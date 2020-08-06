Быдэс ёрослы — одӥг волонтёр

Коронавиурсэн сэрен шуге-леке сюремъёслы «#ПоддЕРжка» проект улсын сиён-юон, эмъюм люкылӥзы. Акция Удмуртиын паськыт вӧлмиз. Котькуд ёросын штабъёс усьтӥськылӥзы.

Штаб оглом 120 пала сиёнэн, эмъюмен набор люкылэмын.

Туспуктэм: Можга ёрос администрацилэн бамысьтыз

Оксана Вотякова ужа Можга ёрослэн администрацияз, кыл кутэ спорт но егитъёсын ужан политика понна. Пандемия кутскем бере солы оскизы «Мы Вместе» акциез радъяны. Вазиськисьёслэсь куронъёссэс быдэстылӥз: магазинысь, аптекаысь мар кулэ бичалляз, ачиз ик вайылӥз. Берло «#ПоддЕРжка» проектэз но ас вылаз басьтӥз.

— Мон ёросамы огнам волонтёр сямен ужай, — вераз Оксана, — юрттӥськыны дась луисьёсты секыт вал шедьтыны-люканы, соин ик ваньзэ ачим кари. Тани жингырто штабе но шуо: «Анае кыдёкын, пичи гуртын улэ, ачим городын ужасько, юрттыны уг быгатӥськы». Мон машина утчалляй, коробкаосты кутыса, сюрес вылэ потылӥ.

Котькуд заявкаез штабын пыр-поч эскерылӥзы, учкизы, зэм ик-а адями шуге-леке шедемын, зэм ик-а солы юрттэт кулэ. Оглом 120 пала сиёнэн, эмъюмен набор люкылэмын.

— Шуг-секытъёс вал, но мылкыды ӧз пуксьылы, — вераз Оксана. — Адямиос жингырто бере, кызьы соослы уд юртты? Куд-огъёсыз али но жингыртыло, тодо, мон соос доры одно ик вуо шуыса. Пересьёс котьку сюлмысь тау верало, ӟеч уж лэсьтэме бере, аслам но мылкыды ӝутӥське.

Али калыклэн луонлыкъёссы тросгес ини, самоизоляция вакыт ортчемын, соин ик заявкаос трос уг вуо, штабын шыпытгес луиз. Но, югдур вошӥськиз ке, Оксана азьло сямен ик ёросысь калыклы юрттыны дась.

Тодады вайытӥськомы: Удмуртиын быдэсъяське «#ПоддЕРжка 2.0» проект. Куронъёсын вазиськыны яра 8 (3412) 23-28-00 телефонъя 8.30 часысен 17.30 часозь. Акция борды итӥськизы «Мы Вместе» проектэ пыриськись егитъёс но. Магазинысь, аптекаысь вуз ваем сяна, волонтёръёс дорысь ужез но быдэстыны юрттозы — укно миськозы, пу дасялозы но мукет…

Мария Емельянова