Кияса черкогуртын пуктозы тодмо суредасьлы Пётр Кривоноговлы сӥзем синпелет

Пётр Кривоноговлы сӥзем синпелетъёс нокытын ӧй вал

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Кияса черкогуртын пуктозы быдэс дуннелы тодмо художниклы Пётр Кривоноговлы сӥзем синпелет.

Пётр Кривоноговлы, «Победа» суредэз понна Сталин премилэн лауреатэз луэм, Быдӟым ожын Горд Кизили орденэн пусъем муртлы, туэ 8-тӥ сентябре тырмысал 110 арес. Киясаос геройзэс уг вунэто. Черкогуртэ Пётр Александровичлы сӥзем сквер лэсьтыны кутскизы. Табере со сквере интыяны медо дано художниклы сӥзем памятник. Сое Ижысь скульптор Александр Чувашов бетонлэсь кисьтӥз ни. Со ог 500 сюрс манет тыр усиз. Коньдон ёрос бюджетысь но висъяськиз, спонсоръёс но юрттӥзы. Памятникез гуртэ вайыны но юнматыны гинэ на кылемын.

— Пётр Кривоноговлы сӥзем синпелетъёс нокытын ӧй вал

на. Табере со сылоз вордӥськем гуртаз. Сое кисьтон пумы­сен 2008-тӥ арын нырысьсэ вераськон ӝу­­тӥ­ськиз. Син­­­пелет лэсь­­тонъя

ко­н­­­­­­­­курс радъ­яськиз. Але­к­­­сандр Чувашов вор­миз. Со кӧня ке

ва­риант ужъёссэ ӵектӥз. Скверын синпелетлы постамент юнматэмын ни. Арня вискын отчы памятник пуксёз, — шуэ Киясаысь музеен кивалтӥсь Тамара Васильева.

Памятник пуксиз ке, котырез но чебер мед луоз шуыса сюлмаськозы гуртоос. Озьыен, скверез йылаз-пумаз вуттон бордын ужалозы. Асфальт сюресъёс лэсьтозы, котыраз чебер кенер пуктозы, фонарьёс котыр пуктылозы. Чак­ламын семьяен шутэтскон интыос, ӟечыранъёс лэсьтыны.

Елена САРАМАТОВА