Иван Черезов: Удмурт шаерлэсь мӧзмоно

Ижысь Киров нимо паркысь фан-зонаын пӧртэм пумиськонъёс ортчыло. Берло дыре тросгес вуылӥзы спорт­сменъёс, кылсярысь, Удмуртиысь Биатлонъя федерациен кивалтӥсь Иван Черезов.

И. Черезов мастер-классъёс ортчытъя.

udmurt.media Туспуктӥз Руслан НУРИАХМЕТОВ

Ужрадэ люкаськемъёс но огшоры шутэтскисьёс спортсменлы трос юанъёс сётъязы, спортын басьтэм вормонъёсыз, семьяез сярысь юалляськизы. Кызьы тодмо, Иван Юрьевич спортэн эшъяськиз 9 аресысен 35 аресозь. Ӵошатсконъёсы, оло, пыриськысал на, егитъёс пыдбераз лёгаськыны кутскизы. 2011-тӥ арын пыдыз тӥяськиз вал ке но, юн сямо спортсмен 2015-тӥ арысен эшшо 3 ар калыккуспо ӵошатсконъёсы пы­риськылӥз на.

Та вакытэ Иван Черезов бадӟым ӵошатсконъёсы

уг пыриськы ни, но спортлэсь кыдёке палэнскемын ӧвӧл. Шаерысьтымы Биатлонъя федерациен кивалтэм сяна, «Калашников» концернын спорт проектъёс понна кыл кутэ. 2018-тӥ арысен со пыртэмын Россиысь Биатлонистъёслэн союззылэн правленияз. Соин ик ассэ спортысь чылкак кошкемен уг лыдъя. Иван Юрьевичез Россиысь биатлонистъёслэн сборноязы тренере но, мукет улосъёсы но ӧтисьёс вал, нош со вордскем Ижевск городзэ бырйиз. Валэктӥз, асьмелэн кадь шулдыр инкуазь, чебер интыос ӧвӧл, пе.

— Командировкаосысь самолётэн Иж вадьсы вуиськод ке, соку ик бызьылэм сюресъёс тодэ лыкто, — шуэ Иван Юрьевич. — Тросэз

юало, малы тренере ӧй мыны шуыса, нош мынам пиосылэсь будэмзэс адӟеме потэ. Сотэк но 2 пиосы монтэк ветлыны, вераськыны дышизы. Спортсменъёс араз 9 толэзьзэ тренировкаосын ортчыто, нош тренеръёс солэсь но тросгес. Семьялэсь мӧзмоно.

Ирина но Иван Черезовъёслэн 3 пиоссы будо. Бадӟымезлы 13 арес, пичи дыръяз уяны ветлэм, али художественной школаын дышетске, 9 но 4 аресъемъёсыз асьсэлы кельшымон удыс бырйиллямтэ на. Спортэн эшъяськыны мылкыдзы луиз ке, уг алы, нош кужмысь уг косы, шуэ Иван Черезов.

Выль ужан удысэз И. Черезовлы кельше. Быгатэмезъя спортэз яратӥсьёслэн ӵошатсконъёсазы пыриськылэ. Сюлмаське Удмуртиысь биатлонэз азинтон сярысь.

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Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА