Глазов ёросысь Понино муниципал кылдытэтын турнаськисьёс вожвылъяськизы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 10 августа, 2020 11:18

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Понино муниципал кылдытэтын турнаськонъя вожвылъяськон ортчытӥзы.

Муниципал кылдытэтэн кивал­тӥсь Нина Дзюина верамъя, отчы 9 мурт пыриськиз. Турнаськисьёс понна азьло ик нимысьтыз участокъёс дасяллям. Учкисьёс но дунъясьёс вожвылъяськонэ пыриськисьёслэсь ӝог но чебер турнаськыны быгатэмзэс чаклазы. 2-тӥ но 3-тӥ инты басьтӥзы Дмитрий Козачук но Николай Кашин, нош вормиз Нагорной ульчалэн старостаез Галина Ворончихина. Солы сётэмын валтӥсь кузьым — кролик. Ужрад бере ваньзы арбуз сиизы но турынэн чай юизы.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 10 августа, 2020 11:18
TAGS: Глазов ёрос
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