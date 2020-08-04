Ву дурын — лыз липетъёс. Кузебай Гердлэн вордскем палъёсаз

А. Попов пулэсь усто вӧлӥське.

Туспуктӥз Максим ЕГОРОВ



Вавож ёросысь Партчи (Гурезь-Пудга) гуртысь калык ужаны но яратэ, шутэтскыны но быгатэ. Партчиос, шулдыр интыосты утчаса, кыдёкетӥ уг ветло. Ог 10 ар талэсь азьло «Луч» хозяйство ужасьёсыз понна гурт дуре шутэтскон инты усьтӥз. Табере татчы быдэс элькунысь куноос ял карыны вуыло.

Докъя но Гурезь-Пудга

Шутэтскон инты гуртысь огез пруд вӧзын сылэ — нош гуртын ваньмыз-ӧвӧлэз 9 тымет! Азьвыл та интыын 2 воршудъёс, Докъя но Гурезь-Пудга выжыос, пумиськылӥллям. Ог 10 ар талэсь азьло татын бадӟым, узыен-губиен узыр тэль вылэм. Но бӧрысь бадӟым нюлэс куасьмем. Пис-пуосты погыръяллям, тэлез быдтӥллям. Ӵошкыт интые колхозникъёс понна шутэтскон инты усьтыны малпаллям: уж бере калык ял карыны мед быгатоз, та интыын сюанъёс, шулдыръяськонъёс мед ортчылозы. Озьы ик пӧрмиз: гуртоос ӵем люкаськыло уж бере но, праздник нуналъёсы но.

Шутэтскон интые чебер капкаетӥ пыроно. Куноосты пумитало пулэсь вӧлэм кык чебер кышномуртъёс — ӵапак Докъя но Гурезь-Пудга воршудъёсысь кузё кышноос. Соосты суредам Вавожысь тодмо художник Сергей Марков, нош пулэсь вӧлӥллям базаын ужась Анатолий Аркадьевич Попов но солэн пиез Андрей.

Капкалэн кык палтӥз ӝужыт кенер сылэ. Котькуд адямилэн пушказ пичияк ке но сьӧлыкез вань, шуэ Анатолий Аркадьевич. Адями сьӧры ветлӥсь сьӧд кужымъёс та капка пыр потыны уг быгато, пе.

Рай

— Куноосмы шулдыр инкуазьмылы соку ик синмасько, — вера Анатолий Аркадьевич. Огпол арабъёс вуизы. Паймыса верало: вот, пе, рай ӧвӧл шуисьёс вань, нош тани ук со — рай. Талэсь чебер инты уд шедьты.

Зэм но: ӝикытэсь пу коркаос шунды шорын зарнивуам кадь адӟисько, котыр ӝужыт кызъёс но пужымъёс будо, тыметлэн нап-вож вуэз синмез буйгатэ, мушъёслэн гужгетэмзы крезьгур кадь кылӥське… Пичи юртъёслэн — кунокуаослэн — липетъёссы лызэсь.

— Ми озьы Кузебай Гердлэсь, тапалан вордскем муртлэсь, льӧль малпанзэ улонэ пыӵатӥмы, — вера А. Попов. — Со кылбуръёсаз калыклы вазиськылоз вал: удмуртъёс, тырмоз юыны, калгыны, пеймытын улыны. Учке, кыӵе чебер юртъёсын, лыз липетъёс улын, калыкъёс уло. Кылбуръёсаз лыз буёл ӵем пумиськылэ, соин но ми сое бырйимы.

Выжыкыл дунне куно вите.

Туспуктӥз Максим ЕГОРОВ

Татын утиськись вашкала сандыксы сярысь но шуо: та Кузебай Гердлэн рукописьёсын шыкысэз вал. Сое шедьтӥллям Малиновка гурт вӧзысь возь вылысь. Оло, зэм но та сандыкын утиськизы Кузебай Гердлэн гожтэмъёсыз — али тодӥсь уз ни лу.

Асьсэлы — памятник

Данъяло партчиос кужмо воргоронъёссэс но. Капка дорын ик военно-морской флотын служить карем муртъёслы сӥзем ӵыж-выль памятник сылэ. Памятникез суредам Анатолий Аркадьевич, нош Гурезь-Пудгаысь морякъёс асьсэ кужыменызы лэсьтӥллям но пуктӥллям. Табере та памятник вӧзы мукет войскоосын служба нуэм воргоронъёслы пичи монументъёс пуктыны, аллея усьтыны дасясько. Морякъёс вӧзы пограничникъёс, танкистъёс но курисько. Котькуд памятник вылэ интыяны малпало служба нуэм пиосмуртъёслэсь туспуктэмъёссэс — мед пиоссы, внукъёссы данъяськозы атайёсынызы, песятайёсынызы.

Аллеялэн пумаз пичи юрт пуктомы на, пе. Егит пиос армие мед кошкылозы, та юртлэн мумыкораз лента, уксё шуккылыса.

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Путэк улэмез уг лу

Шутэтскон интыын мукет аспӧртэм памятникъёс но вань. Анатолий Аркадьевич данъяськыса шуэ: дунне вылын крезьлы памятник ми дорын гинэ сылэ. Со пулэсь вӧлэмын, вылаз ез сиос кыскемын — куара но поттэ, ява.

— Та интыын вашкала вакытъёсы ӝужыт кыз сылэ вал, — маде А. Попов. — Со дӥне калык ветлэм Инмарлы вӧсяськыны, кӧтӝожзэ вераны, куронъёсын вазиськыны. Инмар со кызэз огпол сутэм, нош адямиос солэсь крезь лэсьтӥллям. Соин та интые крезьлы памятник пуктӥм. Легендаын верамын, со вашкала кыз дорын трос ошмесъёс вал шуыса. Милям но татын бадӟымесь ошмесъёсмы пӧзё, толалтэ но соос уг кынмо.

Анатолий Аркадьевич памятникъёслы эскизъёс суреда, ачиз ик пу вӧлэ, ӵыпиське. Нош дышетскемезъя со инженер но, архитектор но, суредась но ӧвӧл. Быдэс улонзэ ужамын Гурезь-Пудга гуртысь школаын физкультураен дышетӥсь луыса. Пенсие потыса ини, вань дырзэ шутэтскон базалы сӥзиз.

— Ужаны мылкыд гинэ мед луоз, ваньмыз пӧрмоз. Мон ачим Яр палъёсысь, Ярысь педучилищеез йылпумъяй, — вера Анатолий Аркадьевич. — Сельхозинститутын осеменаторе дышетски на. Бӧрысь юге кошки вал, но отын улыны ӧй быгаты — путэк улэме уг лу.

Ужез яратыны воргорон пиоссэ но, внукъёссэ но дышетэ. Шутэтскон интыысь юртъёсты выжыысьтызы 3-тӥ поколение лэсьтэ ини. Пиез коркаосты ӵыпыны, капка ӝутыны юрттӥз. Табере бордаз 9-тӥ классын дышетскись Арсений внукез ужа.

Кужым сётэ

— Ваньмыз мунчо бордысен кутскиз — сое эшеным Леонид Анатольевич Булдаковен пуктӥм 2011-тӥ арын, — вера Анатолий Аркадьевич.

Али татын пӧртэм сямен шутэтскыны луэ. Спортэз яратӥсьёс волейболэн шудон интыез синйылтозы. Ву дуре калык пыласькыны но чорыганы кыстӥське. Базалы матын ӟеч пляж радъямын.

Концертъёс ортчытъяны сценазы но вань. Нырысь-валысь со городкиен шудон инты вылэм. Но городки шудон калыклэн сюлмаз сокем пырымтэ. Табере сцена вылын ёросысь но элькунысь коллективъёс кырӟало-верало.

Кузь ӝӧк сьӧры ог 60 адями пуксьыны быгатэ. Куноосты утялто, тылскем вылын бадӟым пуртыын ӝук пӧзьтыса, табань-перепеч пыжыса, ческыт зыно турын-куарен чай парыса. Гурезь-Пудгае вуыса, татын пӧрам пельнянез но веръятэк кошконо ӧвӧл. Пельняньзэс данъяса, туэ партчиос Пельняньлы сӥзем фестивале пыриськизы, шутэтскон интыязы ужрад ортчытӥзы, «пельнянь» биатлонэн шудӥзы.

Шутэтскон интыын сюан гуръёс ӵем гинэ чузъяськыло. Егит эмеспиос кужымзэс возьмато, пу пильылыса, выль кенъёс табань пыжо. Сюанчиос ярато шуд вайись колодча доры люкаськылыны. Со вадьсысь жильые егитъёс асьсэлэн нимъёсынызы замок ошо. Тунгон ошем муртъёсты шутэтскон интые огпол дунтэк ял карыны ӧтё на.

— Пандемиен йырин 2 толэзь пала куноосмы ӧз ветлэ. Но июль толэзьысен калык нуналлы быдэ дорамы люкаськылэ, — шуэ Анатолий Аркадьевич. Тани алигес ВМФ-ын служить карем воргоронъёс асьсэ нуналазы шулдыръяськизы. Ма, татчы гуртоос поръяны гинэ но ӵем кожало. Палэнысь лыктэм кунооссылы та интымес возьматыны ваньзы ик пырало. Капкамы котьку усьтэмын — мед ветлозы, пукозы, чебер инкуазьмылы шумпотозы. Со ӟеч мылкыд кузьма, кужым сётэ.

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Виктория КРАМОВА