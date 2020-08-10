Комбайнёръёс пӧрмо IT-специалистъёслы

Шаерысьтымы 20 ёросысь ваньмыз сямен хозяйствоос ю-нянь калтыны потӥзы. Амбаръёсын ог 33 сюрс тонна урожай люкаськемын ни.

Вавож ёросысь «Колос» хозяйствоын гектарлы быдэ 50 центнерозь урожай люкало.

Туспуктэм: Вавож ёросысь «Колос» хозяйстволэн архивысьтыз.

Гуртоослы 335,2 сюрс гектар вылысь юосты утялтоно. Кылем арын та вакытэ ог 600 гектарез бусыос калтэмын вал. Туэ 5-тӥ августлы 11 сюрс 280 гектарез бушатэмын ни. Чакламлэсь со 4 процент луэ. Котькуд гектарысь шорлыдын 29 центнер урожай потэ. Тужгес трос со люкаське Каракулино но Вавож палъёсын — ог 44-46 центнер котыр. Уката чырмыт бергало Вавож райо­нысь «Колос» хозяйствоын. Татын 10 комбайнэн ужало. Котькуд гектарысь шорлыдын 47 центнер урожай басьто. Шаерамы со тужгес бадӟымез лыдпус.

— Удобрение трос поныса гинэ, урожай люкаськоз шуыны уг луы, — вера «Колосысь» валтӥсь агроном Андрей Родионов. — Милям ужасьёсмы умоесь. Соос валаса дыраз кизё, дыраз утялто. Соин ик урожай но трос люкаське. Собере али самой мотор бусыосамы ужаськомы. 4 сюрс 500 гектар юос пӧлысь ог 400 гектарзэ гинэ утялтӥмы ай. Озимой чабей вылысь 50 центнерлэсь но трос урожай люкаськиз. Но мукетъёсыз но начар луыны кулэ ӧвӧл: 40 центнерлэсь ум усе шуыса малпасько — ляб бусыос ӧвӧл. Ужпум пуктэмын ичизэ 158 сюрс тонна урожай басьтыны. Комбайнёръёс, капчигес мед луоз шуыса, 1 техникаен 2 кузя ужало. Огез шутэтскыку, мукетыз кутса. Озьы, вис карытэк, ужаськомы. 20 нунал куспын уборкаез йылпумъяны кулэ. Гужем механизаторъёслы кӧня ке ёрмоно. Комбайн штурвал сьӧры котькудзэ уд пукты. Со ичизэ 10 миллион манет сылэ. Соин ужаны быгатыны-валаны кулэ. Туала комбайнъёсын ужан понна IT-технологиосты тодоно — кабинаын ваньзэ компьютер лэсьтэ. Механизаторъёслэн уждунзы но умой — толэзяз ог 35 сюрс манет, гужем 100 сюрс манетозь вуэ.

Кылем арня вискын «колосъёслэн» ужаменызы тодматскыны вуылӥз Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез, гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова. Татын угось турынъёссэс гужем вылтӥ 2 пол интые 4-тӥзэ турнаны медо ни. Туэ 43 сюрс тонна сенаж лэсьтыны чаклазы вал, но 50 сюрс тонналэсь ортчизы ни. Али «Колосын» 9 сюрс 600 йыр сюро таза пудозы. 2023-тӥ арозь нуналаз 100 тонна йӧл кыскыны, скал уллёзэс 4 сюрс 500 йырозь йылтыны малпало.

Ольга Абрамова пусъемъя, туэ шаерамы ичизэ 620-630 сюрс тонна урожай калтыны чакламын. 5-тӥ августлы уборка борды воксё ӧз на кутске уйпал ёросъёсысь хозяйствоос — юоссы кисьмаса ӧз вуттэ на.

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Елена САРАМАТОВА