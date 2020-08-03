Кез но Можга ёросъёсысь сильтӧлэн изъянтэм юртъёсты тупатъялозы
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16-тӥ пӧсьтолэзе шаертӥмы ортчиз сильтӧл, чилекъяса зориз, йӧзор усиз. Со 9 муниципал кылдытэтъёсысь коркаосты но пӧртэм юртъёсты изъянтӥз, тужгес зол сюриз Кез но Можга ёросъёслы.
Кызьы вераз Можга ёрос муниципал кылдытэтлэн Тӧроез Александр Васильев, изъянтэмын Уча черкогурысь трос квартираем юрт, кужмо тӧл 2 клубъёслэсь, школалэсь но школа-интернатлэсь липетсэс нуиз.
Кез ёросын сильтӧл ӧз жаля Кузьма гуртысь школаез, Кулигаысь больницаез, ёросысь 230 коркаосты.
Кызьы пусйиз Удмурт Правительстволэн Тӧроез Ярослав Семёнов, юртъёсты тупатъян понна Удмурт Правительстволэн кисыысьтыз уксё висъямын луоз: Можга ёрослы — 1 миллион манет, Кез ёрослы — 200 сюрс манет. Со сяна 227 сюрс манет тыр тупатъямын луозы Можга ёросысь Уча черкогуртысь школа-интернат но 377 сюрс манет тыр — Кез ёросысь Кулига черкогуртысь больница.
Мария Петрова
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