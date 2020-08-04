Мушкасьёслэн сайтсы кылдоз
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Мушкасьёсын валче ужан вылысь Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство кылдытэ «Спаси пчелу!» сайт.
Шаерамы 50 сюрслэсь ятыр муш семьяос лыдъясько, ог 47 сюрсэз частникъёс киын. Гурт хозяйствоосын муш вордӥсьёс чиньыен лыдъямон гинэ. Соин но, оло, мушъёсты утён сярысь ӧжытэз сюлмаське.
Предприятиос кизем культураоссэс утён вылысь гужем ӵоже кӧня ке пол ядохимикатъёс пазяно луо, тужгес но рапс вылэ. Куд-огез гуртоослы со сярысь уг иворты я ӝегаса ивортэ. Таин сэрен мушъёс
быро. Туэ, министерствое мушъёс быризы шуыса,
2-3 чагиськон-ӝожтӥськон вуэмын ни.
Министр Ольга Абрамова пусъемъя, мушкасьёс понна кылдытӥське нимысьтыз сайт. Со ужаны кутскоз август пумын. Отын валэктэмын луоз, мар кароно, мушъёс бырыку. Хозяйствоос отчы ядохимикатъёсын ужан вакытсы пумысен ялон сётъялозы. Сайтэ озьы ик интыямын
луозы законэ пыртэм воштонъёс, выль положениос но трос мукетыз. Татчы котькуд юанэныд вазиськыны быгатод. Сайт мушкасьёслы зэмос эш луоз.
Али шаерамы кылдэ мушкасьёслэн ассоциацизы. Отчы котькуд ёросысь муш вордӥсьёс пырозы. Валче кариськыса, шуг-секытъёссэс тодозы, ог-огзылы визь-кенеш сётозы. Ассоциация быгатоз министерствое вазиськыны, юрттэт курыны.
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