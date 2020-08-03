Малы кошке калык? Эгра ёросысь Чутыр котырын пуктӥськон места ӧвӧл

Эгра ёросысь Чутыр муниципал кылдытэтэн кивалтӥсь

В. Корепанов.

Эгра ёросын 3 бадӟым гурт поселение. Огез — Чутыр. Соин 20 ар пала ни кивалтэ Василий Иванович Корепанов. Кыӵе сюлмаськонъёсын уло туннэ гуртоос?

— Мукетъёсыныз ӵо­ша­ты­са, ми ай улӥськом умой, — вера Василий Иванович. — Чемошур, Удмурт Лоза, Чутыр гуртъёсын нылпи садъёсмы вань. Шыкметын но Ляльшурын гинэ нылпи площадкаос ӧвӧл. Спортзал, школа, 3 столовой, магазинъёс,

3 клуб, Сбербанк, почта, участковой больница — милям сонямында объектъёсмы. Улон понна вань условиос кылдытэмын. Сюрес нӧд ке но, сокем урод ӧвӧл.

— Озьыен, пуктӥськисез лачак луыны кулэ. Но корка ӝутӥсьёс чиньыен лыдъ­ямон гинэ, шуиськоды.

— Поселениысь 8 деревняын 1 сюрс 700 котыр улӥсез. Загребино тани быре ни. Пазялиез гужем дачникъёс сайкато. Корка пуктӥсьёс трос луысалзы. Но милям лэсьтӥськыны одӥг деревняын но места ӧвӧл. Нефтяникъёслэн котыр скважинаоссы сыло, соос котыре ог 300 метре пуктӥськыны уг яра. Нош егитъёслэн пуктӥськемзы потэ. Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэсь субсидизэ кутыса, 10 корка озьы ӝутӥзы ни. Соослы места висъяны кызьы но ум выриське. Берло 2 корка понна озьы бызьылӥм, олокыӵе но ведомствое вуылӥм.

Али Чемошуре но Удмурт Лозае газ кыско. Кыказ но быдэн ог 300 улӥсез. Газ 10 ар талэсь азьло сӥзизы ни вал. Сыӵе кема витем газэз табере куд-огез дуно шуо. Пуэн эстыны дунтэмгес, пе. Со озьы но, дыр. Но газ котькӧнялы дуногес мед луоз но, мон пуэн

уг ни эсты. Умойлы ӝог дышоно. Шыкметэ но туэ

газ пыртыны кулэ.

Ляльшуре но Загребиное гинэ ӧйтӧд вуоз меда — калыкез ичи.

— Мар эшшо куре калык?

— Деревняосын ву гумыос туж уродэсь: ваньмыз сисьмемын, ялан пасясько. 1 метрзэ тупатыны 1 сюрс манет кулэ. Водоканаллэн вужзэ выльдэмез уггес поты. Нош милям бюджетмы воксё куанер. Азьвыл ог 8-9 миллион манет арлы быдэ люкаське вал. Неф­тяникъёс музъемез арендае кутэмзы понна 6 миллион манет тыро вал. Табере копейкаез

но уг вуы ни. Ваньмыз со кошке элькун бюджете. Али бюджетэ мырдэм 2,5 миллион манет вуэ, дотационной луимы, киосмы думиськизы.

Благоустройстволы 130 сюрс манет сётозы, шуизы. Но со олоку вуоз ай. Ульчаысь лампаосты энергосберегающийёсыныз воштэммы потэ. Экономия луысал. Толалтэ тыл понна толэзьлы быдэ 70 сюрс манет но тыроно луэ. Оглом ӝыны миллион манет кошке сюрес югдытыны гинэ. Ярам коть, сюрес сузяны «Чутырский» СПК юрттэ. Сотэк троссэ ужъёсты лэсьтыны ӧй луысал. Совхоз коньдонзэ калык понна уг жаля. Кылсярысь, СПК юрттэмен, 2 пичи деревняе — Удмурт Лозае но Чемошуре — спортзал пуктӥмы. Котькуд гуртэ сямен нылпи площадкаос лэсьтэмын. Культуралы но юрттэ. Милям клубъёсамы мероприятиос трос гинэ ортчыло. Калык люкаське. Чутырын залмы уродгес: спортзал но клуб огазе каремын, куара ляб кылӥське. Но адямиос концерт учкыны шумпотыса лыкто.

Егитъёс Чутыре кылё ик. Тросэз СПК-ын ужало, татын кадръёслы ноку уг ёрмо. Чемошур гуртмы кыдёкын. Отысь кыдёке уд кошкы. Мукетъ­ёсысьтыз тани пегӟо ик. Кин ке нефтяникъёс дӥньын, кин ке вахтае ветлэ. Коронавирус вӧлмемен, ужтэк кылемъёс али выльысь совхозэ куриськемын. Куд-огез гурт шоры вылӥысен учкыны кутскиз ни вал. Улон соосты васькытӥз.

— Поселенилы депутатэ калыклэн мынэмез уг поты ни, шуо…

— Сюлвороно луэ. Депутатъёслэсь калык кылзэс юа ук. Тон депутат ук, малы уд лэсьтӥськы шуыса пыкылӥсез но вань. Нош мар соос карозы?

Тани Чемошур гуртын туж курадӟо автобус ӧвӧлэн. Кин кызьы быгатэ больницае, поч­тае лыкто. Медпунктсы но пытсаськиз, фельдшерзы пенсие потэмен. Местаяз специалист ум шедьтӥське на. Котькуд гуртын медпункт возьыны выриськомы. Кытын ке фельд­шер ӧвӧл ке, мукет гуртысь ветлэ. Калык, дырзэ тодыса, дасяське ни. Чутырысь участковой больницаез но кудняла выро ни пытсаны. 18 койкалы стационарез пытсазы ни. Отын сюдо но, эмъяло но вал. Больницамес утён вылысь кӧня пол министрез вайылӥм ни. Егит врачъёсты татчы ысто но, соос декретэ кошко. «Скороез» ӧте, шуо ёрос больницаын. Сонямында адямиез больницатэк кельтыны ум сётэ ай.

Оломар но гурт понна лэсьтысалмы. Коньдонтэк кыдёке уд вуы. Грантъёс понна но вож­маськоно луэ. Али Чутырысь стадионэз тупатъяны грант утӥмы. Сюресэз урод. Кенерез куашказ ни. Выльдыны быгатӥмы ке, оло, ветлӥсез-шудӥсез луоз.

Елена Сараматова