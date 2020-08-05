Ижысь 2 егит пиосты Грециысь суд 506 (!) арлы тюрьмае келяз
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Та учыр кутскиз кылем арын августэ. Пиосты ӝегатӥзы Грециысь Лефкада остров вӧзын, янгыше уськытӥзы адямиосын вуз каремзы но, законэз тӥяса, мигрантъёсты ваемзы понна.
Пиослэн улонзы йырчукин берытскиз. Соос нокыӵе адямиосты ӧз
вузалэ, асьсэос пӧяськисьёслэн ки улазы шедизы. Уго Ижысь пиос огшоры моряке ужаны куриськизы. Синйылтӥзы Интернетысь ялонэз: морякъёслы 2 сюрс евро уждун сӥзё, нокыӵе опыт кулэ ӧвӧл, сюрес вылэ быдтэм коньдонзэс берыктозы. Нош Турциысен Грецие туристъёсты нуись яхта тӥяськиз. Морякъёс вазиськизы Грециысь полицие, ярдуре султыны но
тупатъян ужъёсты быдэстыны мед лэзёзы шуыса. Яхтаез эскерыкузы, полицейскойёс адямиослэсь документъёссэс чакланы кутскизы но, туристъёсты интые, нелегалъёсты шедьтӥзы.
РБК каналлэн ивортэмезъя, Евросоюз Грецилы 700 миллион евро висъяз нелегалъёсын нюръяськон вылысь. Мигрантъёсты ваемзы понна йыртэмасьёслы бадӟым срок тупато — котькуд нелегал понна судын 6-8,5 ар сёто. Ижысь морякъёс арест улэ шедемзы бере следствилы юрттӥзы, «уж сётӥсьёссы» сярысь веразы, но суд ӧпкелемзэс лыдэ ӧз басьты. Вылаз ик, суд ортчиз грек кылын, адвокатъёс но, янгыше уськытэм муртъёс но мылкыдзэс вераны ӧз быгатэ.
«Альтернатива» калык движенилэн президентэз Вера Грачёва верамъя, Ижысь морякъёсты азьлапал ик йыртэмасьёс каризы.
Экспертъёс верамъя, соослы юрттоз экстрадиция. Судлэн приговорез вань ке, адями куриськыны быгатэ аслаз шаераз пытсэт сьӧрын пукыны. Соку пиосты Россие келяны быгатозы. Татын пиос помилование сярысь куриськон гожтыны быгато. Соку гинэ эрикез адӟозы.
Нялтас вераса, таӵе югдуре шедемын Россиысь ог 20 мурт. Кылдытэмын соослы юрттонъя группа. Отчы пыро Генеральной прокуратураын, Кунсьӧр ужъёсъя министерствоын ужасьёс, Россиысь Адямилэсь правооссэ утёнъя уполномоченной но мукетъёсыз. Нош Ижысь морякъёслэн ӵыжы-выжыоссы сак эскерыса возё
морякъёсты утчась сайтэз – уго кузь уксёлы мынӥсьёсты Турциын али но возьмало на.
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Елена СКВОРЦОВА
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