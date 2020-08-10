Глазов ёросысь Понино муниципал кылдытэтын турнаськисьёс вожвылъяськизы
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Понино муниципал кылдытэтын турнаськонъя вожвылъяськон ортчытӥзы.
Муниципал кылдытэтэн кивалтӥсь Нина Дзюина верамъя, отчы 9 мурт пыриськиз. Турнаськисьёс понна азьло ик нимысьтыз участокъёс дасяллям. Учкисьёс но дунъясьёс вожвылъяськонэ пыриськисьёслэсь ӝог но чебер турнаськыны быгатэмзэс чаклазы. 2-тӥ но 3-тӥ инты басьтӥзы Дмитрий Козачук но Николай Кашин, нош вормиз Нагорной ульчалэн старостаез Галина Ворончихина. Солы сётэмын валтӥсь кузьым — кролик. Ужрад бере ваньзы арбуз сиизы но турынэн чай юизы.
УД
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