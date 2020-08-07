Можга ёросысь Комакгуртысь Сергей Васильевез гажа быдэс ёрос: солэн киосыныз ӝутэмын пӧртэм гуртъёсысь уно коркаос, гуръёс, тупатъямын трос социальной объектъёс.

Васильбев кузпалъёс ӵошен 50 ар уло ини

Туспуктэм: Васильевъёслэн архивысьтызы

Алигес со пусйиз зарни юбилейзэ — 50 арес тырмиз. Гажамон лэсьтӥськисьсэс ӟечкылазы быдэс гуртэн.

— Пичи дырысеным синмаськыса учкылӥ корка пуктӥсьёслэн кирпич вылэ кирпич тыремзы шоры, — шуэ Сергей Юрьевич. — Одӥгзэ пуктӥськод, кыкетӥзэ, вискысьтызы пызьырась цемент суретэз ӝикытак утялтӥськод — учкиськод но, корка дась ни!

Озьы школазэ йылпумъямез бере Сергей Васильев йырзэ кема ӧз тӥя, Ижысь лэсьтӥськонъя но монтажной ужъя училищее пыриз, каменщик-монтажниклы дышетскиз. Сое йылпумъяса, ёросысьтызы лэсьтӥськонъя огазеяськонэ интыяськиз. Киыз сокем воляз, дышетсконзэ быдтэмезе бере трос ик дыр ӧз ортчы, солы вылӥ разряд сётӥзы ни. Со дырысен лэсьтӥськисьын тыршисько, быръем удысэ сярысь ноку но жаляме ӧвӧл, шуэ С. Васильев.

Можга палъёсын гинэ ӧвӧл, шаермылэн пӧртэм сэрегъёсаз тыршемын Сергей Юрьевич: гур пуктон бордысен кутскыса, кӧня ке этажен школаозь. Озьы ик пыриськемын мукет улосъёсысь заводъёсты ӝутонэ но. Аслыз но йыг-йыг корка ӝутӥз.

— Мынам яратоно веранэ таӵе: маке борды кутскид ке, лэсьты сое рос-прос! — шуэ лэсьтӥськись.

Со сяна, Сергей Васильев — трос нылпиё атай. Кузпалыныз Елена Степановнаен ӵош будэто 4 нылпиоссэс.

Елена Никитина