Ижысь 2 егит пиосты Грециысь суд 506 (!) арлы тюрьмае келяз

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 5 августа, 2020 11:16

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Горд зарезь дурын.

Та учыр кутскиз кылем арын августэ. Пиосты ӝе­гатӥзы Грециысь Лефкада остров вӧзын, янгыше уськытӥзы адямиосын вуз каремзы но, законэз тӥяса, мигрантъёсты ваемзы понна.

Пиослэн улонзы йыр­чукин берытскиз. Соос нокыӵе адямиосты ӧз
ву­залэ, асьсэос пӧясь­кисьёслэн ки улазы шедизы. Уго Ижысь пиос огшоры моряке ужаны куриськизы. Синйылтӥзы Интернетысь ялонэз: морякъёслы 2 сюрс евро уждун сӥзё, нокыӵе опыт кулэ ӧвӧл, сюрес вылэ быдтэм коньдонзэс берыктозы. Нош Турциысен Грецие туристъёсты нуись яхта тӥяськиз. Морякъёс вазиськизы Грециысь по­лицие, ярдуре султыны но
тупатъян ужъёсты бы­дэс­тыны мед лэзёзы шуыса. Яхтаез эскерыкузы, по­лицейскойёс адямиослэсь документъёссэс чакланы кутскизы но, туристъёсты интые, нелегалъёсты шедь­тӥзы.

РБК каналлэн ивор­тэмезъя, Евросоюз Грецилы 700 миллион евро висъяз нелегалъёсын нюръяськон вылысь. Мигрантъёсты ва­емзы понна йыртэмасьёслы бадӟым срок тупато — котькуд нелегал понна судын 6-8,5 ар сёто. Ижысь морякъёс арест улэ шедемзы бере следствилы юрттӥзы, «уж сётӥсьёссы» сярысь веразы, но суд ӧпкелемзэс лыдэ ӧз басьты. Вылаз ик, суд ортчиз грек кылын, адвокатъёс но, янгыше усь­кытэм муртъёс но мылкыдзэс вераны ӧз быгатэ.

«Альтернатива» калык движенилэн президентэз Ве­ра Грачёва верамъя, Ижысь морякъёсты азь­лапал ик йыртэмасьёс ка­ризы.

Экспертъёс верамъя, соослы юрттоз экстрадиция. Судлэн приговорез вань ке, адями куриськыны быгатэ аслаз шаераз пытсэт сьӧрын пу­кыны. Соку пиосты Рос­сие келяны быгатозы. Татын пиос помилование сярысь куриськон гожтыны быгато. Соку гинэ эрикез адӟозы.

Нялтас вераса, таӵе югдуре шедемын Россиысь ог 20 мурт. Кылдытэмын соослы юрттонъя группа. Отчы пыро Генеральной прокуратураын, Кунсьӧр ужъ­ёсъя министерствоын ужасьёс, Россиысь Адя­ми­лэсь правооссэ утёнъя уполномоченной но му­кетъ­ёсыз. Нош Ижысь морякъ­ёслэн ӵыжы-вы­жыоссы сак эскерыса во­зё
морякъёсты утчась сай­тэз – уго кузь уксёлы мы­нӥсьёсты Тур­циын али но возьмало на.

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Елена СКВОРЦОВА

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 5 августа, 2020 11:16
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