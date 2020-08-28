Дэри ёросысь Изгуртын усьтӥськиз ясли-сад

Туспуктӥз Андрей Поздеев.

Со чакламын 80 нылпилы. Проект быдэсмиз, «Дышетон» нацпроектлы луыса.

Татын пиналъёсты 4 группае люкалозы. Матысь дыре нылпи садлы ужаны лэзись лицензия вуоз. Соку Изгуртысь 3 аресозь покчиос шумпотыса выль яслие вамыштозы.

Дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова верамъя, «Дышетон» нацпроект чотын 2018-тӥ арысен кутскыса, Дэри ёросын 7 нылпи сад вуттэмын ни. Вуоно арын эшшо 4 ясли усьтӥськоз. Ватсано на: выль нылпи садъёс ӝутӥськемен путёвкалы черодэ султэм семьяослэн лыдзы кулэсме ни – та дырлы Дэри ёросын 3 аресозь 1 сюрс 400 покчиос инты возьмало.

Елена Скворцова