Ижкарын азьланьтӥське «Городын гужем» фестиваль

Беромыса ке но, гужем мылкыд вуиз Ижкаре. Толэзь ӵоже татын кыстӥське ини «Городын гужем» фестиваль (0+) — со Удмуртилэн шоркарезлы 260 ар тырмонлы сӥземын. Таяз арняе паркъёсын но скверъёсын чузъяське калык крезьгур.

Калыкез шулдыртэ «Танок» ансамбль.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Фольклорлы сӥзем ужрадъёсты мытӥз «Танок» ансамбль — 24-тӥ августэ артистъёс ӟуч калык кырӟанъёсты быдэстӥзы но эктӥзы Иж город администрация сьӧрысь «Открытый садын».

«Открытый сад» сяна, Ижын берло аръёсы мукет шутэтскон интыос но кылдӥзы: соосты но туэ шулдыртӥз ини «Городын гужем» фестиваль. Калык крезьгурлы сӥзем арняе «танокъёс» вуылӥзы Палэзь сквере, нош «Италмас» ансамбль калыкез шулдыртӥз Вормон скверын. Фольклорлы сӥзем арня азьланьтӥське: 27-тӥ августэ Драгунов оружейник нимо скверын кырӟалоз-эктоз «Айкай» театр. 28-тӥ гудырикошконэ кӧня ке концерт радъяськоз: Кызьпу арамае вуозы «айкайёс», та нуналэ ик Космонавтъёслэн парказы концерт сётозы «италмасъёс». Вань ужрадъёс кутско 19 часын.

Фольклорлы сӥзем арня шулдыр ортче.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Кӧснуналэ Эшъяськон монумент вӧзын 12 часын но 19 часын «Фольклорной мозаика» ужрад ортчоз. Шор площадьын 20 часысен куашетоз «Эктоника». Сое усьтоз дефиле: дӥсь коллекцизэс возьматозы Urban Udmurt лагере ветлэм нылъёс но пиос. Нош Киров нимо паркысь фан-зонаын та нуналэ йӧспӧртэм барабанъёс дымбыртозы — татын ортчоз Африкаысь культуралы сӥзем фестиваль (кутсконэз 15 часын). Сое радъя Эбрима Мбенга — Удмуртие Африкаысь вуэм студент. ИжГТУ-ын дышетскись пияш ваньмон дыръяз эшъёсыныз ӵош барабанъёсын шудэ, шоуос радъя. Фан-зонае вуэмъёсты вите яркыт карнавал, пӧртмаськонъёс но эктонъёс, дымыбрен шудонъя мастер-классъёс. Со сяна, Э. Мбенга эшъёсыныз ӵош возьматоз Африкаысь сюанэн герӟаськем сям-йылолъёсты. Та нуналэ ик фан-зонаын ортчозы удмурт но бигер культураослы сӥзем ужрадъёс но.

«Городын гужем» фестивале трос калык люкаськылэ.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Гудырикошкон мӧзмыт ортчем гужем толэзьёс понна но калыклэсь мылкыдзэ ӝутэ. «Городын гужем» фестиваль улсын ортчизы ини академической крезьгурлы, егитъёслэн культуразылы, спортлы, театрлы сӥзем арняос. Фольклорлы сӥзем арня бере Ижкар пӧрмоз литературалэн шоркарезлы: 31-тӥ гудырикошконысен 6-тӥ куарусёнозь татын радъяськоз «Лыдӟиськы, Ижкар!» фестиваль. Мыдъят арняе сӥлы карозы пыӵал тӥрлык поттӥсьёсты. «Городын гужем» фестиваль йылпумъяськоз 20-тӥ куарусёнэ: Оружейникъёслэсь нуналзэс но Ижкарлэсь нуналзэ пусъёмы, Шор площаде концертэ люкаськыса.

Анастасия Шумилова