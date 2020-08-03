Иж тыметын уя шормуӵ

Солэн пасьталаез-кузьдалаез 10 метр пала, шормуӵ кылдэмын силёлэсь, кылем-мылемъёслэсь, со вылын буй-буй будэ турын-куар но писпуос — таосызлэн ӝуждалазы 2 метрлэсь ятыр ни.

Шормуӵлэн ву улысь люкетэз эскеремын ӧвӧл на.

Туспуктэм: ИА «Удмуртия»

Шормуӵлэн ву улысь люкетэз эскеремын ӧвӧл на. Уясь шормуӵ тыметлэн ӵыпетэз дорозь вуиз ке, сое тӥялоз но тымет ӧрысьтыз потоз, 1 миллиард манетлэсь ятыр ыштон ваёз.

Элькунысьтымы инкуазез утёнъя но инкуазь узырлыкъёсъя министрлэсь ужзэ быдэсъясь Юрий Долматов ивортэмъя, ву вылын ас понназ уясь шормуӵез МЧС-ысь специалистъёс синйылтӥзы июль пумын Воложка каргурт вадьсын.

Та ужпум пумысен кенешизы Кышкыт учыръёсъя но тылпулэсь утиськонъя комиссие пырисьёс. Правительстволэн Тӧроез Ярослав Семёнов ивортэмъя, шормуӵез утялтонлы 600 сюрс манет висъяськоз. Та вакытэ МЧС-ысь специалистъёс, инкуазез утёнэн вырись тодосчиос эскеро шормуӵлэсь ву улысь люкетсэ. Ӝоген со котыр ласянь юбоосын юнматэмын луоз но, люкетэн-люкетэн утялтэмын луоз.

Елена Слащёва