Вавож ёросын выльдӥсько Быдӟым войналы сӥзем памятникъёс

Удмуртиын выльдӥсько Быдӟым Вормонлы сӥзем синпелетъёс. Уж мынэ Вавож ёросын но: туэ татысь 12 памятник рос-прос выльдэмын луоз.

Яголуд гуртысь памятник сюрес дурын сылэ.

Туспуктӥз Максим Егоров

Вавож черкогуртысь Быдӟым войнаын бырем солдатъёслы сӥзем памятникез тупатъянлы элькун бюджетысь 1 миллион 500 сюрслэсь ятыр манет висъямын. Со сяна, туэ мемориал котырез но чебер карозы. Инициативной бюджетирование проект улсын висъямын 1 миллион манет. Ватсаса 150 сюрс манет люказы черкогуртын улӥсьёс, сомында ик — предприятиос, нош 200 сюрссэ сётӥз Вавож кылдытэтлэн администрациез.

Вавож муниципал кылдытэтлэн йырыз Николай Торхов вера: памятникез сӥё-дано усьтыны ӧдъяло вал августлэн кутсконаз. Но лэсьтӥськисьёс ужез дырыз дыръя вуттыны ӧз пӧрмытэ – коронавирус ӝегатӥз. Озьы ке но Николай Торхов оске, выльдэм памятникез усьтыны матысь дыре луоз ини шуыса.

Вавожысь памятникез выльдыкузы, строительёс капсулаын ватэм гожтэтэз шедьтӥллям. Сое 2000-тӥ арын музъеме согиллям вылэм. Капсулаез музъеме выльысен понозы, угось со 2045-тӥ арын усьтыны шуыса ватэмын вал.

Нош Гурезь-Пудга муниципал кылдытэтэ пырись Яголуд гуртын капсула ӧз шедьтэ утчаса-утчаса но.

— Лэсьтӥськисьёс гожтэтэн капсулаез утчазы вал, — вера «Луч» предприятилэн кивалтӥсез Анатолий Владыкин. — Сое кемалась, памятник пуктыку, ватӥллям, пе. Нош кытынзэ нокин уг тоды. Металлоискателен но утчазы — ӧз шедьтэ. Али вылтӥз плитка вӧлдӥзы ини. Шедьтозы на меда куке?

Мемориалэз выльдыны 100 сюрс манет кошкиз, 30 сюрссэ висъяз «Луч» хозяйство. Со сюрес дурын ик сылэ, трос калык адӟе: яркыт, чебер. Мемориаллэн котырыз но выльдэмын, со доры нуись пагӟа лэсьтэмын.

Водзимонья муниципал кылдытэтын войналы сӥзем 2 памятник вань. Водӟи черкогуртысь памятник туэ выльдэмын 300 сюрс манет тыр. Памятниклэн каркасэз профнастилэн шобыртэмын, котыраз брусчатка понэмын. Муниципал кылдытэтлэн йырыз Дмитрий Шихов верамъя, матысь дыре тупатъямын луоз на Бия гуртысь памятник но. Сое 9-тӥ Майлы вылтӥз-вылтӥз выльдӥзы вал ини, табере каркассэ чебер карозы на.

Буре ваён но данъян аре Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов войналы сӥзем памятникъёсты утёнлы нимысьтыз саклык висъяны косӥз. Удмуртиын 968 мемориал лыдъяське, 385 объектэз туэ выльдыны медо. Талы элькун бюджетысь 68 миллион 500 сюрс манет висъямын вал. Со сяна, мемориалъёсты выльдыны юртто спонсоръёс, уксё бича калык но.

Анастасия Шумилова