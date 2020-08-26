Кузебай Гердлэн «Матӥ» повестез ӟуч кылын потӥз

Можга карын будэм кылбурчи но прозаик Андрей Гоголев али дышетске Москваысь М. Горький нимо литературной институтысь аспирантураын, Кузебай Гердлэн ӟуч творчествоез сярысь диссертация гожтэ. Алигес со удмурт классиклэсь «Матӥ» повестьсэ ӟуч кылэ чеберлыко берыктӥз но книгаен печатлаз (16+).

Андрей Гоголев Кузебай Гердлэсь творчествозэ вӧлмытэ.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

«Матӥ» повесть нырысьсэ потӥз 1920-тӥ арын Сарапулын. 15 бамъем книга 5 сюрс экземплярен печатласькиз (али ӟуч писательёс но таӵе тиражлы юн вожъяськысалзы). «Матӥ» 100 ар талэсь азьло гожтэмын вал ини, но та дырозь ӟуч кылэ тыро-пыдо берыктэмын ӧй вал на, пусъе Андрей Гоголев. Ӟуч кылэ берыктэм повесть 2012-тӥ арын «Иновожо» журналын (берыктӥз Альберт Вазихов) печатламын вал. Та перевод ӟуч лыдӟиез текстэн тодматэ ке но, янгыше но пичияк вуттэ — малы ке но повесть «эротической новелла» нимамын.

Андрей Гоголевлэн та повестез туала лыдӟись дӥне вуттэмез потӥз. Солы юрттӥськиз Москваысь литинститутын переводчиклы дышетскись Анастасия Ларионова, со «Матӥлы» подстрочной перевод лэсьтӥз.

— Нырысь ик, мон та повестез аслым берыктӥ Кузебай Гердлэсь творчествозэ умойгес валан понна. Но мукет мугъёсы но вал. Та книга удмурт калык понна классика луэ. Нош ми, Удмуртиысь ӟучъёс, удмуртъёсын артэ улыса но, та повесть сярысь кылылэммы но ӧвӧл. Калыкъёслэн кусыпъёссы юнэсь мед луозы шуыса, асьмелы ог-огмес валано, ог-огенымы тодматсконо. Литература калыкъёсты герӟаны быгатэ, К. Герд тае валаз, — вера егит тодосчи.

«Матӥ» книгаын, повесть сяна, валэктонъёс но пыртэмын: переводчик повестьтысь куд-ог валантэм интыссэ сэрттыны-пертчыны тыршиз. Андрей Гоголев возьматэ, кызьы Кузебай Герд «Матӥ» повестяз кӧня ке дуннеосты пӧлэстэ-герӟа, кылсярысь, удмуртъёслэсь вашкала осконзэс но христианствоез. Тодосчи возьматэ, кызьы авторлэн ӟуч литератураез ӟеч тодэмез повестьлэсь туссэ кылдытӥз. Удмурт культураен нырысьсэ тодматскись адямилы азькыл повестез валаны юрттэ. Книгаез поттэмез бере Андрей Гоголевлы Удмуртилэн палэнысьтыз лыдӟисьёс но гожъяллям ини. Та повесть туала вакытысь югдурез ӟеч возьматэ шуыса, тросэз пусъё, пе.

Книгаен тодматскон сӥзьыл ортчоз. Но ӟуч кылын повестез лыдӟыны луэ ни Андрей Гоголевлэн «ВКонтакте» вотэс бамаз. Произведениез кылзыны но луэ — кылбурчи сое шара лыдӟыса гожтӥз. Тодосчи азьланяз но малпа Кузебай Гердлэсь ужъёссэ ӟуч кылэ чеберлыко берыктыны, удмурт классиклэн тросэз произведениосыз ӟуче бырыктэмын ӧвӧл на угось.

— Чеберлыко перевод бордын нырысьсэ ужай, мыным туж кельшиз, — шуэ Андрей Гоголев. — Мон повестез капчи кылын, мудронъяськытэк берыктыны тырши. Малпасько, удмуртысь ӟуче берыктыку, ӧвӧл тыршоно возьматыны, удмуртъёс но ӟучъёс кадь гожъяськыны быгато шуыса, турттоно удмурт шӧмзэ, музъем бордысь потӥсь кужымзэ утьыны. Ӵапак со самой дуноез луэ.

Книга чебер пӧрмиз: вёрстказэ быдэстӥз «Удмурт дунне» газетысь ужась Вера Штыкова, нош вылбамаз пуксиз удмурт суредасьлэн Чудья Женилэн «Кызъёс» сузьетысьтыз суредэз.

Виктория Крамова