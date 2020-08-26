Кияса ёросын Тӥгырмен гурт котырын экоферма кылдоз

Сое пуктэ «Дубровское» огазеяськон.

Тӥгырмен котырын 1 сюрс 200 йырлы скал ферма но 1 сюрс йырлы кеч гид усьтӥськоз.

Туспуктэм: Минсельхоз УР

Хозяйство лэсьтӥськыны 950 миллион манет тыр капчиятэм кредит басьтыны быгатӥз. Табере Тӥгырмен котырын 1 сюрс 200 йырлы скал ферма но 1 сюрс йырлы кеч гид усьтӥськоз.

Тӥгырмен котырысь ком п лекслэсь ужаны кутскемзэ быдэс ёросэн возьмало. Угось районысь мукетыз хозяйство — «Русская Нива» — скал уллёзэ но бусыоссэ 2 поллы кулэстэмен, дояркаос, пудо утялтӥсьёс, механизаторъёс ужтэк кылизы. Соин ик Тӥгырменын экоферма ужаны кутскиз ке, отчы 200 муртлы инты сюроз.

Выль фермае Даниысь айрширской выжыысь 160 йыр скалъёсты вуттӥзы ни. Ӝоген 1 сюрс йыр кечъёсты ваёзы. Соин ик сӥзьыл усьтыны медо сыр поттон цех. Уй-нунал куспын 22 тонна сыр лэсьтыны мылкыдъёссы вань, пӧлазы луозы дуноосыз но.

Гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова пусъемъя, Россиын та нырысетӥез таӵе бадӟым экопроизводство луоз.

Экофермаын ужзы умой мед радъяськоз, гуртын улӥсьёслэн улон условиоссы мед умоялозы шуыса, та пала али сюрес лэсьто. Вуоно арын Тӥгырмен котырын гуртъёсты котыр ласянь азинтонъя кун программая улоно коркаос пуктӥськозы.

Елена Сараматова