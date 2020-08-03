Ортчем шутэтскон нуналъёсы нюлэскын йыромиз 7 мурт
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Вань учыръёс пусъемын Якшур-Бӧдья ёросын. Йыромем муртъёс ваньзы губиясьёс вылӥллям. Ышемъёс пӧлысь 6 муртэ шедьтӥзы МЧС-ын, МВД-ын тыршисьёс, озьы ик волонтёр огазеяськонэ пыриськисьёс, нош 1-зэ адямиез — пенсионерез — шедьтӥзы ӵыжы-выжыосыз.
МЧС-лэн Удмурт ёзэз ивортэмъя, тэле йыромисьёс пӧлысь 90 процентэз — мӧйыос. Соос нюлэскы пыдло пыро, кужымзы быре, кытынзэс валамысь дугдо, сюрессэс ышто. Туэ арлэн кутсконысеныз туннэ нуналозь нюлэскы кошкемъёс пӧлысь озьы ик шедьтытэк кылемын 5 мурт. МЧС калыкез куронъёсты чакланы куре:
— тэле потоно, яркыт дӥсь дӥсяса;
— сьӧре кутоно сухой паёк, пурт, спичкаос;
— телефонэз зарядить кароно;
— нюлэскы потэмлэсь азьвыл ӵыжы-выжыостылы ивортоно, кудпала мынӥськоды, телефонын геолокациез лэзёно;
— йыромемдэс валады ке, сотовой связь ыше ке, жингыртоно 112 номеръя, таизъя жингыртыны луоз котькытын;
Елена Слащёва
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