Кияса ёросын азинтӥсько тазалыкез юнматӥсь сменаос

Кияса ёросысь Калыклы улон-вылонын юрттонъя центрын вис каремзы бере тазалыкез юнматӥсь сменаос азинтӥськизы. Соослэсь кутскемзэс арлыдоос но, инвалидъёс но чидатэк витизы.

3-тӥ арзэ мӧйыос понна скандинав амалэн ветлонъя огазеяськон ужа. Отчы мыло-кыдо ветло 20 пала арлыдоос.

«Демография» нацпроект улсын ортчись сменаосы ветлӥсьёс пӧртэм мастер-классъёсы пырисько, психологен кенешо, тунсыко адямиосын тодматско, тазалыксэс кыдато, эмъясько. Та ужрадъёс адямилэсь улонзэ кузёмытыны, таза карыны юртто. Со понна Киясаысь Калыклы улон-вылонын юрттонъя центрын 2012-тӥ арысен реабилитацияя ёзэт усьтэмын, нимаз эмъяськон кабинетсы вань, отын пӧртэм процедураос — массаж, физиотерапия — лэсьтыны луэ. Ар куспын со пыр ог 300 мурт ортче.

— Пандемия кутскемлэсь азьло 10-20 муртэн группаос люкаллям, — вера ёзэтэн кивалтӥсь Ирина Рыболовлева. — Отчы мыло-кыдо ветлӥзы пӧртэм гуртъёсысь адямиос. Но коронавирусэн

йырин группаосы ветлӥсьёслэсь лыдзэс кулэстоно луимы, али бордамы 10 нуналлы 5 муртэз гинэ кутыны быгатӥськом, котькудӥныз, дистанциез чакласа, ужаськом. Чылкытлык сярысь сюлмаськиськом, котькытын антисептикен пазямын.

Киясаысь Светлана Богданова массаже, физиотерапие ветлэ, выль киужен тодматске. Озьы бакчаелэсь но шутэтскисько, тазалыкме но юнматӥсько, шуэ кышномурт.

Центрын ӵем куно — Первомайской черкогуртысь Лиза Крашенинникова. 15 аресъем нылаш ДЦП висёнэн вордскемын, коляскаен ветлэ.

— Татын мыным туж кельше, ужасьёссы туж лякытэсь, — вера нылаш. — Дорлэсь шутэтскисько, выль адямиосын тодматскисько, киужен вырисько. Кулэ дыръя татысь эмсузэръёс укол но пукто, ёрос поликлиникае котьку сюрыны уг луы уго.

Кин ке эмъяськыны шуыса лыктэ ке, мукетъёсыз центр бордын ужась «Надежда» клубын мугорзэс кыдато. 3-тӥ арзэ мӧйыос понна скандинав амалэн ветлонъя огазеяськон ужа. Отчы мыло-кыдо ветло 20 пала арлыдоос.

— Пыдын вамышъяны потало гуртъёсын но, отчы мас-

тер-классъёс ортчытъяны ветлӥськом, — вера «Надежда» клублэн кивалтӥсез, бодыен ветлонъя инструктор Любовь Митрянова. — Тани коронавирус дыръя ваньмы дорын пукимы, мӧйыос чидатэк витизы, ку ураме потыны лэзёзы ни шуыса. Али 3-тӥ арнязэ нуналлы быдэ сямен стадионэ лыкто. Ушъясько: ветлыса вирысьтымы сакырез но, холестеринэз но тупатскизы. Нош мылкыдзы кыӵе умой. Тазалыксэс юнматэм сяна, соос ог-огенызы пумисько, ӟеч мылкыд басьто ук.

3-тӥ арзэ бодыен эшъясько ини Киясаысь Надежда Данилова но Юлия Верхотина. Кыкназы трос аръёссэс гурт удысын тыршемын — скал кыскемын но кунян сюдэмын. Поръяны потаны кутскеммы бере пыдъёсмы юнмазы, центре лавкае но ветлыны секыт ӧвӧл ни, шуо кышномуртъёс. Огкутскемен 4-5 иськем ортчиськом, пе.

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Ангелина СНИГИРЁВА