӧвӧл, шуыны луоз. Ёрос центрысен Александрово черкогуртозь 20 иськем, тулыс но сӥзьыл сюресмы кисальӟе. Лыжероллерен бызьылон сюресъёс сярысь веранэз ик ӧвӧл. Кезысь стадионлэн кругез 200 метр луэ, асфальтэн шобыртэмын, но отӥ 2-3 час роллерен уд ворттылы: питранъёс 2 сезонлы но уз окме. Нош роллерлы колёсаос машиналы мында сыло, одӥгез ик 2,5 — 3 сюрс манет. Деревняос куспын коть асфальт сюресъёс луысал ке, отӥ бызьылысалмы. Сюрес ӧвӧлысь гужемзэ Балезиноысь спортъя базае бызьылыны ветлӥськомы, матын ик ӧвӧл: огпала гинэ сюресмы 70 иськем. Куазь шулдыр вакытэ арняяз 2 пол тренировка ортчытъяны тыршиськомы. Куд-ог дыръя великен ворттылӥськомы сикетӥ яке гуртъёс куспысь сюресъёс вылтӥ.

Семьяеныз.

Нылпиосын ӵош ачим но бызьылӥсько, сюрес вылын косъяськыса гинэ уд сылы ук, нош великен потоно ке, одно ик сьӧразы мынӥсько, тӥяськон учыръёс но луыло. Тыршеммылэн емышез ӵошатсконъёсын адӟиське. Дунне пыдэсын кадь улӥськомы ке но, пиналъёсмы стартэ котьку но ӝутскем мылкыдын пото. Ӵемысь вормонъёсын бертӥськомы. Тани туэ тулыс «Пионерская правда» газетлэн призэз понна нюръяськонын покчи пиосмылэн командазы Удмуртиысь тужгес кужмоез луиз. Март толэзь пумын Свердловск улосысь Первоуральск городэ Россиысь ӵошатсконэ мыныны кулэ вал – пандемия люкетӥз. Туэ ар котырес лыдпусъёсын узыр луыны кулэ вал: «Пионерская правда» газетлы — 95 ар, газетлэн призэз понна ӵошатсконлы 70 ар тырмонэз пусйысалзы. Но кужыммес возьматыны ӧз кылды, мукет стартъёслы дасяськиськомы ни табере.

Тренер, атай…

— Куд-ог дыръя пиналъёс монэ атайзы интыын но адӟо кадь. Юрттэт кулэ ке, дӥням вазисько, быгатэмея визь-кенеш сётӥсько, куд-ог дыръя куаретӥсько но. Шумпотӥсько, пиналъёс туж кылзӥськисесь. Кызьы верай ни, тросэз нылпиос сьӧр гуртъёсын уло: Ковальгуртын, Пажманын, Малый Олыпын. Огпала сюрессы 3-сен 5 иськемозь луэ. Ковальгуртысь нылпиосты автобусэн но уг нулло, матын шуыса. Спортэн эшъяськись пиналъёс школа автобусэн уггес ветло. Шонерзэ верано ке, тренировкаосын, кружокъёсын сэрен, уг вуо транспортэн бертыны. Куд-ог дыръя нуналаз 2 пол тренировкае ветло. Озьы тӥни сьӧр гуртысь нылпиос нуналаз 2 поллы тросгес бызьыло, пичиысен кыдало. Соин но, дыр, ӵемысь 20 иськемез быземзэс уг но шӧдыло. Кылсярысь, Малый Олып гуртысь Витя Иванов нуналаз 2 пол школае великен ветлэ, эшшо школаын бызьылэ на.

Данъяськисько Дарья Белослудцеваен. Сое мон 1-тӥ классысен дышетыны кутски, нырысь физкультурая урокъёсты нуи, собере тренировкаос ортчытъяй. Али Казаньысь физкультурая институтын дышетске. Пажман гуртысьтыз школае лудэтӥ гинэ ветлӥз пыдын я куасэн. Бадӟым классын дышетскисьёс понна 8 часын консультациос кутскыло. Одӥг пол учыр вал. Мон кӧлӥсько на вал. Дарья дорысьтыз 7 часын потэм, мыным жингыртӥз но шуэ: «Сергей Васильевич, мон йыроми, куасэн лыктӥсько вал». Какой на кӧлод, бызьыса сюрес вылэ потӥ. Куазь пеймыт, шимес пелляське. «Буранме» заводьыса, нылашлэн пумитаз ширтӥ. Фара уг ужа, со интые кымесам фонарик думи. Луд вылтӥ ог-огмес утчаса ветлӥмы, но шедьтӥмы ведь, Даша шумпотэменыз ӟыгыръяз, синвуосыз ик потэмын ни вал. Озьы тӥни, спорт понна висись пиналъёс, куазь шоры учкытэк, тренировкаосы пото. Лудэтӥ ветлыкузы, лось­ёсын но ӵемысь пумиськыло. Жаляса верано, берло дыре нылпиослэн бызьылон мылкыдзы сӥя, синъёссы ӝуамысь дугдо, ма, киосысьтызы телефонъёссы ик уг усьыло но.

Аслам нылпиосы — Артём но Тимофей — куасэн бызьылӥзы. Соос но ваньмыныз одӥг кадь мугорзэс кыдатӥзы, куасэн бызьылонъя Удмуртилэн сборнояз кутэмын. Артём Ярысь политехникумын дышетске, Тимофей — Чайковский городысь мугорез кыдатон культурая институтын.

Пиналъёсын.

Юрттӥсьёс

— Туэ 18-тӥ июле гуртэтӥмы кӧшкемыт ураган ортчиз: липетъёс кесямын, писпуос пог­рамын, тыл кысэмын. Пыдын бызьылон сюресэз утялтыса, пиналъёсын субботник ортчытӥмы. Лумбыт зор улын ужамы, дӥськутмы котмиз. Ужаммы бере, ми доры пырыса, дӥськут воштӥзы, пиосылэсь кылем пичи дӥсьсэс сётӥ, маке-маке сиськизы но доразы — сьӧр гуртэ — бертӥзы. Куас сюресъёс вылын котькуд тулыс но сӥзьыл субботникъёс ортчытъяськомы, сильтӧл ортчем бервылъёсыз но дэмен утялтӥмы.

Оло ачим янгыш, анай-атайёсты валтыны быгатымтэысьтым, оло анай-атайёс дыгесь – уг вырӟо. Ваньзы

сямен колхозын ужало. Бен, соос но жадё, ужысьтызы но кошкемзы уг луы, соин ик милям мумы-бубыос юн занятоесь, коньдонзы но ичи. Спортын бадӟымесь вормонъёс басьтоно ке, спортсменлэн ичизэ 4 куасэз луыны кулэ: 2-ез классикалы, 2-ез эркын амалъёслы. Ваньмыз 200 сюрс манет котыр люкаське. Спортшкола быгатэмезъя инвентарен юрттыны выре ик. Соин ик юн вожъяськисько анай-атайёс косытэк но юрттӥсько ке спортшколалы, ӵошатсконъёсы но ӵемысь ветло ке.

Ярам коть, кузпалы Кира Владимировна трос ик уг куареты. Кытчы ке сюрес вылэ потэмелэсь азьло ик юрт котырысь ужъёсты быдэстыны тыршисько. Табере пиосмы будӥзы, бакчаын но, юртъер котырын но котьма ужез лэсьтыны быгато. Одӥгез жаль, толалтэ шутэтскон нуналъёсы соос но дорамы шер вуыло.

Вордскем нуналэ 10-тӥ мартэ, одӥг пол но сое пусъеме ӧвӧл, ялан маке муг шеде. Туэ тани 45 тырмиз, аресам эшъёсме люкало шуисько вал – пандемия люкетӥз.

Люконтэм эшъёс

— Шудо адями, дыр, мон, эшъёсы трос, ваньзы ӟечесь. Удмурт кун университетын дышетскыкум, 3 пиосын одӥг комнатаын улӥмы. Университетэз йылпумъямы 1995-тӥ арын. Диплом сётыса ӧз вуттэ,

26-тӥ июне милемыз армие басьтӥзы. Гуртэ бертӥ но атаелы шуисько, армие кошкисько. Нош со куаретыны кутскиз: тае дышетсконысьтыз уллязы, 5 арзэ токма дышетӥ. Киям дипломе ӧй вал бере, вазьылыны ӧй дӥсьты.

Россиысь Куасэн бызьылонъя федерацилэн кивалтӥсеныз Е. Вяльбеен.

Ӵош дышетскем эшъёсыным ик одӥг часте шедимы. Ӝыны арзэ Волгодонскысь 59-тӥ отдельной воздушно-десантной бригадаын служить каримы, собере милемыз Чечняе келязы, солэсь азьло 10 нуналлы отпуске лэзьязы. Университетэ пыраса, дипломме басьтӥ. Син улам пичильтык лыз-вож интыез вал, со тренировкаос (спарингъёс) дыръя пуксем маке вал. Гуртэ пыри но, дипломме учкытэк ик, атае монэ жаляны кутскиз: армиын тонэ жугыса возё-а?!

Армиын ми асьмеды обидьыны ӧм сётэ. Спортфакез йылпумъямын бере, котыр ласянь адӟем карымонэсь но етӥзэсь вал. Кылсярысь, столовойын. Сержантъёс лыкто но шуо вал: встать, закончить приём пищи. Нош мон – сиськемын ни. Ваньмыз паймо вал котьма ужез ӝог лэсьтэмелы. Милемлы служить кароно луиз огыр-бугыр вакытэ: армиын воштӥськонъёс, Чечняын ожмаськон. Нокин ӧз тоды, оло 1 ар служить кароз, оло ар но ӝыны, оло 2 ар. Чечняын но капчи ӧй вал. Сводной батальонын старшой разведчик луыса служить кари. Но парашютэн трос тэтчаны ӧз кылды — 3 пол гинэ. Тросгес тэтчасалмы, дыр, одӥгез солдат быриз но, милемыз но ӧз лэзе ни.

Десантникъёсын Александровоысь памятник азьын.

2 нунал куспын 90 иськем

— Армие ветлэммы дырысен уно аръёс ортчизы ни, но ӵош служить карем эшъёсынымы туннэ но пумиськылӥськомы. 2-тӥ августэ воздушно-десантной войскоослы 90 ар тырме. Солы сӥзьыса, ёросысь десантникъёсын нимысьтыз ужрад ортчытӥмы. «Боевое братство» огазеяськонэн кивалтӥсьмы Олег Наумов Кезын улэ. Июнь толэзь шорын жингыртӥз но шуэ, дорады, пе, лыктомы, армиын улонмес тодамы ваёмы. Нош мынам соку ик йырам малпан чилектӥз: токма озьы ветлод шат. Быдӟым Вормонлы 75 ар тырмонэз нокытын ӧм пусъе бере, коть 22-тӥ июне митинг ортчытомы, вылаз ик, Совето Союзысь 4 геройёс та палан вордскемын, ВДВ-лы 90 ар тырме. Озьы

90 иськем пыдын ортчоно кариськимы. Сюрес малпамы: Кез — Александрово — Гыя — Медьма — Кулига — Унтем — Югурт — Кез. Мынонмы сярысь ёрослэн йырызлы, муниципал кылдытэтъёслэн кивалтӥсьёсызлы, культура удысын ужасьёслы ивортӥмы. Куд-ог кивалтӥсьёс шумпотӥзы но: синпелетъёс котыртӥ коть чередӥськомы, турынзэ турналомы, пе.

Котькуд гуртын митинге пыриськимы. Пумиськонъёс туж тунсыко ортчылӥзы. Кузь сюрес вылэ 7 кузя десантникъёс потӥм, котомкаен сьӧрамы кутӥмы дӥсь, пыдкук, ву. Тужгес арлыдоезлы 51 арес вал. 90 иськемез 2 нунал куспын ортчимы. Кӧлӥмы Кам шурлэн кутсконэз дорын палаткаосын. Мынонмы гинэ 21 час люкаськиз, кӧшкемыт жадизы эшъёсы. Дыбыр (бызьыса) мыныны капчигес вылэм, вамышен сярысь. Милемыз ёросын тросэз тодмало, машинае пуктыса нуыны мылкыд карисьёс но уно гинэ вал. Десантникъёс – молодцы, секыт вал ке но, азязы пуктэм ужпумзэс умой быдэстӥзы. Тау карисько муниципал кылдытэтъёслы но, котькытын милемыз шуныт пумитазы, сюдӥзы. Гуртъёсы пыраммы сярысь иворез соку ик Интернет вотэсэ пуктылӥмы.

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Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА