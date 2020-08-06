Вавож ёросысь Партчи гуртын этнофутуристъёслэн «Дӧкъя» симпозиумзы ортчиз

Вавож ёросысь Партчи гуртын арня ӵоже ортчиз этнофутуризмлы сӥзем «Дӧкъя» симпозиум. Солэн емышъёсыныз 5-тӥ августэ тодматскыны вуизы вавожъёс но мукет ёросъёсысь куноос.

Этнофутуристъёслэн «Фин-угор шаман оркестрзы но» Ӟозлудысь «Бӧляк» калык ансамбль

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Эшъяськон

Этнофутуристъёс — Кучыран Юри (Юрий Лобанов), Жон-жон Сандыр (Александр Пушин), Чудья Жени (Евгений Бикузин) — ярато Вавож музъемез. Кузебай Гердлэн вордскем палъёсаз кӧня ке симпозиум ортчытӥзы ини. Ӟеч кусып художникъёс возё Ӟозлуд гуртысь «Бӧляк» калык ансамблен. Кучыран Юри художникез ӟозлудъёс куке но куриллям гуртсылэсь пуссэ суреданы.

— 10 арлы чаклам «Сэр но тур» проектсэс этнофутуристъёс ӵапак милям гуртамы 2007-тӥ арын мытӥзы, нош 2017-тӥ арын со ми дорын ик йылпумъяськиз. Соку художникъёс капкаос вылэ суредаськизы, озьы гуртмылэн тусыз воштӥськиз. Али но суредъёс возисько, ми доры куное куриськисьёс трос, капкаос вӧзын ужрадъёс ортчытъяськомы. Гуртъёслы таӵе пумиськонъёс туж кулэ, малпасько. Табере вашкалаез вунэ. Нош таӵе ужрадъёс сое улӟытыны, ортчеменыз кусып возьыны юртто, — вера «Бӧляк» ансамбльысь Елена Рублёва.

Симпозиумлэн йылпумъяськонэзлы сӥзем ужрадын этнофутуристъёслэн «Фин-угор шаман оркестрзы» «Бӧлякен» ӵош кӧня ке кырӟан быдэстӥз. Со сяна, художникъёслы юрттӥзы та гуртысь егитъёс но. Мария Садовникова но Александра Лукоянова Вавож черкогуртысь крезьгуро школаын крезен шудыны дышетскемын. Али Маша Ижысь крезьгуръя колледжын дышетске, нош Саша туэысен отын дышетскыны ӧдъя. «Фин-угор шаман оркестр» соослы но инты сюриз — егит крезьчиос этнофутуристъёсын ӵош гимнзэс быдэстӥзы.

Куштӥськем арбериослэсь этнофутуристъёс «кырӟась» дукъяосты лэсьтӥзы

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Бурдоос сайказы

Арня ӵоже Удмуртиысь, Мордовиысь но Татарстанысь художникъёс куштӥськем арбериослэсь чебер скульптураос лэсьтӥзы. Тузонӟем вышкыосты, куашкам сандыкъёслэсь люкетъёссэс, сыномем корт тӥрлыкез соос тылобурдоослы пӧрмытӥзы. Симпозиумлэн кураторез Дуэсо Ленар (Ленар Ахметов) — бигер художник — вера:

— Вашкала улон-вылонысь кылем арбериос шоры учкыса, син азе пуксиз дукъялэн образэз. Вылаз ик, дукъя симпозиумлэн нимыныз но герӟаськемын.

— Та омырвӧто (фантастической) тылобурдоосыз лэсьтӥмы, Кузебай Гердлы сӥзьыса, — пусйиз Кучыран Юри. — Со ачиз но Дӧкъя воршудысь вал. Сопал дуннее Герд кошкиз, вӧсь луыса, сое ыбыса виизы. Ми солы йыбырттӥськом но шуиськом: Гердмы, ми тодэ ум вунэтӥське, кужыммы тонэн герӟаськемын.

Симпозиум йылпумъяськыку, тылобурдоос улӟизы. Соосты «сайкатыны» юрттӥзы вавожъёс. Люкаськем калык крезьгураз, пулэсь тылобурдоосты бодыосын шуккылыса, дукъяослэсь бурдъёссэс-быжъёссэс выретыса. Аспӧртэмлыко чузъяськиз Жон-жон Сандыр художниклэн пулэсь лэсьтэм кузь тылыез но.

Пулэсь дукъяосты крезьгураса улӟытӥзы вавожъёс

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Фин-угор но тюрк

Этнофутуристъёлэн симпозиумъёсазы, Удмуртиысь художникъёс сяна, пырисько мукет улосъёсысь искусствоен вырисьёс но. Туэ удмуртъёс борды итӥськизы Мордовиысь Юрий Буянкин крезьгурчи, Татарстанысь Ленар Ахметов но Альфия Ильясова суредасьёс.

Юрий Буянкин аслыз удмурт ним басьтӥз — Йыро Юртай. Кучыран Юри верамъя, азьло удмуртъёс койыкез йыро нимало вылэм. Та пӧйшурлэн угось бадӟым йырыз, со батыр кадь бадӟым. Мордовиысь ӝужыт воргорон но удмуртъёс понна батыр кадь адӟиське.

Йыро Юртай суредась ӧвӧл ке но, крезьгураса аспӧртэм дуннеос кылдытыны быгатэ. Со дано крезьгурчи луэ, «Торома», «Морденс» коллективъёсын шудэ. Со сяна, эрзя кылын нырысетӥ рок-опералэн авторез луэ. Партчиысь Кузебай Гердлы сӥзем музейын ортчем творческой пумиськоназ Йыро Юртай мордва такмакъёсты, гуртъёсты быдэстӥз, рок-операысь люкетъёсты возьматӥз.

Казаньысь Альфия Ильясова — художник, Татарстанысь искусство удысысь дано ужась — этнофутуристъёсын 2007-тӥ арысен кусып возе ке но, та дырозь удмурт ним басьтымтэ на.

Туэ симпозиуме Удмуртиысь, Мордовиысь но Татарстанысь художникъёс пыриськизы

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

— Мон суредаськись тодосчи, — вера ачиз сярысь Альфия Ильясова. — Мыным пӧртэм калыкъёслэсь культураоссэс эскерыны кельше. Тюрк но фин-угор калыкъёс трос дауръёс ӵоже кусып воземын, ог-огзылы матын улэмын, асьмелэн культураосмы но сураськемын. Симпозиуме лыкыкум, тодэме потӥз, мар асьмемыз огазея, нош маин ми пӧртэмесь. Дукъя — со воршудлэн пусэз. Бигеръёслэн но тотемной пӧйшуръёссы, тылобурдоосы вал, пӧлазы дукъя но. Но удмурт но бигер культураын буёлъёс висъясько, малы ке шуоно ми соосты инкуазьысь басьтӥськомы. Милямыз степь котыртэ, нош татын — нюлэсъёс.

Симпозиум ӵоже А. Ильясова дукъялэсь синъёссэ суредаз. Мукет художникъёсын ӵош со видеоарт лэсьтӥз. Сое художник тюрк дуннелы, мифологилы сӥзем мультимедийной проектаз пырытыны медэ.

Мон — удмурт!

Этнофутуризмлы сӥзем симпозиумъёс Удмуртилэн пӧртэм ёросъёсаз трос аръёс ӵоже ортчыло ини. Художникъёс но музыкантъёс арлы 2 пол люкаськыло, кыӵе ке гуртын арня ӵоже ужало, творчествоязы гуртоосты но кыско.

— Этнофутуристъёсын 3 ар талэсь азьло тодматски, со дырысен соослы синмаськемын, — вера Вавож ёросысь шаертодонъя музейлэн кивалтӥсез Ирина Ложкина. — Соослы луыса музейёс выль экспонатъёсын узырмо. Кузебай Гердлэн музеез азьысь тангыра но ӵапак симпозиум дыръя кылдӥз. Нош туэ таӵе тылобурдоос вордскизы — соосты, ми дорысь сяна, нокытысь уд ни адӟы. Мон малпасько, этнофутуристъёс асьмеды тырмыто лэйкатӥсь-буйгатӥсь мылкыдъёсын.

Вавож ёросысь Депутатъёслэн Кенешсылэн йырыз Александр Шишкин верамъя, этнофутуристъёс люкаськем калыкез вашкала вакытъёсы вуттӥзы.

Дукъялэсь синъёссэ суредаз бигер суредась Альфия Ильясова.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

— Тау шуэм потэ художникъёслы удмурт выжыосмес берыктэмзы понна, — вераз Александр Александрович. — Этнофутуристъёслэн симопозиумъёсазы ветлыса, шара верам потэ: мон — удмурт!

Симпозиумлэн пумаз люкаськем калыкез ческыт ӝукен утялтӥз та гуртысь «Луч» эштос, куноятӥзы клубысь ужасьёс. Нош пулэсь лэсьтэм дукъяос «лобӟизы» Кузебай Гердлэн музей-юртаз. Табере музее лыктэм куноос соосын шудыны быгатозы.

Анастасия Шумилова