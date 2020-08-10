Глазов ёросысь Понино муниципал кылдытэтын турнаськисьёс вожвылъяськизы

Понино муниципал кылдытэтын турнаськонъя вожвылъяськон ортчытӥзы.

Муниципал кылдытэтэн кивал­тӥсь Нина Дзюина верамъя, отчы 9 мурт пыриськиз. Турнаськисьёс понна азьло ик нимысьтыз участокъёс дасяллям. Учкисьёс но дунъясьёс вожвылъяськонэ пыриськисьёслэсь ӝог но чебер турнаськыны быгатэмзэс чаклазы. 2-тӥ но 3-тӥ инты басьтӥзы Дмитрий Козачук но Николай Кашин, нош вормиз Нагорной ульчалэн старостаез Галина Ворончихина. Солы сётэмын валтӥсь кузьым — кролик. Ужрад бере ваньзы арбуз сиизы но турынэн чай юизы.

УД