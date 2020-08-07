Кыӵе луоз выль ар?

Шаерысьтымы школа­осты нимысьтыз комиссия эскере: дасесь-а соос выль дышетскон арлы? Нош Ижысь школаосты эскерыны вуылӥз городлэн йырыз О. Бекмеметьев.

Шоркарысь 53 номеро школаез эскерыны вуылӥз

Ижкарлэн йырыз О. Бекмеметьев.

Фото: Мария Емельянова

Ляб адӟись пиналъёслы

Туэ Ижын нырысетӥ классэ мынозы 10 сюрслэсь трос нылпиос. Соос понна ватсаса 795 инты дасямын. 15 миллион манет пала висъямын классъ­ёсты дасяны. Ижысь 53-тӥ школаын 300-лэсь трос ляб адӟись пиналъёс дышетско. Соослы опытъёс ортчытъяны капчигес мед луоз шуыса, физикая но биологияя кабинетъёсы ӵыж-выль тӥрлык басьтӥзы.

— Ляб адӟись пиналъёс шугъяськыны кулэ ӧвӧл, — вераз школалэн директорез Надежда Афанасьевна Збар. — Соин ик ми ваньзэ чакласькомы, кылсярысь, выж вылын разметка лэсьтэмын, пиналъёс уз йыроме, уз шуккиське, быдэс школаын тылъёсмы вошъ­ямын, партаос вылэ лампаос пуктылэмын. Вань проводъ­ёс­ты пол улэ ватӥмы, нокин медаз ӵемты шуыса.

Дышетӥсьёс саклык висъяло котькуд пиналлы. Школае кутон азязы синъёссэс эскеро, чаклало, кыӵе парта сьӧрын пиналлы пуконо, кӧня дыр ӵоже синъёссэ ужатоно. Урод адӟись пиналъёс понна нуналлы быдэ ужа эмъяськон кабинет.

Выльдо школазэс дэмен

Шоркарысь ик 78-тӥ школаын выль дышетскон арлы уртче дасясько дышетӥсьёс но, дышетскисьёс но.

2011-тӥ арын бассейнзылэн гуэз пилиськылӥз, трос аръёс ӵоже со ужатэк улӥз. Бассейнэз тупатон понна кулэ 3 миллион, школалэн талы коньдонэз ӧй вал, соин ик дышетӥсьёс инициативной бюджетирования программае пыриськыны малпазы. Проектсы вормиз, 1 миллион 650 сюрс утӥзы, Ижысь дышетонъя управление 1 но ӝыны миллион манет ватсаз на.

Коронавирусэн сэрен, лэсьтӥськон ужъёс кӧня ке беромо, но школалэн директорез Ирина Александровна Фефилова оскытэ, ноябре пиналъёс выль бассейнын пыласькозы ни шуыса.

Дышетӥсьёссылэсь адӟем каро нылпиос но. Школа вӧзысь теплицазэс выльдон понна пыриськизы «Атмосфера» проектэ. Вормизы, озьы биология дыръя но, урокъёс бере но нылпиос татын тодон-валанъёссэс муромытозы.

Оглом «Атмосфера» проектэ Ижысь 50 школа пыриськиз, грант утӥз 36-ез.

Коронавирус уз люкеты

— Ижысь 83 школа пӧлысь 59-ез пиналъёсты пумитаны дась ини, — вераз Ижкарлэн йырыз Олег Бекмеметьев. — Умой адӟиське, кызьы школаослэн директоръёссы сюлмасько нылпиослэсь дышетсконзэс ӟечгес карон понна.

7-тӥ августозь элькунысь вань школаосты котыр ласянь эскерозы: уг кылды-а пиналъёслэн тазалыксылы кышкытлык, дась-а классъёс, тырмо-а книгаос, дышетскон тӥрлыкъёс…

Дышетонъя но наукая министерстволэн ивортэмезъя, уноез школаос приёмкаез ортчизы ни, кылсярысь, Вот­ка ёросысь 36 школа али ик ӧсъёссэ усьтыны дась.

— Милям школаямы ремонтлэн бадӟым люкетэз йылпумъяськиз ни, — вераз Глазовысь 16-тӥ школалэн директорез Владимир Каркин. — Бадӟым саклык висъ­ямы столовойлы, усьтӥмы туала оборудованиен выль класс.

— Тодмо ни: школаос 1-тӥ сентябре ик усьтӥськозы, — вераз Ижысь 16-тӥ школалэн директорез Жанна Владимировна Таранникова. — Но лыдэ басьтомы Роспотребнадзорлэсь куронъёссэ: пуктомы омырез чылкытатӥсь рециркуляторъёс, дасяломы антисептикъёс. Озьы ик радъяно луоз сиськон графикез: трос адями одӥг вакытэ столовойын луыны кулэ ӧвӧл. Урокъёсы но пиналъёс кабинетысь кабинетэ уз ветлэ. Одӥг классын пукозы.

Мария Емельянова