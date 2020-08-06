Кызьы ортчозы город Думаосы быръёнъёс
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Шаерысьтымы город Думаосы быръёнъёс дорозь толэзь пала гинэ кылиз на.
13-тӥ сентябре быръёнъёс ортчозы Ижкар, Можга, Вотка, Глазов, Сарапул город Думаосы. Ижысь Индустриальной ёросысь быръёнъёсъя комиссилэн кивалтӥсез Татьяна Герасимова пусъе:
— Депутатэ кандидатъёслэсь быръёнъёсы пыриськонъя документъёссэс кутон йылпумъяськиз 3-тӥ августэ. Быръёнъёсы пыриськыны быгатэ вал 9 огазеяськон. Ваньзы сямен ик асьсэ кандидатъёсэс дэмлазы. Али документъёссэс эскерон мынэ. Та уж 10 нунал ӵоже кыстӥськыны быгатэ. 5-тӥ августлы регистрациез ортчиз 3 партия.
Партилэн списокъёсызъя сяна, быръёнъёсы пырисько нимаз адямиос. Ижкарын одӥг мандатъем округъёсъя депутатэ кандидат луон понна вазиськиз 20 адями. Документъёссэс эскерон озьы ик мынэ на.
Нялтас вераса, город Думаосы сяна, 13-тӥ сентябре куд-ог ёросъёсын ватсаса быръёнъёс ортчозы. Кун Кенеше ватсаса быръёнъёс ортчозы Ижысь Буммаш округъя. Балезино, Глазов, Вавож, Камбарка, Кез, Сюмси, Юкаменск палъёсын ёрос кенешъёсазы ватсаса депутатъёсты быръёзы.
Елена Васильева
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