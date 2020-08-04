Кизилиос верало: 3-тӥ — 9-тӥ гудырикошкон

Така.

Таиз арняды кемалы вунонтэм кылёз, котыр ласянь удалтоз, мытэм ужъ­ёстэс капчиен быдэстоды. Ӟеч сямдылы тросэз вожъясько, адямиосын капчиен огкыл шедьтӥськоды. Малпамтэ шорысь коньдон басьтоды, лушкем возем малпанъёстэс уж вылын быдэстоды, узыр туган шедьтоды.

Ош.

Арнялэн кутсконэз огыр-бугыр ортчоз, ужады куд-ог валамтэос кылдозы, нош среда нуналысен ваньмыз радъяськоз, котырысь тодмоостылэсь верамзэ санэ басьтӥды ке. Пумиськонъёсты вань ке, соосты мукет арнялы выжтэ. Тодмоостылэн трос куронъёссы луозы, юрттӥськиды ке — узыргес луоды.

Кыктоос.

Ӧд на шутэтске ке, ӵапак дырыз со сярысь малпаськыны. Макем дордылэсь кыдёке мыноды, сокем шулдыргес шутэтскоды. Ужасьёслы но ӧпкелёно ӧвӧл, командировкае потамды вунонтэм кылёз, выль эшъёс шедьтоды. Шутэтскон нуналъёстэс пайдаё ортчытэ, спортэн эшъяськыса.

Кисло-кусло.

Чыры-пыры ужъёс мылкыддэс куашкатозы, эшъёсты понна ужаны косозы. Мултэс эн керӟегъяське, каллен ваньзэ лэсьтыса вуоды. Арня шорын шутэтскыны муг шедёз. Дасялэ уксёдэс – куное буш киын уг ветло. Ужбергатон удысэн вырисьёслы сакгес кариськоно, тодмотэм муртъёсты бордады ужаны эн кутэ.

Лев.

Малпанъёсыныды инметӥ лобаськоды, огдыре трос ужъёс борды кутскиськоды, бӧрысь соосты йылпумъяны катьты уг тырмы. Соин сэрен мылкыдды но куашка, котырысь эшъёсты но оскемысь дугдо. Саклыктэс эн ыштэ, кузь сюрес вылэ потэмдылэсь азьло тазалыктэс эскере.

Нылмурт.

Огвыллем ужаса, жадиды ке, огдырзэ шутэтске яке уждэс воштэ. Интыысьтыды вырӟемлэсь азьло рос-прос малпаське, кузпалэныды кенеше. Тужгес сак кариськоно 5-тӥ числое, выль ужъёс борды эн басьтӥське. Тазалыкты чутэ, ас поннады эн йӧнатӥське, эмъясьёс доры мынэ.

Весъёс.

Мытэм ужъ­ёсты капчиен радъяськозы, матысь тодмоосты но ӵыжы-выжыосты котыр ласянь юрттӥськозы. Кинэ ке вылӥе ӝутозы, кин ке малпамтэ шорысь ӟеч уждун басьтоз. Вожъяськисьёс трос – кылдэс пинь сьӧрады возе. Шутэтскон нуналъёстэс семьяеныды ортчытэ, мугордэс кыдатэ.

Скорпион.

Ужъёсты каньылля мынозы ке но, матысь ӵыжы-выжыосты мылкыддэс куашкатыны быгатозы. Тужгес но сак кариське 4-тӥ числое. Кенешонъёстэс мукет нуналлы выжтэ, ӧжытгес вераське. Туган утчасьёслы шаплыгес кариськоно, шутэтскон нуналъёсы трос калык люкаськон интыостӥ ортче.

Ыбылӥськись.

Таяз арняе кыкез понна ужано луоды, трос адямиосын пумиськоды, командировкаосы поталоды. Куаретӥсьёс луозы, но мылкыддэс эн куашкатэ, керетонъёс эн ӝутэ. Пятница нуналэ котыр ласянь удалтоз. Выль ужъёс борды басьтӥськыны малпаськоды ке, вите арня пумез.

Сюро кеч.

Макем ӟеч тыршоды, сокем узыргес луоды. Пунэмен сётэм уксёдэс берыктозы, выль малпанъёстэс уж вылын быдэстоды. Кышкытлык медаз кылды шуыса, матысь эшъёстэс гинэ бордады ужаны кутэ. Чыры-пыры сюлмаськонъёс мылкыддэс куашкатозы. Керӟегъяськыса югдурез уд тупатэ.

Ву кисьтась.

Кема ужамды бере шутэтскыны но дыр вуэмын. Мытэм ужъёсты капчиен радъясько, кивалтӥсьёсты ужамдэс дунъяло. Ваньмыныз огкыл шедьтӥськоды, воргоронъёсын кильтыръяськыны яратӥськоды. Чаклаське: мурт синъёс котьмае адӟо, кузпалдылы но вуттозы.

Чорыгъёс.

Мылкыдды ялан вошъяське, калык веранъёсты пеляды эн понэ. Ас шӧдонды бадӟым, кылзэ сюлэмдэс. Азьвыл мытэм ужъёстэс йылпумъяны ӵапак дырыз. Тросгес удалтоз искусство удысын ужасьёслы: адӟытонзэ усьтоз, выль книгаезлы шумпотоз.