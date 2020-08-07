Гуртъёсты ӝуто, уж сёто

30 ар талэсь азьло шаерамы кылдӥзы нырысетӥ фермеръёс. Кылем арня вискын, Дэри ёросысь «Лудорвай» музей-заповеднике люкаськыса, соос пусйизы удыс праздниксэс.

Ужаны кутскись егитъёсты пыртӥзы шаерысьтымы фермеръёслэн огазеяськоназы

Туспуктэм: Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство

Гуртоослэн кытчы ке потыса шутэтскыны дырзы ноку уг тырмы. Но араз огпол, Фермерлэн нуналаз, валче люкаськыны тыршо ик. Татын угось, концерт учкон сяна, ог-огзылэсь сюлмаськонъёссэс кыло, вормонъёссэс адӟо, визь-кенеш куро.

Удмуртиын пусъемын

1 сюрс 62 фермер. Уноез соос пӧлысь 1990-тӥ арын музъем утялтыны, пудо вордыны кутскемын ай, тужгес секыт аръёс пыр потыса кыдамын.

— Кун ласянь нокыӵе юрттэт ӧм адӟылэ, — ужаны кутскон аръёссэ тодаз вае Можга ёросысь Ныша гуртысь фермер Галина Белозёрова. — Пуктӥськыны, техника басьтыны 35 процентъем кредит октӥмы. Вань поттэм уксё пунэмез тырыны кошкылӥз. Али кутскись фермеръёслы капчигес ужаны: 5 процентъ­ем кредит сёто, куд-огезлы азинтӥськыны грант висъяло. Али аслам но хозяйствое бадӟым ни. Ферма ӝутӥмы, отчы 110 йыр скал пыртыны быгатӥмы. Уллёез эшшо йылтомы на. Алигес молокопровод лэзимы. 30 литръ­ем флягаосын йӧлэз холодильной установкае киын ӝутъяськомы вал. Кустэм кылё ни, кожалляй. Табере гумыос кузя йӧл ачиз холодильнике бызе.

Галина Васильевна котыраз нылпиоссэ ужаны кыскиз. Быдэс семьяен кыштыр бергало. Ужамзэс Россиын но адӟо. Галина Васильевнаез али Фермеръёслэн федерал реестразы устоез ужась шуыса пусйизы, данъян книгаязы пыртӥзы.

Нялтас вераса, Можга ёросын гинэ берло 30 ар ӵоже ог 200 фермер кылдӥз. Крюковъёс, Михайловъёс, Демидовъёс но мукетъёсыз семьяен рос-прос ужало.

Дэмен ёросысь 26 процент бусыосты утялто. Зэм, ваньзы асьсэ коже бергало: шаерамы фермеръёслэн огазеяськонзы ужа ке но, котькудӥз аслаз янгышъёсыз но опытэз вылын азьлань мынэ. Ачид дышытэк но валатэк, трос уд лэсьты, шуо.

Берло дыре арысь аре тросгес но тросгес фермеръёс Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствое грантлы вазисько. Туэ конкурсэ 140 куриськон вуиз. 47 фермерлэсь проектъёссэ умоен лыдъязы но соослы оглом 25 миллион манет грант висъязы.

Куд-огезлы 15 миллион манетозь грант басьтыны удалтӥз.

— Музъемен ужаны мылкыдмы вань шуо ке, шумпотоно, — вера гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова. — Оскон кылдэ: кыӵе ке пичи гуртэз ӝутӥсь нош кылдоз. Фермеръёс асьсэ понна гинэ уг ужало ук. Соос калыклы ужан инты кылдыто. Кылем арын 86 муртлы уж сётыны быгатӥзы.

Шаерысьтымы бадӟымесь гурт предприятиос ваньмыз сямен пудо вордон, нянь будэтон бордын ужало ке, фермеръёс куддыр воксё выль я вунэтэм удысъёсты улӟытыны кутско. Кылсярысь, Яр ёросысь Невоструевъёс кролик будэтон борды басьтӥськизы. Ёрос управлениысь специалистъёс пусъемъя, фермеръёслы луыса ёросын йӧл но сӥль поттон будэ.

— Пудэм гуртысь Вахрушевъёслэсь семьязэс пусъеммы потэ. Александр Юрьевич 10 ар талэсь азьло фермер кариськиз. Кузпалыз Александра Юрьевна скал кыскисе кутскиз. Тодон-валанзэ будэтон понна со ялан пӧртэм семинаръёсы пыриське, зоотехниклэн уженыз тунсыкъяське. Али гидазы 78 пудозы ни, 37-ез — кысконо скалъёс. Анай-атайзылэсь адӟем карыса, Елена нылзы кылем арын пудо вордон борды басьтӥськиз. Министерстволэсь грантсэ утыса, герефорд выжыысь сӥльлы ярась 44 скал вуттӥз. Озьы та семьяын гинэ дэмен 2 хозяйство нуо, — шуэ Яр ёрос администрациысь гурт удысъя управлениен кивалтӥсь Максим Иванов.

Нялтас вераса, мукет ёросъёсын ӵошатыса, берло дыре фермере потӥсьёс уйпалан тросгес луо. Кылсярысь, Глазов ёросын 25 фермеръёс ужало, 15-ез пудо вордыны выро. 2016-тӥ арын татын фермеръёс 786 тонна йӧл кыскизы вал ке, кылем арын та лыдпусэз 2 поллы йылтӥзы. Миым котькуд скаллэсь 5 сюрс 517 килограмм йӧл кыскыны пӧрмытӥзы, нош туэ ӝыны ар куспын 25 процентлы уногес йӧл басьтӥзы ни.

Елена Сараматова